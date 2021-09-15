Жительница Атырау задержана за торговлю психотропными веществами

АТЫРАУ. 14 СЕНТЯБРЯ - В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Дармек" на территории Атырауской области были проверены два лечебных центра и три промышленных предприятия, по результатам которых выявлено семь уголовных правонарушений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках данной операции составлено четыре административных протокола. Документы направлены в административный суд для принятия соответствующего решения", - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Также была задержана жительница Атырау, которая занималась незаконной продажей психотропных лекарственных препаратов, сообщает Polisia.kz

11 сентября сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области на проспекте Азаттык выявлена незаконная продажа 50 пластинок "Трамадола" и "Трапикамеда" 23-летней местной жительницей", - рассказали в полиции.

В настоящее время в отношении гражданки собранные документы направлены для принятия решения в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по Атырауской области по факту нарушения правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники по статье 426 КоАП РК.





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