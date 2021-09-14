Полицейские выявили 18 уголовных правонарушений, связанных с легальным оборотом наркотиков

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В ходе операции "Дармек" по выявлению нарушений в области легального оборота наркотиков, полицейскими выявлено 18 уголовных правонарушений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В период с 6 по 12 сентября проведен очередной этап операции, в ходе которого было проверено 865 субъектов, в том числе почти 600 аптек, 24 склада, 205 лечебно-профилактических учреждений, 37 промышленных предприятия. В результате мероприятия была ограничен оборот более 1 тонны прекурсоров", - рассказал начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

По его словам, с учетом распространения так называемой "аптечной наркомании" полицейские в ходе операции были ориентированы на выявление безрецептурного отпуска лекарств, которые могут использоваться для получения состояние опьянения, схожего с наркотическим и вызывающие привыкание

В ходе данного ОПМ выявлено 18 уголовных правонарушений, в том числе 17 нарушений правил обращения с наркотическими средствами, одна незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность и незаконная выдача либо подделка рецептов", - пояснил спикер.

Амирханов рассказал, что в Алматинской области при проверке медучреждения был установлен факт хранения наркотических препаратов: морфин - 417 ампул, промедол - 255 ампул, фентонил - 100 ампул, реланиум - 140 ампул без лицензии. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществам".

Также в сфере оборота подконтрольных веществ выявлено 93 административных правонарушения, в том числе 28 нарушений требований технической укрепленности объектов и восемь фактов норм лицензирования.

Выявлено 57 фактов безрецептурного отпуска таких подучетных препаратов. Все наркосодержащие препараты, хранившиеся или реализуемые в нарушение действующего законодательства, а это 1343 ампулы наркотических средств, более тысячи таблеток и 1206 ампул психотропных веществ, изъяты из оборота", - добавил глава департамента.

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