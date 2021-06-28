В Казахстане ущерб от стихийных свалок превышает миллиард тенге

АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - Ущерб от стихийных свалок в Казахстане превысил один миллиард тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Одной из проблем экологии являются незаконные мусорные полигоны. В прошлом году в 23 городах были выявлены 9 тыс. несанкционированных свалок", - сообщает ECO NEWS.

Чтобы привлечь внимание общественности к этому вопросу Министерство экологии организовало пресс-тур для представителей СМИ. Журналисты посетили мусорные полигоны и ознакомились с основными проблемами отрасли. В ходе мероприятия вице-министр Ахметжан Примкулов отметил, что в новом Экологическом кодексе усилена борьба с несанкционированными свалками.

Во-первых, сжигание отходов возможно по действующему Экологическому кодексу. Запрета на это нет. Новый закон фиксирует три вещи. Первое - это льготный тариф на электроэнергию для компаний, которые утилизируют отходы. Второе - это жёсткие требования к выбросам в атмосферу. Третье - это автоматизация системы мониторинга выбросов", - заявил вице-министр.

Ахметжан Примкулов отметил, что одним из путей решения проблемы является переработка отходов в энергию. Определены 6 городов для строительства мусоросжигающих заводов: Нур-Султан, Актобе, Алматы, Шымкент, Караганда и Усть-Каменогорск. Строительство заводов планируется за счёт привлечения инвесторов. Общий объём инвестиций для строительства 6 комплексов составит чуть больше 180 млрд тенге.

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