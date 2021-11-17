Ремонт на Экибастузской ГРЭС-1 завершен

Фото: skyscrapercity.com
ЭКИБАСТУЗ. 16 НОЯБРЯ - На Экибастузской ГРЭС-1 полностью завершена ремонтная кампания с включением в сеть энергоблока №7 и успешным прохождением комплексных испытаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время крупнейшая в Казахстане тепловая электростанция работает в семиблочном режиме. При установленной мощности 3500 мегаватт и располагаемой мощности 3447 мегаватт Экибастузская ГРЭС-1 ежесуточно несет среднюю нагрузку 3400 - 3450 мегаватт, сообщает пресс-служба АО "Самрук-Энерго".
Станция выполнила годовой план по объему выработки электроэнергии. По состоянию на 15 ноября 2021 года при плане 19,2 млрд киловатт-часов ГРЭС-1 произвела 19,4 млрд киловатт-часов. Прогнозный объем выработки может составить по итогам года порядка 22 млрд киловатт-часов", - рассказали в компании.
На Экибастузской ГРЭС-2 к настоящему времени объем произведенной электроэнергии составляет 5,7 млрд киловатт-часов, или 98% от планового значения на 2021 год. На станции продолжаются ремонтные работы на энергоблоке №2 со сроком завершения 27 ноября 2021 года. На сегодня ГРЭС-2 работает в одноблочном режиме с текущей нагрузкой 460 мегаватт.
В энергетическом холдинге напомнили о реализации важнейших инвестиционных проектов в энергетике страны. В их числе работы по восстановлению энергоблока №1 номинальной мощностью 540 мегаватт на Экибастузской ГРЭС-1 и строительство нового, третьего, энергоблока мощностью 636 мегаватт на Экибастузской ГРЭС-2. Проекты Самрук-Энерго увеличат мощность Экибастузских ГРЭС на 1176 мегаватт.
По оценке экспертов компании, в условиях сложившихся высоких темпов прироста потребления электрической энергии в Казахстане успешная реализация данных проектов значительно повысит надежность энергоснабжения потребителей за счет создания резервов электрической мощности", - добавили в Самрук-Энерго.
Напомним, 14 октября 2021 года с интервалом в несколько часов на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 аварийно отключились крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт. В Самрук-Энерго прокомментировали, что остановка энергоблока была связана с необходимостью устранения дефектов, образовавшихся вследствие естественного износа элементов оборудования.