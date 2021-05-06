Инфляция в Казахстане в апреле составила 0,9%, с начала года - 2,7%

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Инфляция в Казахстане в апреле 2021 года по сравнению с мартом 2021 года составила 0,9%, с начала года - 2,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За месяц (апрель 2021 года к марту 2021 года) цены на продовольственные и непродовольственные товары повысились по 1%, платные услуги - на 0,5%", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Повышение цен отмечено на свеклу на 17,1%, картофель - на 12%, морковь - на 10,5%, масло подсолнечное - на 2,7%, сахар-песок - на 2,5%, окорочка куриные - на 2,3%, фрукты свежие - на 2%, баранину - на 1,7%, изделия из мяса - на 1,2%, крупы - на 1%, свинину - на 0,9%, макаронные изделия, чай, молоко пастеризованное - по 0,8%, муку - на 0,7%, говядину - на 0,6%. Минеральная и питьевая вода подорожала на 2%, прохладительные напитки - на 0,9%, алкогольные напитки - на 0,7%. Снижение цен зафиксировано на огурцы на 9,6%, апельсины - на 1,5%, помидоры - на 1,1%, рис - на 0,6%.

Прирост цен на бытовые приборы составил 2%, товары личного пользования, стеклянные и керамические изделия, строительные материалы - по 0,7%, автомобили - 0,6%, текстильные изделия - 0,5%, моющие и чистящие средства, одежду и обувь - по 0,4%. Бензин подорожал на 6%, дизельное топливо - на 0,9%.

Уровень цен на услуги бань повысились на 1,9%, санаториев - на 1,8%, детских дошкольных учреждений - на 1,2%, общественного питания - на 1,1%, парикмахерских и салонов красоты - на 0,7%, интернет-связи - на 0,6%, гостиниц - на 0,5%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 0,8%, воздушным - на 0,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на вывоз мусора повысились на 1,2%.

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