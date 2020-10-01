Монополисты вернут алматинцам 29 млрд тенге

Алматы. 30 сентября. Kazakhstan Today - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматы обязал монополистов вернуть потребителям 29 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

По результатам проведенного анализа отчетов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ монополистов департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы выявил ряд нарушений.

За неисполнение тарифных смет и инвестиционных программ, а также за непредставление отчетов привлечены к административной ответственности 20 субъектов естественных монополий и наложен штраф в размере 34 млн тенге", - сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

По данным ведомства, общая сумма возврата потребителям составит - 29 млрд тенге, в том числе:

- в сфере перекачки нефти по системам магистральных трубопроводов - 28,9 млрд тенге;

- в сфере подъездных путей - 15,04 млн тенге;

- в сфере водоснабжения - 18,96 млн тенге;

- в сфере водоотведения - 8,35 млн тенге;

- в сфере передачи электрической энергии - 4,81 млн тенге;

- в сфере теплоснабжения - 11,97 млн тенге;

- в сфере транспортировки газа по магистральным и газораспределительным трубопроводам - 32,81 млн тенге.

Также на сегодняшний день принимаются соответствующие меры реагирования в отношении ряда субъектов естественных монополий, за то, что те не исполнили тарифные сметы, инвестиционные программы и не предоставили отчеты", - добавили в комитете.

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