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Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин избран председателем Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), передает Kazakhstan Today.

Под председательством Мамина состоялось заседание Совета ЕАБР, в котором приняли участие члены Совета ЕАБР: первый заместитель председателя правительства России - министр финансов А. Силуанов, первый заместитель премьер-министра Казахстана - министр финансов А. Смаилов, вице-премьер Армении М. Григорян, министр финансов Беларуси М. Ермолович, министр финансов Кыргызстана Б. Жеенбаева, министр финансов Таджикистана Ф. Каххорзода.

В ходе заседания подведены итоги работы Банка за 2018 год, рассмотрены вопросы реализации интеграционных проектов, нацеленных на содействие развитию торгово-экономических связей и инвестиционной деятельности между государствами-членами Евразийского экономического союза", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Отмечается, что на сегодня портфель банка составляет 85 проектов на сумму $3,5 млрд. Порядка 40% всех проектов реализуются на территории Казахстана. В 2018 году ЕАБР были одобрены 29 новых проектов на общую сумму $1,4 млрд, в том числе модернизация производственных процессов ТОО "Богатырь Комир" на 197 млн евро в Павлодарской области, строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы" на 32 млрд тенге в Алматинской области, строительство гидроэлектростанции на 22 млрд тенге в Туркестанской области. В 2019 году будет профинансировано строительство ветровой электростанции в районе города Ерейментау мощностью 50 МВт.

По результатам успешной работы банка в марте текущего года международное агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Евразийского банка развития до уровня "BBB".

"Общая задача - поднять эффективность наших интеграционных инвестиционных проектов", - подчеркнул Мамин.

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