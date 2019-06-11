Иран ратифицировал временное соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Тегеран. 10 июня. Kazakhstan Today - Парламент (меджлис) Ирана ратифицировал закон о временном соглашении, ведущему к образованию зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Об этом в понедельник сообщает агентство Icana, передает Kazakhstan Today.

Евразийский экономический союз и Иран 17 мая 2018 года подписали временное соглашение о зоне свободной торговли , которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. В одобренном меджлисом законе, в частности, закрепляются положения о преференциальном налоговом режиме для импортно-экспортных операций и о формировании списка товаров, на которые распространяются сниженные таможенные пошлины, пишет ТАСС .

Соглашение предусматривает установление преференциального торгового режима и снижение импортных таможенных пошлин во взаимной торговле сроком на 3 года между государствами - членами Евразийского экономического союза и Исламской Республикой Иран в отношении ряда утвержденных товаров.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Союз начал работу 1 января 2015 года.

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