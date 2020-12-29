Досаев доложил Назарбаеву о состоянии резервов Казахстана

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана встретился с председателем Национального банка Ерболатом Досаевым, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает пресс-служба Елбасы, в ходе встречи Нурсултану Назарбаеву были представлены прогнозы развития экономики Казахстана в 2021 году, а также обзор экономической ситуации на мировых рынках в условиях пандемии.
Елбасы был проинформирован о мерах по обеспечению финансовой стабильности и реализации комплексного плана по восстановлению экономического роста.
Председатель Национального банка рассказал о состоянии международных резервов Казахстана, предварительных результатах управления активами Национального фонда и Единого накопительного пенсионного фонда.
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