В Казахстане вновь утвердили предельную цену на газ

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Приказом министра энергетики Республики Казахстан утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки, на внутренний рынок Казахстана вне электронных торговых площадок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в планах поставки на внутренний рынок вне электронных торговых площадок, на период с 1 апреля по 30 июня 2021 года в размере 38 701,67 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", - говорится в приказе .

Ранее в Казахстане отменили временное регулирование цены на сжиженный газ , объяснив это тем, что временное госрегулирование цен было введено в апреле 2020 года, чтобы сдерживать розничные цены на СНГ на АГЗС во время ЧП и далее в восстановительный период.

В настоящее время розничные цены на АГЗС устанавливаются рынком с учетом спроса и предложений . Проведенный Министерством энергетики анализ розничной цены СНГ показал, что текущие цены на АГЗС ниже, чем в I квартале 2020 года, до пандемии, в среднем по республике на 5%. То есть текущие рыночные цены даже ниже ранее действовавших", - рассказал глава департамента газа и нефтегазохимии Министерства энергетики Куаныш Сарсекеев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства