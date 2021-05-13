В Казахстане внедряется электронное таможенное сопровождение при транзите товаров

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В Казахстане 16 мая 2021 года внедряется электронное таможенное сопровождение при транзите товаров, ввозимых в адрес казахстанских импортеров, находящихся в "зеленой" зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, с 16 мая текущего года вступает в силу приказ министра финансов РК "Об утверждении электронного таможенного сопровождения транспортных средств".

Непосредственно электронное таможенное сопровождение будет осуществляться путем навешивания навигационных пломб на грузовые отсеки автотранспортных средств и удаленного отслеживания перемещения транспортного средства от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения", - сообщили в КГД.

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