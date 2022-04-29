Более 2 млн новых рабочих мест обещают создать в Казахстане к 2025 году

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Структуру основных направлений экономического развития Евразийского экономического союза до 2035 года одобрили на заседании консультативного комитета по макроэкономической политике, которое прошло 28 апреля в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2035 года - документ стратегического планирования. Он необходим, чтобы определить цели, задачи и перспективные направления экономического развития ЕАЭС, сформировать возможные сценарии и спрогнозировать эффекты. Принятие этого документа органами Союза позволит государствам получить дополнительные экономические преимущества от интеграции, сообщает пресс-служба ЕЭК.

По словам министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева, у комиссии есть все необходимые инструменты для долгосрочного прогнозирования.

При всей неопределенности внешней ситуации у нас есть опорные точки, на основании которых мы вполне можем прогнозировать события в мировой экономике до 2035 года. Четыре года назад на основе своей методологии мы успешно прогнозировали то, что происходит сегодня, так что инструментарий для решения этой задачи у нас есть", - сказал Сергей Глазьев.

Он добавил, что новый мировой центр экономического развития уже сформирован в Юго-Восточной Азии, и ЕАЭС необходимо реализовать имеющийся потенциал, чтобы занять в этом центре достойное место.

В сентябре разделы основных направлений планируется обсудить на заседании Коллегии ЕЭК, а в июле 2023 года документ представят органам Союза.

Участники консультативного комитета также рассмотрели доклад об итогах и перспективах социально-экономического развития государств ЕАЭС. Практически все макроэкономические показатели демонстрируют положительную динамику в результате роста экономической активности в государствах Союза. По итогам 2021 года экономический рост в ЕАЭС составил 4,6%, это соответствует установленным ориентирам макроэкономической политики. Увеличивается взаимная торговля: по итогам 2021 года стоимостные объемы достигли максимального значения с 2015 года. Усилилась инвестиционная активность, поддерживаемая ростом производства и реализацией ранее отложенных проектов. На фоне активизации миграционных потоков после отмены ограничений увеличились денежные переводы из России в Армению и Кыргызстан.

Вместе с тем экономическое развитие ЕАЭС в 2022 году происходит в непростых условиях из-за усиления санкционного давления на Республику Беларусь и Российскую Федерацию, что может оказать влияние и на другие государства Союза. В этой связи комиссия совместно с уполномоченными органами вырабатывает меры по повышению устойчивости экономик, включая обеспечение макроэкономической стабильности. Это позволит минимизировать возможные негативные последствия.

Также были рассмотрены результаты мониторинга макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития государств ЕАЭС, и другие вопросы. Было отмечено, что по итогам 2021 года количественные ограничения некоторых показателей устойчивости были превышены Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном.

Следующее заседание консультативного комитета пройдет в ноябре 2022 года.