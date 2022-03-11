Более чем в 2 раза снизились темпы роста доходов населения РК за два года

НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В феврале 2022 года в Казахстане повысились цены продажи жилья, сообщает бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным статведомства, в феврале 2022 года по сравнению с январем 2022 года в РК на 0,4% повысились цены продажи нового жилья, с начала года - на 2,4%, цены перепродажи квартир повысились на 5,5% (с начала года - на 8,4%).

Арендная плата за месяц повысилась на 0,6%, с начала года - на 5,8%.

За год (февраль 2022 года - февралю 2021 года) цены перепродажи квартир повысились на 24,5%, продажи нового жилья - на 14,6%. Арендная плата за благоустроенное жилье в феврале 2022 года по сравнению с февралем 2021 года стала выше на 19,1%.

В феврале 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 46 577 и по сравнению с январем 2022 года (33 365) увеличилось на 39,6%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь - февраль 2022 года по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года увеличилось на 17,8%.