Глава МНЭ рассказал о мерах по расширению льготного кредитования

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Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики Республики Казахстан Руслан Даленов в ходе заседания правительства рассказал о принятых мерах по расширению льготного кредитования, передает Kazakhstan Today.

По словам Даленова, конечная стоимость заемных средств для предпринимателей по программам "Дорожная карта бизнеса-2025" и "Экономика простых вещей" сейчас составляет 6%.

В программе "Дорожная карта бизнеса-2025" размер кредита увеличен до 7 млрд тенге. Срок субсидирования составляет 5 лет. По "Экономике простых вещей" сумма кредита не ограничена, а срок субсидирования - 10 лет", - уточнил министр.

Он также рассказал, что улучшен инструмент гарантирования.

По "Дорожной карте бизнеса-2025" гарантии могут составлять 85% от суммы займа. По "Экономике простых вещей" гарантия составляет 50% от суммы кредита", - пояснил Даленов.

Кроме того, в программе "Дорожная карта бизнеса-2025" сняты отраслевые ограничения. Это позволяет малому и среднему бизнесу стать участником программы и получить льготное финансирование вне зависимости от рода деятельности.

По программе "Экономика простых вещей" значительно расширен перечень товаров и услуг. Общий объем возможного кредитования по данной программе увеличен до 1 трлн тенге.

Кроме того, министр нацэкономики рассказал о принятых мерах по сокращению проверок.

По поручению главы государства с 1 января текущего года на три года введен мораторий на проведение проверок и профилактического контроля малого и микропредпринимательства. Вместе с тем до конца года не будут проводиться новые плановые налоговые проверки для субъектов всех категорий бизнеса", - цитирует Даленова пресс-служба премьер-министра РК.

Для защиты прав предпринимателей действует презумпция "добросовестности" предпринимателей. Это позволит трактовать разночтения в законодательстве в пользу добросовестных предпринимателей.

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