Huawei планирует увеличить выручку партнеров на 50% в 2021 году

АЛМАТЫ. 21 МАЯ - Компания Huawei намерена сделать акцент на усилении бизнеса своих казахстанских партнеров в 2021 году, а также увеличить их доходы на 50%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметили в компании, в целом отношения с локальными партнерами будут строиться на 4 основных принципах: Profitability (прибыльность), Simplicity (простота), Enablement (развитие компетенций) и Ecosystem (экосистема).

2020 год был довольно сложным для Huawei, но благодаря огромной поддержке наших партнеров, мы по-прежнему в строю и активно развиваем индустрию. Мы очень ценим поддержку и доверие наших партнеров", - отметил представитель Huawei в Казахстане Hao Wei.

В среднем партнерский бизнес компании рос на 36% последние пять лет, из них наиболее быстрый рост на 84% наблюдался в последние три года. На данный момент количество активных партнеров Huawei Enterprise в Казахстане превысило 180. Кроме того, в 2020 году мы совместно с партнерами привлекли более 30 новых заказчиков.

Основная стратегия партнерского бизнеса на 2021 год также очень проста - выполнять наши обещания. Она включает четыре ключевых пункта: Profitability, Simplicity, Enablement, Ecosystem", - добавил господин Hao Wei.

По словам старшего менеджера по работе с партнерами Игоря Лактионова принцип profitability направлен на рост выручки партнеров. "Мы подчеркиваем, что при развитии бизнеса ориентируемся, в первую очередь, именно на рост выручки партнеров. Это делается для того, чтобы партнеры были более заинтересованы работать с нами и получали больше и больше прибыли", - пояснил он.

Simplicity предполагает упрощение существующих процедур и запуск новых инструментов, которые позволят партнерам получать быструю обратную связь от Huawei, а также прозрачную информацию о поддержке компании. Enablement - это развитие партнеров в части сертификаций, в том числе postsale и presale. В рамках этого направления Huawei запланированы различные тренинги для сервисных и ведущих партнеров. Последний принцип ecosystem нацелен на привлечение новых партнеров, которые работают в крупных секторах и тех сегментах, где Huawei хотел бы усилить свое влияние.

В целом мировой объем партнерского бизнеса в сегменте Enterprise в 2020 году превысил 100 млрд юаней, что приблизительно составляет 15 млрд долларов. При этом в существующей системе присутствуют разные категории партнеров, в зависимости от вида сотрудничества: продажи, инвестиции, сервис, партнеры по индустрии, совместным решениям, Альянс развития талантов и т.д.

Хочу еще раз сказать, что касается целей на 2021 год - они остаются теми же, что в 2020 году, но мы хотим, чтобы выручка партнеров росла и в этот год у нас стоит цель увеличить ее более чем на 50%. Также мы уделяем большое внимание разработке правил, различных программ мотиваций, развиваем направление маркетинга и бренда и вовлеченность партнеров в общий процесс", - заключил г-н Лактионов.

Отметим, что стратегии сотрудничества с партнерами на 2021 год были озвучены представителями Huawei в рамках конференции WIN TOGETHER в Казахстане.

Помимо этого, специалисты компании поделились новейшими продуктами Huawei. Так, в ходе сессий были представлены возможности системы хранения данных All-flash Huawei OceanStor Dorado нового поколения, решения для ЦОД на базе искусственного интеллекта, новая линейка устройств передачи данных, и в частности продукты AirEngine Wi-Fi 6, на базе которых был осуществлен первый в мире коммерческий запуск данной технологии. Компания Huawei на данный момент является одним из ведущих производителей оборудования на базе технологий Wi-Fi 6 в мире.

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