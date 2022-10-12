Международные резервы Казахстана снизились на 2,1 млрд долларов США - Нацбанк

Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Валовые международные резервы страны за сентябрь снизились на 2,1 млрд долларов США и составили 84,4 млрд долларов США, - Валовые международные резервы страны за сентябрь снизились на 2,1 млрд долларов США и составили 84,4 млрд долларов США, сообщил на заседании правительства председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов.

Несмотря на снижение ЗВА с начала года на 1,6 млрд долларов США на фоне проведения интервенций в феврале-марте этого года, выплаты государственного долга, а также снижения цены на золото, уровень ЗВА является достаточным и позволяет покрыть порядка 7,3 месяца импорта", - разъяснил Галымжан Пирматов.

По его словам, для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 3,7 трлн тенге с начала года продано валютных активов на 3,4 млрд долларов США.

На фоне риторики центробанков развитых стран по ужесточению ДКП рынки облигаций и акций продемонстрировали сильное падение с начала года, что повлияло на снижение активов Нацфонда в сентябре: портфель облигаций развитых стран снизился на 722 млн долларов США и портфель акций - на 1 255 млн долларов США", - рассказал глава Нацбанка.

Касательно пенсионных активов ЕНПФ спикер сообщил, что на конец сентября текущего года они составили 14,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1,0 трлн тенге, или 8,0%.

Объем инвестиционного дохода с начала года составил 742,0 млрд тенге, пенсионных взносов - 1238,5 млрд тенге, пенсионных выплат - 197,4 млрд тенге, досрочных изъятий - 858,5 млрд тенге", - уточнил он.

В целом доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 7,5%. При этом накопленная доходность пенсионных активов за 5 лет составила 55,8% при накопленной инфляции 53,7%.





В Казахстане месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика после шокового значения в марте текущего года, начала ускоряться, значительно превышая среднегодовые значения. В годовом выражении инфляция достигла 17,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 22,2%. Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров и поддерживаемого спроса на них. Инфляция платных услуг достигла 12,3%.

Наибольший рост цен за последние два месяца наблюдался по арендной плате за жилье как на фоне полномасштабного начала учебного года офлайн, так и на фоне притока населения из соседней страны после объявленной частичной мобилизации, а также по услуге образования, канцелярским товарам", - рассказал глава Нацбанка.

Устойчивость высоких инфляционных процессов на фоне фискального стимулирования и усиление спроса в экономике, в том числе с учетом новых внешних шоков, поддерживающих высокие инфляционные ожидания, требуют дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, отметил Пирматов.

Он проинформировал, что за сентябрь курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,9%, до 476,53 тенге за доллар.

Давление на обменный курс тенге, как и на валюты развивающихся рынков, продолжают оказывать активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, глобальное укрепление курса доллара США, эскалация геополитических конфликтов", - пояснил председатель НБ РК.



