Инвестиции в обрабатывающую промышленность РК выросли на 78,6% - до 1,2 трлн тенге с начла года

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НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - На заседании правительства рассмотрены вопросы развития обрабатывающей промышленности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с посланием главы государства Касым-Жомарта Токаева перед правительством поставлена задача по увеличению производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к 2025 году.

В отрасли сложилась положительная динамика. За 10 месяцев текущего года обеспечен рост на 5,3%. За счет реализации крупных проектов по расширению мощностей Жайремского и Актогайского ГОКов, строительству золотоизвлекательной фабрики и ферросплавного завода, машиностроительных производств достигнут значительный рост инвестиций в основной капитал на 78,6% - до 1,2 трлн тенге, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Наибольший рост объемов производства отмечен в фармацевтике - на 33,6%, машиностроении - на 19,5%, производстве стройматериалов - на 9,3%, химической промышленности - на 6,5%, производстве продуктов питания - на 3,6%.

В нефтегазохимической отрасли в текущем году введены заводы по производству технических газов и октаноповышающих присадок. Также на стадии завершения (93%) завод по производству полипропилена.

В текущем году создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения, который обеспечит локализацию производства товаров и расширение возможностей отечественных производителей. Всего в 2021 году в рамках Карты индустриализации запланирован ввод 139 индустриальных проектов в пищевой промышленности, стройиндустрии, машиностроении, металлургии и других отраслях на общую сумму 1,3 трлн тенге с созданием 12,7 тыс. постоянных рабочих мест. Из них к настоящему времени введено 83 проекта на 1 трлн тенге. Оставшиеся будут введены в декабре этого года.

При выходе на полную мощность объем производства данных проектов составит 1,1 трлн тенге, треть произведенной продукции (свыше 350 млрд тенге) пойдет на экспорт.

Премьер-министр поручил до 10 декабря внести в правительство актуализированный проект Концепции индустриально-инновационного развития до 2025 года. До 1 марта 2022 года - с учетом специфики регионов проработать пул "якорных" индустриальных проектов для реализации в моногородах.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития дано поручение до 1 марта 2022 года обеспечить принятие необходимой нормативной правовой базы по стимулированию внедрения цифровых решений на предприятиях.