Качество жизни на окраинах Алматы планируют существенно повысить за три года

Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - Аким города Алматы Бахытжан Сагинтаев на встрече с депутатами маслихата обсудил основные итоги социально-экономического развития города за I полугодие и задачи на II полугодие, а также дал ряд поручений по решению проблем городских окраин, передает Kazakhstan Today.

Проблемы известны. Это нехватка рабочих мест с достойной оплатой. Рост цен на продукты первой необходимости, высокие цены на коммунальные услуги, недоступность жилья, экология, качество медицинских услуг и общественная безопасность. Горожане ждут от нас справедливых решений и эффективных действий. Именно так мы будем работать. Оперативно и ответственно. В диалоге с общественностью города", - подчеркнул аким Алматы.

Он остановился на перспективах развития мегаполиса, конечной целью которого является повышение уровня доходов и качества жизни горожан.

Устранить дисбаланс в развитии центра и окраин - принципиальный вопрос. Люди на окраинах должны получать те же услуги, что и жители центра", - подчеркнул Сагинтаев.

По его информации, капитальные расходы по благоустройству территорий за последние пять лет составили в центральных районах города 65 млрд тенге, в то время как на окраины было выделено 15,5 млрд тенге. В результате жители окраин жалуются на отсутствие в районах жизненно необходимой инфраструктуры - центрального водоснабжения, газа, уличного освещения. Остается низким качество дорог, количество автобусных маршрутов недостаточно.

Ситуацию надо менять в корне. Наша цель - в ближайшие три года создать условия для перелома ситуации и существенно повысить качество жизни на окраинах города. Необходимо разработать масштабные программы создания рабочих мест, сноса ветхого жилья, строительства социальных объектов, благоустройства, стимулирования малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Б. Сагинтаев.

По поручению акимы районов до 1 августа разработают детальные планы по оперативному решению проблем, волнующих местных жителей.

Сагинтаев сообщил, что для решения насущных проблем мегаполиса будет усилена эффективность бюджетной политики. Планируется до конца 2020 года полностью обеспечить город центральным водоснабжением, газом, освещением. В эти же сроки необходимо завершить благоустройство дворов.

Также стоят задачи по обновлению общественного транспорта, снижению дефицита ученических мест, повышению прозрачности и эффективности деятельности КСК и управляющих компаний, открытости акиматов и управлений города. Кроме того, в соответствии с рекомендациями ООН, планируется внедрение механизмов бюджета "народного участия", сообщает пресс-служба акимата.

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