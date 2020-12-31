Карагандинская геохимическая лаборатория с июля по декабрь обработала порядка 40 тыс. геологических проб

Караганда. 30 декабря. Kazakhstan Today - Карагандинская геохимическая лаборатория обработала порядка 40 тысяч геологических проб, передает Kazakhstan Today.

В апреле 2020 года в Караганде начала работу лаборатория "ALS Казгеохимия". Здесь проводятся лабораторно-аналитические исследования, соответствующие международным стандартам, результаты которых будут признаны мировыми финансовыми институтами. Ранее для получения подтверждения соответствия геопроб международным стандартам, необходимо было обращаться в зарубежные центры. Это приводило к потере времени и финансов", - сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов.

В настоящее время в отечественной лаборатории работает 31 сотрудник. В ближайших планах - расширение штата. На сегодня здесь действует отдел пробоподготовки и отдел пробирного анализа.

С июля по декабрь 2020 года лабораторией было обработано порядка 40 тысяч проб.

К преимуществам лаборатории можно отнести современное оборудование и передовые технологии, автоматизированную систему контроля и регистрации проб GEMS (LIMS). Кроме того, в комплексе стоимость анализов ALS значительно ниже, чем у конкурентов. В лаборатории применяются более 20 методов исследования. Комплекс оборудования уже в этом году позволит определить более 30 элементов, производительность лаборатории составит 1200 проб в сутки.

Отметим: лаборатория является совместным проектом ТОО "ALS KazLab" и АО "Казгеология". Она начала функционировать в рамках исполнения Плана нации "100 конкретных шагов" и стратегии развития АО "Казгеология" при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК на 2016-2025 годы. На сегодня ведутся необходимые работы по получению аккредитации. Согласно плану, казахстанская аккредитация должна быть получена в 1-м полугодии 2021 года, международная аккредитация - в конце предстоящего года.

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