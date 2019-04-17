Карьерные самосвалы разрушают автодороги - МИИР РК

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе брифинга заместитель председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" Арман Жусупов отметил, что угрозу сохранности автомобильных дорог представляет интенсивность перевозок тяжеловесных грузов, передает Kazakhstan Today.

"Интенсивность перевозок тяжеловесных грузов непосредственно представляет угрозу несущей способности автомобильной дороги, нарушению монолитности дорожной одежды, образованию просадок, колейности, проломов, пластических деформаций и дальнейшему преждевременному разрушению автомобильной дороги", - сообщил заместитель председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол".

Согласно расчетам АО "КазДорНИИ", проезд по автомобильным дорогам карьерных самосвалов с перегрузом значительно сокращает эксплуатационные сроки автодорог и приводит к их разрушению.

По словам главы Комитета транспорта МИИР РК Самата Гилимова, в подавляющем большинстве это самосвалы китайского производства, погрузка которых осуществляется на карьерах и накопителях инертных материалов. В настоящее время зарегистрировано более 400 тысяч грузовых транспортных средств, из них 55 тысяч самосвалов, в том числе карьерных самосвалов.

Гилимов отметил, что зачастую у многих перевозчиков при проведении транспортного контроля отсутствует товарно-транспортная накладная. К примеру, за 2018 год к адмответственности привлечено 5700 перевозчиков на сумму 188 млн тенге. Во избежание ответственности многие грузоотправители (владельцы карьеров) не предоставляют ТТН при погрузке инертных грузов.

В настоящее время транспортный контроль осуществляется тремя стационарными постами транспортного контроля, 48 передвижными постами. Кроме этого на автомобильных дорогах общего пользования установлено 12 специальных автоматизированных измерительных средств (САИС). Органами транспортного контроля за 2018 год проверено 12515 карьерных самосвалов, выявлено 4384 ТС с нарушениями, наложено штрафов на сумму 321 млн тенге", - отметил Самат Гилимов.

В МИИР считают, что для решения задач по сохранности автомобильных дорог необходимо участие и активная поддержка акиматов областей, городов республиканского значения и департаментов полиции.

Имеется положительный опыт совместной работы Кызылординской, Атырауской и Павлодарской областях при непосредственном участии акимов областей и всех структур региона вопрос недопущения эксплуатации тяжеловесных АТС с нарушением норм загрузки находит положительное решение. Кроме этого, для повышения эффективности контроля на дорогах на сегодняшний день Инспекциями транспортного контроля на местах разработаны совместные дорожные карты (алгоритмы совместных действий) по контролю за перевозчиками грузов карьерными самосвалами, где предусмотрены соответствующие совместные меры", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Отмечается, что Комитетом транспорта прорабатываются меры по полной автоматизации контроля за проездом тяжеловесных автотранспортных средств с переходом на дистанционную форму контроля, исключающей контакт инспектора с правонарушителем. Пилотный проект планируется запустить до конца текущего года.

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