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По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 379,55 тенге за доллар

14.05.2019, 11:44 7372
Алматы. 14 мая. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today. 
 
Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. В торгах приняли участие 20 членов KASE.
 
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 379,55 тенге за доллар (+0,12 тенге), объем торгов – 43 213 тыс. USD (-13 187 тыс. USD).
 
По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
 

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