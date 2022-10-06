Казахстан и Иран намерены довести грузопоток до 4 млн тонн в год

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АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Заместитель премьер-министра - министр торговли интеграции РК Серик Жумангарин обсудил с заместителем министра иностранных дел Ирана Махди Сафари возможности развития торгово-экономического сотрудничества в рамках реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, стороны обсудили возможности развития действующих контейнерных маршрутов в направлении Ирана и транзитом через эту страну.

В настоящее время действуют три железнодорожных маршрута, установлены благоприятные тарифные условия на контейнерные перевозки грузов в направлении Ирана и далее в третьи страны. Стороны выразили намерение довести грузопоток до 4 млн тонн в год", - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что основной акцент во время переговоров сделан на возможности увеличения объемов товарооборота между Казахстаном и Ираном до $3 млрд, в том числе в сфере агропромышленного комплекса - до $1 млрд.

Результатом переговоров стала договоренность о том, что иранские эксперты в области карантина и ветеринарных сертификатов во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства Ирана в ближайшее время посетят Казахстан для выработки детального плана действий.