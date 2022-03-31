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Казахстан может торговать нефтью и зерном в обход России и санкций - эксперты

30.03.2022, 15:28 14961
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Казахстан может торговать зерном и нефтью в обход России и санкций. Такое мнение озвучили сегодня эксперты в рамках дискуссии на площадке Expert Public Space, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

По их мнению, российско-украинский конфликт и, как следствие, масштабные санкции в отношении России скажутся (и уже сказываются) на экономике Казахстана. В связи с этим важно спрогнозировать возможные варианты развития событий и их последствия для республики", - сообщает организатор дискуссии - Международный центр журналистики. 

 
Одной из тем обсуждения стала авария на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) в результате шторма в Черном море по официальной версии. По трубопроводу КТК за рубеж через Россию отправляется около 80% добываемой нефти в Казахстане. По мнению экономиста Айдархана Кусаинова, не стоит преувеличивать проблему.

Ситуация неприятная, но она не приведет к падению рынка, для этого нет никаких оснований. И на наполнение госбюджета данная авария никак не повлияет. В данном случае ключевым фактором является то, что нефтяные доходы поступают не в бюджет напрямую, а в Национальный фонд. С этой точки зрения размер поступлений в бюджет определяет исключительно правительство. Более того, проблемы, связанные с нефтяными санкциями, не затронут Казахстан. Так как большая часть экспортируемой нефти не является казахстанской, она принадлежит крупным международным, в том числе американским, нефтедобывающим компаниям", - отметил эксперт.

 
Финансовый консультант Расул Рысмамбетов согласился с коллегой. По его мнению, авария на КТК временная и в краткосрочной перспективе не повлияет на финансовые возможности страны. В этой ситуации Рысмамбетов видит и плюсы. В последнее время Казахстан только экспортирует сырье. В долгосрочной перспективе возможные трудности могут стать хорошей возможностью для развития нефтехимии. Эксперт привел успешный пример Азербайджана.
 
Сергей Домнин, экономический обозреватель, несколько скорректировал мнение коллег. Он отметил: при том, что большая часть доходов от продажи нефти поступает в Нацфонд, существует экспортная таможенная пошлина от продажи нефти, которая напрямую направляется в бюджет. Примерная доля поступлений в бюджет составляет порядка 8-10%. Поэтому некоторые прямые последствия для бюджета Казахстана все же будут. Однако при существующей высокой цене на нефть, вероятно, речь идет скорее об упущенной прибыли.
 
Также эксперты оценили возможную ситуацию на мировом рынке пшеницы, где доля России и Украины составляла 30%, и как эта ситуация отразится на казахстанском рынке. 
 

Айман Турсынкан, директор форсайтингового агентства EXIMAR, поддержала мнение Расула Рысмамбетова о возникшей возможности переработки казахстанской нефти. В Казахстане существует 3 крупных и 24 мини-нефтеперерабатывающих завода. Готовые перерабатывать нашу нефть, отвечающую международному качеству, вплоть до "Евро 4". Эксперт рекомендует за короткий период нарастить объемы внутреннего производства и обеспечить внутренний рынок достаточным количеством ГСМ хотя бы к полевым работам", - сообщается в пресс-релизе МЦЖ.


По ее мнению, проблемы, связанные с ЕАЭС, и санкции против России ставят под угрозу посевные и уборочные кампании в Казахстане. Но любой вызов содержит и угрозу, и возможность. В данной ситуации правительству необходимо рассматривать все меры комплексно. Очень важно создать экстренные рабочие группы по обмену данными между ведомствами.
 

К сожалению, правительство не предпринимает экстренных действий для предотвращения нехватки ГСМ в период предстоящей посевной кампании. Нехватка ГСМ в свою очередь приведет к удорожанию всего - от мяса до яиц. Поэтому министры сельского хозяйства и энергетики Карашукеев и Акчулаков уже сегодня должны сесть за стол переговоров и выработать совместную программу действий", - считает Турсынкан.

 
Эксперт отметила, что Казахстан потерял огромный объем экспорта зерна через черноморское направление в связи с разрушением Николаевского зернового терминала, который "прокачивал" 27 млн тонн зерна ежегодно. Из экспортируемых Казахстаном 7 млн тонн зерна 4 млн тонн реализовывалось через это направление.
 

Ситуация на зерновом рынке, где полностью упущена посевная на Украине и, возможно, полностью перекрыт экспорт российского зерна, может грозить голодом не только странам передней Азии, мусульманского мира и Африке, но и странам Европы", - отметила Айман.

 
О том, как не попасть под перекрестные санкции и не понести еще больший урон в сложившихся обстоятельствах, высказался Касымхан Каппаров, экономист, основатель Ekonomist.kz. Он отметил, что санкции - это серая территория и тут можно лишь соотносить ситуацию с Ираном. И все будет зависеть от того, насколько принципиальна позиция администрации Байдена к данному вопросу. Так как Россия является крупнейшим поставщиком по целому ряду ресурсов, то сложно что-либо прогнозировать. Казахстану нужно понимать, что если экономическая ситуация не улучшится, то большая часть бюджетных расходов будет идти из Нацфонда. Глобальная экономика в условиях санкций будет приводить в движение не спрос, а предложение. Поэтому, возможно, правительство Казахстана до конца года введет ряд ограничений на экспорт товаров, что мы наблюдаем уже сейчас.
 
Также эксперты обсудили: при каких условиях Казахстану грозят санкции и как нам безопасно торговать с Россией; сотрудничество в рамках ЕАЭС в условиях санкций: существует ли польза для Казахстана и нужно ли выходить из этого союза.
 
В завершение дискуссии эксперты озвучили рекомендации и пожелания по использованию сбережений казахстанцами. 
 
Касымхан Каппаров озвучил простую тактику выживания в период сильной неопределенности. По его мнению, в условиях глобальной нестабильности лучше инвестировать не в активы, а в с собственное развитие и в развитие детей. Для обеспечения навыков желательно удаленной работы. Чтобы при наступлении очередного катаклизма был выбор и возможность реагировать и не зависеть от решений правительства. 
 
Айдархан Кусаинов рекомендует казахстанцам успокоиться, не нагнетать ситуацию и продолжить жить как прежде.
 
Сергей Домнин считает, что казахстанцы достаточно рациональны и у каждого есть свои жизненные цели, на которые и стоит ориентировать свои расходы. Также он рекомендует вкладываться не только в материальные, но и в нематериальные ценности - здоровье и интеллект, навыки работы, в том числе удаленной и на английском языке.
 

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В Казахстане на фоне роста цен на рафинированное подсолнечное масло сократилось его производство

31.03.2022, 11:03 2171
В Казахстане на фоне роста цен на рафинированное подсолнечное масло сократилось его производство
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В Казахстане сократилось производство рафинированного подсолнечного масла, цены на подсолнечное масло выросли за год сразу на 23%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Производство подсолнечного масла в РК выросло за год на 3,1% и достигло 67,5 тысячи тонн за январь - февраль текущего года. Из них 44,5 тысячи тонн - на 34,8% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - составило производство нерафинированного подсолнечного масла. В то же время выпуск рафинированного подсолнечного масла сократился за год на 29,2%, до 23 тысяч тонн", - информирует energyprom.kz.

 
Сразу более 80% производства нерафинированного подсолнечного масла пришлось лишь на Восточно-Казахстанскую область (35,8 тысячи тонн). 92,1% выпуска рафинированного подсолнечного масла сконцентрировано в трех ключевых регионах: Шымкенте (9,6 тысячи тонн), ВКО (8,7 тысячи тонн) и Алматы (2,9 тысячи тонн).
 
В январе текущего года отечественные производители обеспечили спрос (внутреннюю реализацию и экспорт) на подсолнечное масло на 90,1%. На долю импорта в секторе пришлось только 9,9% ресурсов - значительно меньше по сравнению с январем 2021 года (было 19,3%). Это лишь 3,9 тысячи тонн - более чем вдвое меньше, чем год назад.
 
Впрочем, экспорт в секторе тоже сократился - на 39,3%, до 6 тысяч тонн. На внутреннем рынке было реализовано 33,3 тысячи тонн за первый месяц текущего года, плюс 4,7% к январю 2021.
 
В то же время уже в феврале текущего года цены на подсолнечное масло выросли в среднем по РК сразу на 23% за год, составив 771 тенге за литр.
 
Заметнее всего подсолнечное масло подорожало в Западно-Казахстанской (на 35,6% за год), Жамбылской (на 28,9%) и Акмолинской (на 27,5%) областях.
 
Самые высокие цены на подсолнечное масло среди крупных городов и мегаполисов страны наблюдаются в Атырау (844 тенге за литр), столице (818 тенге за литр) и Актау (815 тенге за литр).
 

В Казахстане доходы населения выросли почти на 11% за год

31.03.2022, 10:05 3636
В Казахстане доходы населения выросли почти на 11% за год
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - В Казахстане доходы населения выросли почти на 11% за год, при этом инфляция в этом же периоде составила почти 9%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Доходы в четвертом квартале 2021 года составили 214,5 тысячи тенге на душу населения - на 10,6% больше, чем годом ранее. Для справки: уровень годовой инфляции в том же периоде составил 8,7%. Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года доходы на душу населения составляли в среднем 193,8 тысячи тенге в квартал, плюс 8,8% за год", - сообщает finprom.kz

 
В региональном разрезе наибольшие доходы традиционно зарегистрированы в столице: 307,6 тысячи тенге на душу населения в четвертом квартале 2021 года - на 16,6% больше, чем годом ранее.
 
На второй строчке оказалась Карагандинская область: 288,2 тысячи тенге, плюс 17,8%. Тройку лидеров замкнула Костанайская область: 265,1 тысячи тенге, годовой рост на 18,8%.
 
Наименьшие доходы отмечены в Туркестанской области: всего 132 тысячи тенге на душу населения в квартал - на 38,4% меньше, чем в среднем по стране.
 

Большую часть доходов населения традиционно составили доходы от трудовой деятельности: в среднем по РК - 150,2 тысячи тенге, плюс 14,2% за год. В том числе 130,5 тысячи тенге из них составили доходы от работы по найму, 19,8 тысячи тенге - доходы от работы не по найму", - сообщают аналитики.

 
В свою очередь социальные трансферты выросли на 2,7% за год, до 54,1 тысячи тенге за четвертый квартал 2021 года. В том числе пенсия составила 45 тысяч тенге, пособия - 7,9 тысячи тенге, стипендии - 1,2 тысячи тенге, АСП и жилищная помощь - 87 тенге.
 
Доходы в виде материальной помощи от родственников и знакомых, а также в виде алиментов выросли на 3,2% за год, до 4,9 тысячи тенге.
 
Ранее сообщалось, что правительство приняло программу по повышению доходов населения.
 

Взаимная торговля Казахстана со странами ЕС выросла на 70% за год

31.03.2022, 09:50 4061
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Товарооборот между Казахстаном и странами Европейского союза за январь - февраль 2022 года составил $6 млрд, что на 70,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($3,5 млрд), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Экспорт из Казахстана в страны ЕС за январь - февраль 2022 года вырос на 84,4% и составил $5,2 млрд. Импорт в Казахстан из стран ЕС за январь - февраль 2022 года вырос на 14% и составил $767,5 млн.
 

Рост экспорта в страны ЕС обосновывается увеличением поставок таких товаров, как: нефть сырая - на 81,2% ($4,6 млрд), ферросплавы - рост в 2,5 раза (до $96,3 млн), алюминий необработанный - рост в 2,5 раза (до $58,0 млн), пшеница - рост в 13,2 раза (до $31,7 млн), нефтепродукты - на 40,4% (до $94,6 млн), природный газ - рост в 4,3 раза (до $35,5 млн)", - проинформировали в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.

 
Основными товарами импорта в Казахстан из стран ЕС, по информации ведомства, являются: лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи; вакцины, сыворотки из крови, кровь; двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие; насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы; вычислительные машины; арматура для трубопроводов; телефонные аппараты; изделия из черных металлов прочие.

Взаимная торговля Казахстана с партнерами по ЕАЭС выросла на 37,5%.
 

В Шымкенте остановилось производство офисной бумаги

31.03.2022, 09:07 4886
В Шымкенте остановилось производство офисной бумаги
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 31 МАРТА - В Шымкенте из-за перебоев с сырьем остановлено производство офисной бумаги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предприятие закупало его в Финляндии. Сменить поставщика оказалось делом нелегким, сообщили на заводе. Теперь там надеются на вмешательство государства в ситуацию, иначе возобновить работу будет сложно, сообщает "Хабар 24".

 
Раньше на предприятии выпускали 3 миллиона упаковок бумаги формата А4 и 300 тысяч упаковок формата А3. Теперь станки полностью встали. Тем временем с казахстанских прилавков исчезает офисная бумага. По словам продавцов, многие импортеры сократили поставки, произошел резкий скачок цен. Стандартная упаковка теперь обходится в два раза дороже.
 

Казахстан сам себя сырьем не может обеспечить. Лес в основном в России, Финляндии. Целлюлозно-бумажный комбинат, они продают нашим казахстанским компаниям. Через них нам продают. Нам бы напрямую закупиться, чтобы знать, какой объем годовой. Если так, то можно конкурировать со всеми, кто привозит. Если нас на полную мощность вывести, мы можем 20% рынка покрыть", - говорит заместитель генерального директора завода Канат Алимбаев.

 

Для снижения издержек бизнеса могут ввести мораторий на маркировку новых групп товаров в ЕАЭС

30.03.2022, 21:33 10026
МОСКВА. 30 МАРТА - Под руководством министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева состоялось заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам развития системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания было предложено рассмотреть возможность введения временного моратория на маркировку новых групп товаров и переноса сроков для тех товаров, по которым уже поступили уведомления государств-членов о намерении ввести маркировку, сообщает отдел информационного обеспечения ДПОО Евразийской экономической комиссии.
 

Достигнута договоренность проработать сроки возможного моратория и в ближайшее время внести проект соответствующего акта на рассмотрение глав правительств. При этом все стороны согласились, что уже принятые решения о маркировке продолжат действовать", - отметил Андрей Слепнев.

 
Он также добавил, что рассмотрение вопроса ведется в рамках подготовки второго пакета мер по повышению устойчивости экономик государств - членов ЕАЭС.
 

Казахстан и Германия продолжат совместное развитие транспортно-логистического комплекса

30.03.2022, 17:17 12851
Казахстан и Германия продолжат совместное развитие транспортно-логистического комплекса
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр и руководители крупных германских компаний провели онлайн-встречу, где были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере логистики и развития транспортной отрасли. 
 
В своем выступлении Роман Скляр подчеркнул важность партнерства Казахстана и Германии в развитии транспортно-логистического комплекса, а также необходимость укрепления взаимовыгодного сотрудничества и поиска новых путей развития. Германия является первой европейской страной, в которую был направлен контейнерный поезд из Китая транзитом через Казахстан, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК
 
В свою очередь главный управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс дал положительную оценку развитию логистической и транспортной отрасли Казахстана и выразил уверенность в динамичном продолжении работы для увеличения показателей, а также особо подчеркнул надежность сотрудничества с казахстанскими партнерами и приверженность всем достигнутым договоренностям. 
 
Директор компании HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG (Гамбургский порт) Томас Лютье отметил большой потенциал для развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, назвав Казахстан ключевым партнером. Другие участники встречи также уделили особое внимание дальнейшим перспективам стратегического взаимодействия двух стран и реализации совместных проектов. 
 
В завершение встречи состоялась традиционная подиумная дискуссия в формате "вопрос - ответ" с участием казахстанских и германских представителей крупных логистических и транспортных компаний.
 
В видео-конференц-связи приняли участие порядка 100 представителей правительственных и деловых кругов Казахстана и Германии. 

Ранее сообщалось, что МИИР РК реализует три проекта для увеличения транзитных перевозок.
 

Производители сахара обеспокоены сокращением посевных площадей сахарной свеклы

30.03.2022, 13:12 17921
Производители сахара обеспокоены сокращением посевных площадей сахарной свеклы
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В Ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана предложили ряд мер по поддержке отечественных производителей сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ключевой проблемой отсутствия сахара отечественного производства является отсутствие сахарной свеклы. Причиной отсутствия сахарной свеклы является недостаточность орошаемых земель для ее выращивания, а также серьезные проблемы с водообеспечением свеклосеющих регионов. Мы рискуем столкнуться с повторением ситуации 2019 года. Поскольку и Российская Федерация, и Беларусь наращивают посевные площади сахарной свеклы, а Казахстан сокращает их", - рассказали в Казахстанской ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности.

 
Так, в 2021 году плановая посевная площадь составляла 22,5 тысячи гектаров, фактическая же составила 14,5 тысячи гектаров. В текущем году две свеклосеющие области запланировали под сахарную свеклу и того меньше - 12,3 тысячи гектаров.
 
По словам специалистов, объем рынка сахара в Казахстане свыше 500 тысяч тонн. Для обеспечения сахарного рынка только свекловичным сахаром необходимо вырастить свыше 4 млн тонн сахарной свеклы.
 

Для этого необходимо разработать отдельную программу правительства по развитию сельского хозяйства с реализацией в течение 10 лет. Поэтому для насыщения отечественным продуктом рынка сахара в Казахстане на этом этапе недостаточно только свекловичного сахара, необходимо производство сахара и из тростникового сахара-сырца", - считают в ассоциации. 

 
На сегодняшний день в республике функционирует 4 сахарных завода, которые помимо свекловичного сырья могут перерабатывать и сырец. В случае бесперебойного функционирования четырех заводов по переработке сырца внутреннее потребление сахара будет полностью обеспечено.
 
По мнению специалистов, во избежание негативных последствий уже летом этого года и дальнейших рецидивов необходимы немедленные действия:
 
1. Срочное предоставление доступа к оборотным средствам для закупа тростникового сахара-сырца сроком до 5 лет с льготной минимальной процентной ставкой (предварительный размер оборотных средств, необходимый для всех сахарных заводов, составляет порядка 40-45 млрд тенге и будет распределен согласно производственным мощностям заводов).
 
2. Отмена НДС на ввозимый тростниковый сахар-сырец.
 

С учетом того что сахар является стратегически важным продуктом и входит в потребительскую корзину, считаем, что его производство необходимо отнести к системообразующим, то есть обязательно включить действующие сахарные заводы в список предприятий, требующих государственной поддержки", - добавили в ассоциации.


Концепцию производства сахара и сахарной свеклы разрабатывает МСХ РК.

Казахстан планируется обеспечить собственным сахаром на 80%.
 

Концепцию производства сахара и сахарной свеклы разрабатывает МСХ РК

30.03.2022, 12:56 17511
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан разрабатывает концепцию производства сахара и сахарной свеклы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Имеются определенные проблемные вопросы – это недостаточность сырья для переработки, в том числе низкая закупочная стоимость, проблемы с соблюдением севооборота, слабая техническая оснащенность, недостаток водных ресурсов и др. Для комплексного устранения проблемы министерство по поручение премьер-министра приступило к разработке концепции производства сахара и сахарной свеклы", - проинформировали в МСХ РК.

 
В ходе встречи с производителями сахарной свеклы министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что для развития сахарной отрасли министерство стимулирует увеличение посевных площадей, сельхозтоваропроизводителям предусмотрено возмещение затрат на приобретение семян, удобрений и гербицидов, сельскохозяйственной техники, для технологического перевооружения отрасли предоставляются инвестиционные субсидии, льготное кредитование на пополнение оборотных средств.
 

В соответствии с нацпроектом по развитию АПК планируется модернизация имеющихся сахарных заводов и увеличение уровня обеспеченности отечественным сахаром до 80%", - заявили в пресс-службе ведомства.

 

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