Китайское автопредприятие намерено расширять производство электромобилей в Казахстане

Хэфэй. 19 апреля. Kazakhstan Today - Китайская компания JAC Motors намерена расширять производство электромобилей в Казахстане. Об этом и других перспективах сотрудничества с Казахстаном в сфере автопрома казахстанским журналистам во время пресс-тура в Хэфэй рассказал генеральный директор JAC Russia Subsidiary Оскар Ю, передает корреспондент агентства.

Как отметил спикер, JAC Motors поставляет в Казахстан автомобили и электроавтобусы. В настоящее время в республике ездят уже 10 таких автобусов. Вместе с тем, прежде чем наладить экспорт электрокаров в Казахстан, необходимо адаптировать технику к местным природно-климатическим условиям и провести необходимые испытания. Эта работа ведется на протяжении последних двух лет.

Одновременно прорабатывается вопрос с установкой зарядных станций.

"Мы уже установили несколько зарядных станций в Нур-Султане, где планируется запуск электрических автобусов евростандарта. Также планирует установку других зарядных станций по маршруту городских автобусов", - рассказал Оскар Ю.

Он также проинформировал, что в прошлом году JAC Motors поставила в РК 2 тыс. автомобилей, в этом году планируется увеличить цифру до 3 тысяч. Одновременно развивается производство и в самом Казахстане, на базе завода "СарыаркаАвтоПром", в том числе речь идет и об электромобилях. Стоит отметить, что собранные в РК авто реализуются не только внутри страны, но также идут на экспорт соседние страны, в том числе Россию и Беларусь.

Напомним, что в декабре 2018 года транснациональная китайская госкомпания по импорту и экспорту автомобилей СМС (China National Machinery IMP. & EXP. CORP) вошла в капитал (51% акции) крупнейшего казахстанского автопроизводителя ТОО "СарыаркаАвтоПром".

В рамках развития совместного предприятия партнеры планируют довести объемы производства в отрасли до 100 000 единиц автомобилей и уровень локализации до 50%. Общая сумма инвестиций в совместное предприятие составит примерно $1,1 млрд. Совместно с китайским партнёром и инвестором, в рамках стратегии развития производства в 2019-2021 годах планируется выпуск автомобилей под брендом JAC, ANKAI, HOWO, HANTENG.

Проект является составляющим программы "Экономического пояса Шелкового пути" и входит в перечень казахстанско-китайского сотрудничества в области индустриализации и инвестиций.

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