Когда вступят в силу новые ставки утильсбора

НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские сенаторы сегодня, в ходе круглого стола, обсудили проблемы электроэнергетической отрасли Казахстана и пути их решения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В энергосистеме наблюдается негативная тенденция и рост технологических нарушений и несчастных случаев. К таким результатам привели системные проблемы отрасли, которые долгое время не находили своего решения", - сказал председатель комитета сената Даурен Адильбеков.

По его словам, проблему можно решить, используя газ в качестве сырья при выработке электрической и тепловой энергии.

Также необходимо активизировать внедрение наилучших технологий по фильтрации угля", - предложил Адильбеков.

В свою очередь сенатор Суиндык Алдашев озвучил опасения по поводу того, что энергетическая сфера в ближайшие годы может превратиться в дефицитную.

По прогнозам в период с 2022 по 2028 годы ожидаемый ежегодный дефицит электроэнергии в стране будет в пределах 4-5,2 млрд кВт-ч. Наличие дефицита мощности имеет особое значение, так как Казахстан - аграрно-индустриальная страна, в которой доля электроэнергии в промышленности составляет порядка 56%", - заявил Алдашев.

При этом, по его словам, Казахстан до сих пор остается одним из самых энергоемких государств в мире.

Проблему также усугубляет отсутствие стратегии по развитию энергетики и износ электросетей, который в некоторых регионах доходит до 90% из-за длительной (40 и более лет) эксплуатации. По мнению сенатора, это приводит к росту плановых и аварийных ремонтов.

Кроме того, депутат считает, что в сфере электроэнергетики ряд компаний аффилированы между собой, что в свою очередь создает доминирование олигополии и непрозрачности процедур.

По его словам, электроэнергетическую структуру в Казахстане на 65% формируют всего 5 компаний: "Самрук-Энерго" (31%), "Евразийская Группа" (17%), Kazakhmys Energy (7%), Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация (5,4%) и казахстанские коммунальные системы (6%).

Сложившаяся система характеризуется отсутствием финансовой прозрачности компаний, сложностью государственного регулирования тарифов. Таким образом, о конкуренции на рынке электроэнергетики и речи быть не может", - отметил Алдашев.

Для исправления ситуации на рынке сенаторы предложили передать "Самрук-Энерго" и KEGOC под контроль Министерства энергетики, как единого отраслевого регулятора.





Напомним, с 18 по 20 февраля в Казахстане остановлено 34 незаконно действовавших майнинговых ферм в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Суммарный объем ограниченной электрической мощности составил 202 МВт.





Премьер-министр Алихан Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. У серых майнеров могут конфисковывать имущество и ограничивать IP-адреса. Кроме того, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз.



