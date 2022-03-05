Комплекс мер по повышению доходов населения разработали в РК

НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - Министерством национальной экономики Республики Казахстан разработано постановление "Об утверждении комплекса мер по повышению доходов населения до 2025 года", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно тексту документа, реализация комплекса мер охватывает мероприятия по следующим четырем направлениям:

1. повышение трудовых доходов населения;

2. повышение доходов населения путем развития масштабной занятости;

3. защиту покупательной способности доходов;

4. проведение профориентационной и информационно-разъяснительной работы.

Так, по первому направлению будут реализованы меры по повышению роста трудовых доходов наемных работников, производительности труда и развитию производственных навыков.

По второму направлению будут созданы новые рабочие места путем стимулирования развития АПК, обрабатывающей промышленности, малого и среднего бизнеса, в том числе с учетом повышения навыков и квалификации населения и акцента на поддержку молодежи.

По третьему направлению будут реализованы меры по стабилизации и снижению цен, насыщению внутреннего рынка и сокращению затрат населения.

По четвертому направлению будет усилена работа по проведению профориентационной работы и повышению социальной ответственности граждан.

Текущая ситуация доходов населения имеет негативную тенденцию. Так, несмотря на постоянную положительную динамику номинальных доходов с 39,2 тыс. тенге в 2010 году до 128,4 тыс. тенге в 2021 году (на январь-ноябрь), темпы роста реальных доходов населения снижаются (6,4% в 2019 году, 4,3% в 2020 году, 3,1% за 11 месяцев 2021 года). Это связано с замедлением экономического роста (-2,5% в 2020 году, 3,6% за 9 месяцев 2021 года) и высоким инфляционным давлением (7,5% в 2020 году, 8,4% в 2021 году), которое сохранится в 2022 году", - сообщается в документе.

Также отмечается, что сохраняется разрыв по ВРП между регионами. Например, если по уровню ВРП в 2010 году Алматы был в 8,7 раз больше Северо-Казахстанской области, то в 2020 году разрыв был уже в 10-кратном размере.

По ВРП на душу населения разрыв в региональном неравенстве еще более существенен. Так, например, данный показатель в Атырауской области в 2020 году был в 17 раз больше показателя по Туркестанской области.

Наблюдается рост доли населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (с 2,6% в 2017 году до 5,3% в 2020 году). В целом отсутствие стабильного роста реального дохода, относительно низкие трудовые доходы, высокая самозанятость и отток населения являются рисками недостижения целей по росту реальных доходов в будущем", - говорится в тексте документа.