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КТГ и NCOC подписали соглашение о работе по базовому проектированию этапа месторождения Кашаган

15.12.2021, 11:30 93571
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Оператор Северо-Каспийского Проекта, компания "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В." (NCOC) и АО "Национальная компания "КазТрансГаз" сообщили о подписании соглашения о совместной работе по базовому проектированию этапа 2А месторождения Кашаган в период 2022-2023 годы, предполагающего увеличение мощности по переработке сырого газа с месторождения Кашаган на 2 млрд кубометров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Этап 2A предусматривает увеличение объемов добычи нефти ориентировочно на 50 тыс. баррелей в сутки с месторождения Кашаган за счет переработки двух миллиардов кубических метров сернистого газа в год", - сообщили в пресс-службе "КазТрансГаза".

 
Для реализации Этапа 2A оператору NCOC потребуется строительство двух газопроводов для транспортировки сернистого газа по существующей трассе: одного - с морского комплекса Кашаган до УКПНиГ (установка комплексной подготовки нефти и газа) "Болашак"; второго - от установки "Болашак" до газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на 1 млрд кубометров. Также предусматривается выполнение небольшого объема работ по модернизации существующих сооружений морского и наземного комплексов.
 
Проект предусматривает строительство нового ГПЗ по переработке сернистого газа мощностью до двух миллиардов кубических метров в год в дополнение к уже реализуемому проекту строительства ГПЗ на 1 млрд кубометров в год. 
 
По словам управляющего директора NCOC Оливье Лазара, сейчас КазТрансГаз осуществляет очень важный проект по увеличению перерабатывающих мощностей. 
 

Казахстанской газовой компанией предпринимаются в этом направлении очень большие шаги. В свете того, что роль газа с каждым годом возрастает и предстоит полный переход с угля на газ, нас ждет большая совместная работа. Сейчас мы находимся на важном этапе последующей разработки месторождения Кашаган. Отметим, что окончательное решение по Этапу 2A будет определено на основании результатов базового проектирования, которое надо выполнить в рамках подписанного соглашения", - сказал Оливье Лазар.

 
Реализация этого проекта окажет значительное влияние на социально-экономический рост Атырауского региона, будет способствовать приросту ресурсной базы газа и придаст стимулирующий эффект развитию экономики всего Казахстана, отметили в компании.

 

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В РК в январе - ноябре производство сельхозпродукции сократилось на 2,5%

15.12.2021, 17:02 61066
В РК в январе - ноябре производство сельхозпродукции сократилось на 2,5%
Фото: ile-tany.kz
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В Казахстане объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - ноябре 2021 года составил 7005,6 млрд тенге, что на 2,5% меньше, чем в январе - ноябре 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, снижение объема производства продукции обусловлено уменьшением производства продукции растениеводства на 6,5%.

В растениеводстве отмечается снижение валового сбора урожая зерновых культур в ряде областей страны. Снижение объемов зерновых культур в январе - ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается в Костанайской области на 27,7%, Акмолинской - на 22,5%, Северо-Казахстанской - на 17,9%.

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - ноябре 2021 года составил 7005,6 млрд тенге, в том числе валовая продукция растениеводства - 4231,7 млрд тенге, валовая продукция животноводства - 2737,9 млрд тенге, услуги в области сельского хозяйства - 9,1 млрд тенге, объем продукции (услуг) в охотничьем хозяйстве - 1 млрд тенге, объем продукции (услуг) в лесном хозяйстве - 14,5 млрд тенге, объем продукции (услуг) в рыболовстве и аквакультуре - 11,4 млрд тенге", - информирует статведомство.


 

Нацбанк: Годовая инфляция в стране замедлилась

15.12.2021, 15:35 68521
Нацбанк: Годовая инфляция в стране замедлилась
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В ноябре годовая инфляция в стране замедлилась. Об этом сообщили в Национальном банке Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ноябре годовая инфляция в стране замедлилась, составив 8,7% (в октябре - 8,9%). В 11 регионах инфляция замедлилась, в 4 регионах было зафиксировано ее ускорение, в 2 - осталась без изменения. Месячная инфляция в стране составила 0,7%, что ниже среднего уровня роста цен в ноябре за последние 5 лет (за 2016-2020 годы - 0,9%). Выше своей исторической нормы цены в ноябре текущего года выросли только в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях, составив 1,2% и 1,1% соответственно. В остальных регионах месячные темпы роста цен сложились возле среднеисторического уровня или выросли ниже среднеисторической нормы", - сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Игорь Осипов.

 
По его словам, заметное замедление темпов роста месячной инфляции отмечено в Туркестанской, Карагандинской, Атырауской областях и городе Нур-Султане, которым свойственен более высокий рост цен в ноябре.
 

Темпы роста цен на продовольственные товары замедлились, составив 10,9%, (в октябре - 11,3%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (12,2%). Непродовольственные товары подорожали за год на 8,3% (в октябре - 7,8%). Максимальные значения зафиксированы в Карагандинской (9,3%), Акмолинской (9,2%) и Актюбинской (9,2%) областях, наименьшие - в Западно-Казахстанской области (7,4%). Цены на платные услуги в ноябре повысились на 6,4% (в октябре - 6,9%), выше общереспубликанского уровня цены повысились в Западно-Казахстанской области (7,7%), ниже - в Кызылординской области (5,2%)", - сообщил Осипов.

 
 

В Казахстане на полгода ограничили вывоз семян и масла из подсолнечника

15.12.2021, 11:21 98455
В Казахстане на полгода ограничили вывоз семян и масла из подсолнечника
Фото: rus.redtram.com
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В Казахстане на полгода ограничили вывоз семян и масла из подсолнечника, соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства 13 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно приказу, с 15 декабря в Казахстане вводятся ограничения на вывоз следующих товаров:
 
- семена подсолнечника, дробленные или недробленые для посева, а также прочие семена подсолнечника, дробленные или недробленые, размер квоты - 125 тысяч тонн;
 
- сырое масло подсолнечное, нерафинированное в первичных упаковках нетто-объемом более или менее 10 литров, размер квоты - 110 тысяч тонн;
 
- прочее подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 литров или менее, а также прочее масло подсолнечное рафинированное или нерафинированное и их фракции, размер квоты - 110 тысяч тонн.
 
Для получения квоты на вывоз товаров с территории Республики Казахстан в третьи страны и страны Евразийского экономического союза заявителем подается заявка на получение квоты на вывоз товаров в установленной форме. Каждый заявитель подает только одну заявку на соответствующий месяц, говорится в приказе.

Действие приказа продлится до 1 июля 2022 года.
 
Как сообщалось ранее, межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняла решение одобрить введение полного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп на шесть месяцев, а также картофеля и моркови сроком на три месяца.
 
Также сообщалось, в Казахстане запретят вывозить отдельные виды лесоматериалов.
 
Напомним, что на полгода введен запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом. 
 

Зарплата работников бюджетной сферы вырастет с 1 января 2022 года

15.12.2021, 11:06 96472
Зарплата работников бюджетной сферы вырастет с 1 января 2022 года
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Принято постановление правительства Республики Казахстан "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно постановлению правительства, тарифные ставки педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам с 1 января 2022 года в размере 1,75; с 1 января 2023 года - в размере 2,0.
 
Тарифные ставки работников управленческого, основного персонала государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, за исключением медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам с 1 января 2022 года в размере 1,75; с 1 января 2023 года - в размере 2,0.
 
Тарифные ставки медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам: специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блок А, основной персонал блок В1, В2): с 1 января 2022 года в размере 2,63; с 1 января 2023 года - в размере 2,73.
 
Тарифные ставки гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий: 
 
с 1 января 2022 года в размере 1,23;
 
с 1 января 2023 года в размере 1,45;
 
с 1 января 2024 года в размере 1,71;
 
с 1 января 2025 года в размере 2,0.
 

Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию", - говорится в документе.

 

Мамин: Казахстан успешно преодолел экономические последствия COVID-19

14.12.2021, 17:31 186016
Мамин: Казахстан успешно преодолел экономические последствия COVID-19
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел промежуточное заседание совета иностранных инвесторов при президенте РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Участники заседания обсудили актуальные вопросы инвестиционной политики РК в контексте трансформации глобальной экономической повестки и переориентации ее фокуса на постпандемическое восстановление, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
По мнению Аскара Мамина, Казахстан смог успешно преодолеть экономические последствия COVID-19. 
 

По результатам 11 месяцев текущего года экономика не только вернулась к росту, но и превысила допандемические показатели производства. За январь-ноябрь рост ВВП составил 3,8%. На фоне активного восстановления экономики наблюдается рост притока прямых иностранных инвестиций. В первой половине 2021 года объем ПИИ в экономику РК увеличился более чем на 30%. Наибольший прирост зарубежных инвестиций отмечается в таких отраслях, как информация и связь (в 9,4 раза), услуги по проживанию и питанию (на 66,1%), обрабатывающая промышленность (на 57,2%). Инвестиции в основной капитал в недобывающих секторах увеличились более чем на 11%. Динамичный рост инвестиций отмечается в секторах строительства (в 2,1 раза), обрабатывающей промышленности (+50,5%), сельском хозяйстве (+40,5%) и торговле (+34,2%). Большинство международных финансовых организаций ожидает, что экономика РК покажет рост до 4% в 2021 году и до 4,5% в 2022 году". 

 
В качестве приоритетных стратегических направлений посткризисного восстановления глава правительства назвал повышение промышленного потенциала экономики, содействие комплексной интеграции на глобальные рынки, развитие сельскохозяйственного потенциала, цифровизацию, повышение качества и доступности инфраструктуры. 
 
Он подчеркнул, что за прошедший год поддержаны предложения совета об устранении дискриминационного подхода при расчете штрафа за выбросы от сжигания газа, а также оптимизации порога привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения. Совместно с СИИ также выработан новый инвестиционный инструмент - улучшенный модельный контракт в сфере недропользования, создан Межведомственный фронт-офис для оперативного взаимодействия с иностранными инвесторами в нефтегазовой отрасли по принципу "одного окна", сформирована постоянная рабочая группа по вопросам цифровизации.

Напомним, сегодня Аскар Мамин также доложил президенту о социально-экономическом развитии страны.  
 

Мамин доложил Токаеву о социально-экономическом развитии страны

14.12.2021, 17:23 191065
Мамин доложил Токаеву о социально-экономическом развитии страны
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин представил президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет о социально-экономическом развитии страны за 11 месяцев текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава правительства также рассказал Токаеву о принятых мерах по обеспечению продовольственной безопасности, борьбе с инфляцией, санитарно-эпидемиологической обстановке, сообщает пресс-служба Акорды
 
Как сообщил Аскар Мамин, экономика Казахстана успешно адаптировалась к условиям пандемии и демонстрирует уверенные темпы роста. По итогам 11 месяцев ВВП увеличился на 3,8 %.
 
Президент был проинформирован о состоянии внешнеторгового оборота страны за январь-октябрь текущего года. По данным премьер-министра, объем внешней торговли составил 82,2 млрд долларов, что на 14,1% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Он также сообщил о повышении объема экспорта на 23,5% – до 49,1 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 24,4%. Положительный торговый баланс достиг 16 млрд долларов.
 
Главе государства доложили о работе по обеспечению продовольственной безопасности, стабилизации цен на социально значимые продукты питания и реализации комплекса мер антиинфляционного реагирования.
 
Наряду с этим президента проинформировали о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, в том числе о темпах вакцинации населения.
 
Аскар Мамин также рассказал о реализации мер, направленных на наращивание притока внешних и внутренних инвестиций, усиление потенциала малого и среднего бизнеса, обеспечение регионального развития, дальнейшую диверсификацию структуры экономики за счет роста обрабатывающего сектора.
 

Казахстан и Китай договорились наращивать объем контейнерных перевозок

14.12.2021, 16:40 197221
Казахстан и Китай договорились наращивать объем контейнерных перевозок
Фото: rail-news.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Казахстанские и китайские железнодорожники подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию контейнерных перевозок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ был подписан во время онлайн-встречи заместителя председателя правления по логистике АО "НК "КТЖ" Ерлана Койшибаева с генеральным директором крупнейшей логистической платформы Zhong Gu Logistics (КНР), господином Сун Жуй, сообщает пресс-служба АО "НК "Казакстан темір жолы".
 

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, обменялись мнениями по развитию бизнеса и улучшению качества сервиса в сфере контейнерных перевозок. В рамках встречи, между национальным мультимодальным оператором АО KTZ Express и транспортно-экспедиторской компанией Tiehai Shunda International Freight Forwarding Co. Ltd подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию контейнерных перевозок. Его скрепили подписями заместитель Ерлан Койшибаев и генеральный директор китайской компании Лю Шицин. Документ направлен на укрепление сотрудничества по развитию логистических сервисов и наращиванию объемов перевозок грузов в контейнерах в составе контейнерных поездов в КНР, страны Европейского Союза и в обратном направлении. А также - на выработку новых маршрутов в направлении Китая, России, Ирана, стран Центральной Азии и Кавказа".

 
Ожидается, что подписание данного соглашения увеличит объемы контейнерных перевозок через пограничные переходы Алтынколь и Достык. В 2022 году "Тэхай Шуньда" гарантируют отправку не менее 100 контейнерных поездов. 
 
В КТЖ отметили, что международный экспедитор Tiehai Shunda International Freight Forwarding - дочерняя компания корпорации Zhong Gu Logistics. Она осуществляет мультимодальные железнодорожно-морские перевозки. На сегодняшний день внутри Китая курсирует более 20 отправленных маршрутных поездов, принадлежащих экспедитору и охватывающих более 50 станций КНР. 
 

Утвержден бюджет Алматы на 2022 год

14.12.2021, 13:14 200794
Утвержден бюджет Алматы на 2022 год
АЛМАТЫ. 14 ДЕКАБРЯ - Депутаты маслихата Алматы VII созыва поддержали и на очередной XIII сессии утвердили бюджет города на 2022 год. Общая сумма составляет 1 трлн 40 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Проект бюджета на 2022 год сформирован, исходя из прогнозных параметров развития города и прогноза социально-экономического развития. Согласно ожидаемой оценке поступлений в бюджет по итогам 2021 года, рост прогнозируется на уровне 115% к факту поступлений за 2020 год. 
 
Проект бюджета на следующий год представил депутатам аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. Бюджет мегаполиса остается социально ориентированным. 
 
На сферу образования приходится 197,3 млрд тенге. Средства предназначены на содержание 204 школ, 15 интернатных учреждений, 48 колледжей с общим количеством в 310 тыс. учащихся. Кроме того, со следующего года планируется возврат ранее приватизированных зданий объектов образования в коммунальную собственность. Благодаря этому только в Ауэзовском и Бостандыкском районах предполагается сократить дефицит ученических мест. 
 
Также планируется начать строительство трех детских садов на 640 мест в микрорайонах Айнабулак, Саялы-2, Акжар, сейсмоусиление пяти школ и ясли-сада, строительство двух центров инновационного творчества в Алатауском и Наурызбайском районах.
 
В сфере здравоохранения планируются расходы в размере 38,7 млрд тенге. Для оказания расширенной медицинской помощи планируется строительство семейно-врачебных амбулаторий на 200 посещений в микрорайонах Мамыр-5, 6.
 
Для оказания помощи малообеспеченным и многодетным семьям запланирована выплата адресной социальной помощи и предоставление продуктовых корзин и товаров первой необходимости на сумму 947,5 млн тенге. Согласно утверждённому перечню соцпомощи, предусмотрено 2,1 млрд тенге на льготы по санаторно-курортному лечению 4 тыс. пенсионеров, единовременная материальная помощь к 9 Мая участникам Великой Отечественной войны, малообеспеченным гражданам. Также на услуги индивидуальных 2720 помощников и специалистов жестового языка лицам с ограниченными возможностями предусмотрено 3,3 млрд тенге.
 
В рамках финансирования программы занятости населения планируется предусмотреть средства на молодёжную практику, общественные работы, а также на субсидирование оплаты труда 500 лиц с особенными потребностями. В целом охват в рамках данной программы составит более 8 тыс. человек.
 
Вместе с тем в сфере транспорта продолжится субсидирование автобусных пассажирских перевозок на всех маршрутах, а также железнодорожных пригородных сообщений и перевозок на метрополитене. 
 
В жилищной сфере по госпрограмме "Нурлы жер" предусмотрена 1 тыс. жилищных сертификатов в качестве социальной помощи лицам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в рамках программы "Алматы жастары" запланировано льготное кредитование молодежи через "Отбасы банк". 
 
На развитие коммунальной инфраструктуры планируется направить 64,5 млрд тенге, в том числе на обеспечение водоснабжением порядка 50 тыс. жителей микрорайонов Курылысшы, Ужет, Саялы, Кемель, Жас Канат, Каргалы, Шанырак-2 и других. Планируется продолжить работу по реконструкции бесхозных сетей в Медеуском, Алатауском, Наурызбайском районах.
 
На развитие дорожно-транспортной инфраструктуры выделено 42,3 млрд тенге. В том числе, планируется ремонт порядка 200 километров дорожного покрытия. Будет продолжено строительство транспортных развязок на пересечении улиц Бухтарминская - Кульджинский тракт, проспекта Сейфуллина - улицы Жансугурова, улицы Саина - улицы Монке Би и пробивка улиц Ауэзова, Саина, Толе би.
 
Также предусмотрены средства на развитие спорта, туристической инфраструктуры, озеленение территорий. 
 

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