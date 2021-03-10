Министерская конференция ВТО состоится в ноябре в Женеве под председательством Казахстана

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Министерская конференция ВТО (МК-12) состоится в ноябре в Женеве под председательством Казахстана, передает Kazakhstan Today.

1 марта 2021 года в Женеве (Швейцарская Конфедерация) в ходе заседания Генерального совета Всемирной торговой организации с участием нового генерального директора Н. Оконджо-Ивеала принято решение о проведении 12-й Министерской конференции ВТО (МК-12) в ноября 2021 года в Женеве. По информации председателя генерального совета ВТО, посла Новой Зеландии Д. Уолкера, в ходе консультаций с членами ВТО была отмечена невозможность проведения МК-12 в Нур-Султане 21-24 июня текущего года в связи с продолжающейся пандемией коронавируса и появлением новых штаммов", - сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.

При этом члены ВТО выразили мнение о целесообразности переноса данного глобального мероприятия на конец 2021 года и проведении его в Женеве под председательством Казахстана. Данное предложение было принято генсоветом ВТО консенсусом.

Ряд членов ВТО отметили, что принятое решение по новым срокам и месту проведения МК-12 является большим шагом вперед и имеет ключевое значение для Организации. Постпреды при ВТО выразили благодарность Казахстану за открытость, проявленную гибкость и согласие на проведение МК-12 в Женеве в интересах всех стран-членов ВТО, а также за готовность выступить Председателем МК-12, несмотря на изменение места проведения мероприятия.

Делегация Казахстана выразила благодарность всем членам ВТО за твердую поддержку предложения нашей страны принять МК-12 в Нур-Султане в 2020 году, а затем и предложения о переносе MК-12 на июнь 2021 года в связи с глобальной пандемией коронавируса. В то же время, учитывая сохраняющуюся неопределенность и ограничения, вызванные пандемией COVID-19, Казахстан согласился с мнением стран-членов ВТО о целесообразности проведения MК-12 в конце текущего года в Женеве и подтвердил готовность председательствовать на МК-12.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства