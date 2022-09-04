Минсельхоз расширит господдержку перерабатывающих предприятий

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане расширят государственную поддержку перерабатывающих предприятий по выпуску продукции глубокой переработки. Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для решения проблемы увеличения объемов производства и повышения добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции корректируются меры государственного стимулирования и поддержки. В частности, в правила субсидирования вносится обязательная норма по взятию сельхозтоваропроизводителями встречных обязательств по стабильному увеличению объемов производства и поставке сырья предприятиям переработки. Предусматривается расширить масштабы государственной поддержки перерабатывающих предприятий по выпуску продукции глубокой переработки", - сообщил Карашукеев.
По его словам, в рамках поручения президента ведется работа по подготовке новых долгосрочных подходов к субсидированию отрасли.
Разработка новых правил находится на завершающей стадии. В настоящее время идет его обсуждение в рамках специально созданной рабочей группы. Планируем их утвердить до конца текущего года с тем, чтобы со следующего года работать уже по ним. Ключевыми моментами новых правил субсидирования являются повышение эффективности и результативности выделенных субсидий через механизмы внедрения действенных инструментов контроля за выполнением встречных обязательств и их оценки, максимальное исключение коррупционных рисков и упрощение процедуры получения субсидий за счет цифровизации", - пояснил глава МСХ.
Также он отметил, что относительно задачи по техническому и технологическому перевооружению отрасли предусмотрено дальше усилить меры государственного стимулирования притока инвестиций в сельское хозяйство, внедрения в производство результатов научной и научно-технической деятельности и НИОКР.
По развитию сельской кооперации министерством в парламент внесены предложения по расширению существующей законодательной базы кооперации и усилению государственной поддержки кооперативного движения, разработана и утверждена дорожная карта по масштабированию накопленного лучшего опыта работы по всей республике с учетом специфики регионов, реализация которой начнется со следующего года", - сказал он.
Кроме того, по поручению президента проводится работа по возврату земель. В Казахстане на сегодняшний день возвращено государству около 2,9 млн га неиспользуемых земель и до конца 2023 года будут приняты конкретные решения по 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства сельхозземель.
Для выполнения данной объемной работы необходимо укрепить земельную инспекцию, выделив дополнительно 200 штатных единиц, а также усилить ответственность акимов районов и заместителей акимов областей, курирующих земельные отношения, в случае ненадлежащего выполнения ими функций осуществления мониторинга по выявлению неиспользуемых земель", - сказал министр сельского хозяйства РК.