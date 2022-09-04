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Минсельхоз расширит господдержку перерабатывающих предприятий

03.09.2022, 13:24 8071
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане расширят государственную поддержку перерабатывающих предприятий по выпуску продукции глубокой переработки. Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для решения проблемы увеличения объемов производства и повышения добавленной стоимости отечественной сельхозпродукции корректируются меры государственного стимулирования и поддержки. В частности, в правила субсидирования вносится обязательная норма по взятию сельхозтоваропроизводителями встречных обязательств по стабильному увеличению объемов производства и поставке сырья предприятиям переработки. Предусматривается расширить масштабы государственной поддержки перерабатывающих предприятий по выпуску продукции глубокой переработки", - сообщил Карашукеев.

 
По его словам, в рамках поручения президента ведется работа по подготовке новых долгосрочных подходов к субсидированию отрасли.
 

Разработка новых правил находится на завершающей стадии. В настоящее время идет его обсуждение в рамках специально созданной рабочей группы. Планируем их утвердить до конца текущего года с тем, чтобы со следующего года работать уже по ним. Ключевыми моментами новых правил субсидирования являются повышение эффективности и результативности выделенных субсидий через механизмы внедрения действенных инструментов контроля за выполнением встречных обязательств и их оценки, максимальное исключение коррупционных рисков и упрощение процедуры получения субсидий за счет цифровизации", - пояснил глава МСХ.

 
Также он отметил, что относительно задачи по техническому и технологическому перевооружению отрасли предусмотрено дальше усилить меры государственного стимулирования притока инвестиций в сельское хозяйство, внедрения в производство результатов научной и научно-технической деятельности и НИОКР.
 

По развитию сельской кооперации министерством в парламент внесены предложения по расширению существующей законодательной базы кооперации и усилению государственной поддержки кооперативного движения, разработана и утверждена дорожная карта по масштабированию накопленного лучшего опыта работы по всей республике с учетом специфики регионов, реализация которой начнется со следующего года", - сказал он.

 
Кроме того, по поручению президента проводится работа по возврату земель. В Казахстане на сегодняшний день возвращено государству около 2,9 млн га неиспользуемых земель и до конца 2023 года будут приняты конкретные решения по 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства сельхозземель.
 

Для выполнения данной объемной работы необходимо укрепить земельную инспекцию, выделив дополнительно 200 штатных единиц, а также усилить ответственность акимов районов и заместителей акимов областей, курирующих земельные отношения, в случае ненадлежащего выполнения ими функций осуществления мониторинга по выявлению неиспользуемых земель", - сказал министр сельского хозяйства РК.

 

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В Казахстане разрабатывают концепцию развития торговой политики

03.09.2022, 17:21 5551
В Казахстане разрабатывают концепцию развития торговой политики
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Первое совещание по разработке концептуального документа, всесторонне охватывающего аспекты состояния и направления развития внутренней и внешней торговой политики Казахстана, заместитель премьер-министра - министр торговли интеграции Серик Жумангарин провел с представителями фонда "Даму", НПП "Атамекен", ассоциаций торговых предприятий Казахстана, союза торговых сетей, торговых рынков, аптечных сетей, крупных ретейлеров, уполномоченным по защите прав предпринимателей и другими участниками торговых рынков Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как многие из вас уже знают, сегодня мы меняем схемы финансирования производителей социально значимых продуктов питания, анализируем всю цепь товаропроводящей системы страны. Мы ждем от вас предложений, и как можно скорее, чтобы вместе разработать концепцию развития торговой политики Казахстана. Это должен быть рабочий документ, его невозможно создать без вашего участия", - обратился к участникам совещания Серик Жумангарин. 

 
Он отметил, что сейчас разрабатывается единая стратегия развития трансграничных хабов, в этом направлении Министерство торговли за последние годы провело большую работу. Определены барьеры, препятствующие выходу на внешние рынки, потенциальные товары для экспорта, компании-экспортеры, объем необходимых инвестиций, сырье и многие другие ключевые элементы внешней торговли. 
 

Сейчас мы обсуждаем все идеи, даже, на первый взгляд, кажущиеся невероятными. И все эти планы, возможности будем активно обсуждать с бизнес-сообществом", - сказал заместитель премьер-министра - министр торговли интеграции Серик Жумангарин. 

 
На заседании со стороны бизнеса прозвучало немало комментариев и предложений. 
 
Марина Бошель, директор представительства Ассоциации торговых предприятий Казахстана по Карагандинской области, объединяющей магазины формата "у дома", заявила, что придомовые магазины сложно назвать бизнесом, по большей части это самозанятые люди.
 
Со стороны крупного бизнеса были озвучены актуальные вопросы взаимодействия с госорганами, с представителями торговых сетей обсудили возможности развития формата магазинов "у дома", их франшиз, особенно в регионах Казахстана. По итогам совещания договорились продолжить начатую работу в фокус-группах.
 
В Казахстане отрасль торговли является одним из ключевых секторов отечественной экономики, на которую приходится, по данным за первое полугодие 2022 года, 14,2% ВВП Казахстана и где заняты более 1,4 млн человек, сообщила пресс-служба премьер-министра РК

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают Концепцию развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года.
 

Пожар в Костанае: госпитализирован директор магазина "Оружейная палата"

03.09.2022, 16:57 6151
КОСТАНАЙ. 3 СЕНТЯБРЯ - С ожогами госпитализирован директор магазина "Оружейная палата", где произошел крупный пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ДЧС Костанайской области рассказали последние новости о пожаре в магазине "Оружейная палата". На данный момент предварительная площадь превысила 2500 квадратных метров. Для разведки на наличие пострадавших в оружейном магазине личный состав оснастили бронежилетами и щитами, сообщает газета "Костанайские новости". 
 

В городскую больницу госпитализирован 41-летний директор магазина. Он в тяжелом состоянии, в ожогах 50% тела. Локализации и ликвидации нет. Причина пожара устанавливается", - добавили в ДЧС.

 
Сейчас на месте работают 52 человека и 16 единиц техники ДЧС. Прибыли силы КТЖ и акимата города, дежурят медики.
 
Напомним, 3 сентября на проспекте Назарбаева в Костанае загорелось здание магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО "ЮГ" и здания столовой. Также огнем повреждены рядом припаркованные два легковых автомобиля. Огнем охвачены 8 частных жилых домов. 

По данным управления здравоохранения Костанайской области, за медицинской помощью обратились 7 человек. Шестеро доставлены скорой в стационар с ожогами различной степени тяжести. Один от госпитализации отказался. 

Было задействовано 6 бригад скорой, две из которых в данный момент находятся на месте пожара. 
 
На месте также оказывается помощь жителям близлежащих домов. В основном они жалуются на повышение артериального давления, тревогу, головную боль.
 

В области естественных монополий требуются "реальные" реформы - Минэкономики РК

03.09.2022, 10:48 12046
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В области естественных монополий требуются "реальные" реформы, заявил министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как отметил глава государства, сегодня износ коммунальных сетей составил 60%, в том числе по электроэнергетике, водоснабжению, водоотведению. В связи с чем в области естественных монополий требуются "реальные" реформы", - проинформировал министр на заседании правительства. 

 
Предлагается совершенно новая концепция регулирования сферы естественных монополий - "Тариф в обмен на инвестиции". 
 
По его словам, в рамках данной реформы предлагается: 
 
- увеличение инвестиции в отрасль за счет собственников имущества; 
 
- увеличение уровня заработной платы работников в сфере естественных монополий и общественно значимых рынков; 
 
- дальнейшее регулирование осуществлять путем стимулирования внедрения передовых инноваций в сферу естественных монополий и др.
 
Также в целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет разработан проект нового Налогового кодекса, предусматривающий кардинальный пересмотр налогового администрирования, цифровизацию процедур исполнения налоговых обязательств. 
 
Кроме того, будет проведена работа по дифференциации налоговых ставок, снижению корпоративного подоходного налога при реинвестировании прибыли, упрощению специальных налоговых режимов, расширению применения розничного налога, введению "налога на роскошь". При этом в настоящее время проводится работа по разработке концепции налоговой политики до 2030 года. 
 

Подходы, заложенные в концепции, будут основой для нового Налогового кодекса. Новые задачи, поставленные президентом, будут логическим продолжением работы, связанной с дебюрократизацией бюджетного планирования и совершенствованием межбюджетных отношений. Поэтому разработка нового Бюджетного кодекса, который будет включать положения концепции управления госфинансами и другие актуальные вопросы, даст новый импульс для обеспечения эффективной и бережливой бюджетной политики", - проинформировал Алибек Куантыров.

 
Он отметил, что новый Бюджетный кодекс будет основан на действующей бюджетной системе и включать нововведения по следующим основным направлениям: 
 
- упрощение бюджетных процедур; 
 
- закрепление основополагающих норм о предельных параметрах бюджетной политики; 
 
- определение целевого назначения расходов, финансируемых за счет средств Нацфонда; 
 
- переход от управления бюджетными средствами к управлению результатами и др. 
 
Также предлагается интегрировать положения законопроекта по дебюрократизации бюджетного процесса в новый Бюджетный кодекс. 
 

В целях внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности проводится масштабная работа по пересмотру регуляторных актов, содержащих обязательные требования для бизнеса", - подчеркнул министр. 

 
На сегодня госорганы из 29 сфер деятельности субъектов предпринимательства завершили анализ в 6 сферах. 
 
По итогам анализа в 6 сферах выявлено более 21 тысячи требований, из которых порядка 16,5 % не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики и будут отменены или пересмотрены. 
 

Работа по остальным отраслям продолжается в соответствии с планом-графиком и будет завершена до конца 2023 года. По повышению эффективности механизма ГЧП и обеспечению прозрачности заключения договоров Министерством национальной экономики разработаны соответствующие поправки в закон о ГЧП", - заявил глава Минэкономики РК. 

 
По его словам, принятие поправок планируется в рамках проводимой законотворческой работы на текущий год. 
 
Также в рамках повышения эффективности управления в квазигосударственном секторе будут пересмотрены задачи, стратегия, портфель и структура владения "Самрук-Казына". 
 
Данная работа будет проведена с учетом разграничения квазигоссектора и распределения функций. 
 

Будет продолжена приватизация активов фонда "Самрук-Казына", в том числе через механизм "народного IPO". В рамках послания отмечено, что намеченные структурные экономические реформы требуют перезагрузки системы госуправления. В рамках новой административной реформы Министерством национальной экономики будет проведена работа по перераспределению полномочий между уровнями госуправления путем определения принципов и пределов децентрализации", - проинформировал министр. 

 
При этом в обязательном порядке будет учтена готовность соответствующих центральных и местных госструктур, а также органов местного самоуправления к выполнению новых функций. 
 

Децентрализация системы госуправления позволит в том числе сформировать компактный аппарат правительства путем усиления контролирующей и координирующей роли, а также повышения качества и оперативности подготовки решений правительства", - добавил Алибек Куантыров. 

 
Ранее сообщалось, что фонд "Самрук-Казына" будет трансформирован и частично приватизирован. 
 

Продукты сильнее всего подорожали в Мангистауской области

02.09.2022, 19:29 18716
Продукты сильнее всего подорожали в Мангистауской области
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Самая высокая годовая инфляция среди регионов в августе наблюдалась в Мангистауской области - 19,3% (выше на 3,2 процентного пункта республиканского уровня), самая низкая в Алматинской области - 13,6% (ниже республиканского показателя на 2,5 процентного пункта), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В структуре индекса потребительских цен больше всего продовольственные товары подорожали в Мангистауской области - на 25,8%, значение ниже республиканского уровня (20,8%) в Алматинской области - 18,4%, сообщает Бюро национальной статистики.
 
Непродовольственные товары стали дороже в годовом выражении в Нур-Султане - на 21,6%, менее дороже в Алматы - 12,5%. Среднее значение индекса непродтоваров по РК в августе было зафиксировано на уровне 15,5%. 
 
Стоимость платных услуг за год больше всего подорожала в области Улытау - на 15,8%, в Актюбинской области подорожание оказалось ниже республиканского уровня на 3,8 процентного пункта, составив 6,3%. 
 
По продовольственной корзине в сравнении с июлем в августе больше всего крупы подорожали в столице - 7,4%, масла и жиры в Алматы - на 3,5%, молочные продукты в Акмолинской области - 7,1%, фрукты и овощи подешевели во всех областях Казахстана.
 
По непродовольственным товарам одежда и обувь в августе (в сравнении с июлем) сильно подорожала в Акмолинской области - 4,5%, моющие и чистящие средства в Нур-Султане - 7,6%. По платным услугам наибольший рост цен наблюдается по аренде жилья в Алматы - на 26,6% и тарифам на электроэнергию в столице - на 16,3%.
 

Общий долг казахстанцев перед кредиторами составил почти 13 трлн тенге

02.09.2022, 17:30 20191
Общий долг казахстанцев перед кредиторами составил почти 13 трлн тенге
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Общий долг казахстанцев перед кредиторами составил почти 13 трлн тенге, сообщила исполнительный директор Первого кредитного бюро Асем Нургалиева на конференции для участников финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По состоянию на 1 июля пакет розничных кредитов составляет 12,9 трлн тенге. Это банковский и небанковский сектор", - цитирует informburo.kz Асем Нургалиеву. 

 
Она также сообщила, что 7,4 млн казахстанцев имеют кредиты. 
 
По ее словам, 254 тысячи заемщиков - индивидуальных предпринимателей также имеют кредиты, информирует kaztag.kz
 

Медианная задолженность физического лица составляет 126 тысяч тенге", - добавила исполнительный директор Первого кредитного бюро.

 

Годовая инфляция в августе составила 16,1% - Бюро нацстатистики

01.09.2022, 18:27 32201
Годовая инфляция в августе составила 16,1% - Бюро нацстатистики
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Инфляция в августе 2022 года в годовом исчислении составила 16,1%, за август - 1,4%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на продовольственные товары в августе 2022 года по сравнению с августом прошлого года повысились на 20,8%, на непродовольственные товары выросли на 15,5%, платные услуги - на 10,1%", - сообщает Бюро национальной статистики.  

 
На продовольственном рынке значительное повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок - 92,8%, лук репчатый - 46,9%, муку - 41,4%. Снижение цен наблюдалось на свеклу на 12,4%, морковь - на 11,6%.
 
Прирост цен на непродовольственные товары в августе 2022 года (к августу 2021 года) составил 15,5%. 
 

Уровень цен на канцелярские товары вырос на 60,5%, ранец, рюкзак ученический - 44%, товары личного пользования - на 28,4%, моющие и чистящие средства - на 26,6%, бытовые приборы - на 24,2%, строительные материалы - на 20%, детскую обувь - 19,6%, мебель и предметы домашнего обихода - на 19,2%, посуду - на 16%, детскую одежду - 15%, автомобили - на 14,6%, текстильные изделия - на 11,3%, книги - 10,9%, фармацевтическую продукцию - на 10,7%" - сообщается на сайте бюро. 

 
Цены на платные услуги за год выросли на 10,1%. 
 

Уровень цен на организации комплексного отдыха вырос на 20,1%, услуги общественного питания - на 18,4%, санаториев - на 15,3%, здравоохранения - на 14,9%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 13,8%, гостиниц - на 6,9%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,7%", - говорится в отчете.

 
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию, вывоз мусора повысились по 3,7%, водоотведение - на 1,6%, а на центральное отопление снизились на 2,3%, горячую воду - на 0,9%.
 
Ознакомиться со всеми данными по инфляции можно на специально-разработанном интерактивном дэшборде
 

На разработанном нами дэшборде можно посмотреть группировку товаров, по скольким точкам мы ведем мониторинг, уровни инфляции по месяцам начиная с января 2018 года. Кроме того, можно отследить изменения по вкладу товаров и услуг в годовую инфляцию. Казахстанцы могут отследить показатель инфляции по своему региону, посмотреть прирост цен на топовые товары", - сообщил директор департамента статистики цен Куанышбек Жакыпбекулы.

 

КТЖ преобразуют в транзитно-логистическую корпорацию

01.09.2022, 18:04 32676
КТЖ преобразуют в транзитно-логистическую корпорацию
Фото: КТЖ
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Национальная компания "Казакстан темір жолы" будет преобразована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщается на сайте компании, преобразование нацелено на развитие транзитно-транспортного потенциала страны. 
 
Напомним, сегодня в своем послании народу Казахстана на совместном заседании палат парламента президент акцентировал внимание на необходимости укрепления транзитного потенциала страны.
 

С учетом текущей геополитической ситуации Казахстан становится важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой. Нам нужно в полной мере использовать открывающиеся возможности и стать транспортно-транзитным узлом действительно мирового значения", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 

Озвучена численность населения Казахстана с учетом переписи

01.09.2022, 13:52 34486
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Численность населения Казахстана с учетом переписи на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек, сообщает Бюро национально статистики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно обработанным данным, в переписи 2021 года приняло участие 19 186 015 человек. Таким образом, население страны с прошлой переписи 2009 года выросло на 20%, или 3,2 млн человек. Этому способствовали естественный прирост населения, а также миграционный приток на территорию Казахстана.


statgov.kz
Согласно итогам переписи, доля горожан продолжила расти и увеличилась до 61,2%, рост по сравнению с данными предыдущей переписи составил 5%. Соответственно, наблюдается уменьшение доли сельского населения с 43,9% до 38,8%. Наибольшее число городских жителей проживают в Карагандинской области - 80% жителей, свыше 1 млн человек. Напротив, регионом, где проживает меньше всего горожан, стала Туркестанская область. Здесь всего 498 тысяч человек, или 24,3% жителей области проживают в городской местности.         
 

Урбанизация является общемировой тенденцией, которая связана с индустриализацией экономики и перетоком рабочей силы в более производительные сферы. Как правило, жители переезжают из сел в города для получения образования, работы по специальности и улучшения благосостояния. За межпереписной период наибольший рост городского населения отмечается в 6 регионах страны - Акмолинской, Актюбинской, ЗКО, ВКО, СКО, Кызылординской областях. А население столицы выросло в два раза", - говорит глава Бюро национальной статистики АСПиР РК Жандос Шаймарданов.

 
По итогам предыдущей переписи в столице проживало 619 тысяч человек, на момент переписи 2021 года численность населения главного города страны составила 1,23 млн человек.
 
Численность женщин в Казахстане, как и прежде, превалирует над численностью мужчин. По итогам переписи их оказалось на полмиллиона больше (на 536,3 тысячи человек). Если говорить в процентах, доля мужчин составила 48,6% (9 324 840 человек), женщин - 51,4% (9 861 175 человек). Таким образом, на 100 женщин в Казахстане приходится 99 мужчин.
 

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