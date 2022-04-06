Минторговли РК усилило контроль за торговыми надбавками

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В рамках исполнения поручения главы государства по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане проводятся комплексные мероприятия по соблюдению субъектами торговли предельно допустимых торговых надбавок, сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным ведомства, в регионах сформированы специальные мониторинговые группы из состава представителей акиматов, Комитета торговли, Комитета государственных доходов, Агентства по защите и развитию конкуренции, Агентства финансового мониторинга, общественных объединений и др.

За последние 3 недели мониторингом охвачены 87% магазинов "у дома", а также 122 оптовых и розничных рынка в городах и районах республики. Только в течение последней недели в розничной торговле (магазины "у дома") в рамках профилактического контроля выявлено 259 нарушений соблюдения торговой надбавки на СЗПТ. После проведенных разъяснений субъекты бизнеса самостоятельно снизили свои торговые надбавки на социально значимые продовольственные товары до 4 - 15%", - говорится в сообщении.

Также ведется работа по анализу и контролю посреднических схем по всей цепочке ценообразования не только на социально значимые продовольственные товары, но также и на другие продукты.

Так, в рамках проекта обязательного использования электронных счетов-фактур субъектами торговой деятельности (торговля продовольственными товарами) будет обеспечен оперативный мониторинг ценообразования на продтовары от производителя (импортера) до торговой полки. Это позволит исключить ценовые спекуляции и даст возможность уполномоченным органам контролировать соблюдение бизнесом размера максимальной торговой надбавки.

Как отметили в ведомстве, данная работа особенно актуальна в период межсезонья, когда возникает значительная разница между ценами отечественных производителей, импортеров сельскохозяйственной продовольственной продукции и розницей.

К примеру, в настоящее время цена на томаты разнится в различных розничных точках. Это обусловлено в том числе разницей отпускных цен у товаропроизводителей и импортеров. Так, в частности, отпускная оптовая цена у казахстанских фермеров Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей составляет от 600 - 680 тенге до 800 тенге за килограмм (в зависимости от сорта). В торговых сетях казахстанские помидоры продаются от 1000 до 1200 тенге за килограмм. При этом оптовая цена на импортные томаты (Узбекистан) составляет 1400, а в торговых сетях их стоимость в среднем составляет 1900", - уточнили в Минторговли.