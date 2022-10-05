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Нацбанк РК перенес дату объявления решения по базовой ставке

04.10.2022, 09:53 18561
Нацбанк РК перенес дату объявления решения по базовой ставке
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Национальный банк Казахстана (НБК) сообщил о переносе даты объявления решения комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке с 24 октября на 26 октября 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данные изменения в графике принятия решений НБК по базовой ставке связаны с внесением изменений в закон "О праздниках в Республике Казахстан" и переносом выходных дней в указанный период", - пояснили в Нацбанке.

 
Сообщается, что очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике НБК по базовой ставке будет объявлено 26 октября 2022 года в 14.00 по времени Астаны.
 
Напомним, 29 сентября Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,5%.
 

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Президент поднял проблему износа инженерной инфраструктуры в малых городах

05.10.2022, 11:18 1706
КАРАГАНДА. 5 ОКТЯБРЯ - Одной из проблем малых городов является износ инженерной инфраструктуры. Об этом высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встече с общественностью Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент отметил, что для решения проблемы изношенности инженерной инфраструктуры в небольших городах нужны большие средства.
 

Правительству необходимо увеличить объем средств на ремонт коммунальных сетей моногородов. Ведь наши граждане должны жить в чистой, наполненной зеленью, благополучной, процветающей среде, в каком бы городе они ни находились. Его обеспечение - задача государства", - заявил глава государства.


Президент обратил внимание, что Карагандинская область расположена в самом центре страны. Через этот регион проходит основная магистраль, соединяющая юг и север нашей страны.
 

Очевидно, что качество автомобильных дорог оказывает особое влияние на развитие региона. Сейчас создается транспортный коридор Центр - Юг. Строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно, сроки переносились уже не раз. Поручаю правительству в следующем году завершить строительство автомобильных дорог Караганда - Балхаш и Балхаш - Бурулбайтал. Важное значение имеет и трасса Караганда - Жезказган. Ремонт этой дороги протяженностью более 500 километров позволит улучшить связь с центральными районами и увеличить грузопоток. Это придаст импульс развитию Улытауской области. Увеличится инвестиционный и туристический потенциал двух областей", - рассказал он.

 
Глава государства поручил приступить к ремонту этой дороги в следующем году, а также отремонтировать автодорогу Караганда - Каркаралинск.
 

Все работы должны быть завершены в течение двух лет. Это позволит увеличить туристический потенциал Каркаралинска", - считает он.

 
Президент заявил, что моногорода со временем должны избавиться от чрезмерной зависимости от крупных промышленных предприятий.
 

Индустриальные гиганты имеют хорошие возможности для поддержки местного бизнеса через механизмы аутсорсинга. Моногорода должны развиваться как чистые, компактные, благополучные и зеленые населенные пункты. Только в этом случае они станут точками роста региона", - высказался Токаев.


Также глава государства затронул тему экологических проблем региона. Жители области, особенно городов, где расположены крупные промышленные предприятия, постоянно поднимают вопросы экологии.

Понятно, что деятельность индустриальных гигантов связана с определенными выбросами, загрязняющими окружающую среду. Однако есть принятые обязательства, стандарты и нормы, которые требуется строго соблюдать. Индустриальное развитие региона не должно идти в ущерб интересам граждан и качеству жизни людей. Министерству экологии необходимо контролировать данный вопрос», - сказал он.


Наряду с проблемами экологии в области остро стоит вопрос обеспечения безопасных условий труда на промышленных предприятиях.

Это принципиальный момент для такой индустриально развитой области, как Карагандинская. К примеру, только за 2022 год на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло несколько случаев гибели работников. Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства. Уполномоченным органам требуется принять системные меры для повышения ответственности предприятий за рост производственного травматизма», - добавил глава государства.


 

Токаев: СЭЗ Карагандинской области должны стать площадкой для релокации зарубежных компаний

05.10.2022, 11:07 2806

КАРАГАНДА. 5 ОКТЯБРЯ - На встрече с общественностью Карагандинской области президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам президента, в Карагандинской области на территории специальной экономической зоны "Сарыарка" и индустриальной зоны Saran уже реализуется ряд перспективных промышленных проектов, запущены крупные предприятия.

"Они могут и должны выступить в качестве площадок для релокации зарубежных компаний. Нужны только соответствующие условия. Поэтому правительству поручается завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran", - сказал Токаев.

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В целом, выступая перед общественностью, глава государства обозначил семь приоритетов в развитии Карагандинской области: поддержка обрабатывающей промышленности; повышение транзитно-транспортного потенциала региона; развитие моногородов, улучшение экологической ситуации; обеспечение безопасных условий труда на промышленных предприятиях; водоснабжение и развитие сельского хозяйства; развитие инфраструктуры образования, здравоохранения, спорта и культуры; развитие областного центра.



Нацхолдинг "Зерде" планируют освободить от выплаты дивидендов

05.10.2022, 10:24 1396
Нацхолдинг "Зерде" планируют освободить от выплаты дивидендов
Фото: zerde.gov.kz
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - В постановление правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях" внесено дополнение, согласно которому ликвидированный национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" освобождается от выплаты дивидендов за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", сто процентов акций которого находятся в республиканской собственности, освобождается от выплаты дивидендов по государственному пакету акций по итогам 2021 года", - сказано в постановлении.

 
15 июля министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства рассказал о реформировании группы "Зерде".

21 июля в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана объяснили необходимость ликвидации холдинга "Зерде". По данным министерства, в структуре корпоративного управления накопились определенные проблемы, в том числе системного характера.

8 августа премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление о ликвидации холдинга "Зерде".
 

Еркин Наурызбаев возглавил QAZAQ AIR

05.10.2022, 09:36 3281
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Решением правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" председателем правления АО "QAZAQ" AIR назначен Еркин Наурызбаев, сообщили в авиакомпании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
До назначения он занимал руководящие посты в авиакомпании, член правления.
 
Стоит отметить, что за всю историю существования авиакомпании Еркин Наурызбаев - первый отечественный специалист, возглавивший АО "QAZAQ AIR". Опыт работы в авиации - 17 лет.
 

Минсельхоз РК: распределены квоты на ввоз сахара

04.10.2022, 19:30 11711
Минсельхоз РК: распределены квоты на ввоз сахара
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Квоты на ввоз сахара распределили в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерством сельского хозяйства РК по итогам приема заявок от заявителей c 15 по 21 сентября 2022 года распределены квоты среди участников внешнеторговой деятельности в объеме 42 400 тонн на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию РК, сообщает пресс-служба МСХ РК.
 
Нераспределенный объем квоты на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового составляет 36 144 тонн.
Наименование участника внешнеторговой деятельности
Наименование товара
Код ТН ВЭД*
Количество
Единица измерения
1
2
3
4
5
6
Производители сахаросодержащей продукции
1
АО «Баян Сулу»
сахар белый
1701 99 100
4 000
тонна
2
ТОО «ASSELAGRO»
сахар белый
1701 99 100
12 500
тонна
Для реализации на внутреннем рынке
3
ТОО «Ак-Сауран»
сахар белый
1701 99 100
12 500
тонна
4
ТОО «Fergus Kazakhstan»
сахар белый
1701 99 100
3 500
тонна
5
ТОО «Ержан-Мухаммед»
сахар белый
1701 99 100
3 300
тонна
6
ТОО «Шығыс-Астық-Нан»
сахар белый
1701 99 100
3 300
тонна
7
ТОО «Quantim Green Technology
 
сахар белый
1701 99 100
3 300
тонна


Ранее сообщалось, что производство сахара в Казахстане вырастет до 400-450 тысяч тонн в год.

Кроме того, в Казахстане импорт сахара могут освободить от налога на добавленную стоимость.
 

В Казахстане могут открыть завод Toyota

04.10.2022, 19:15 12326
В Казахстане могут открыть завод Toyota
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев прокомментировал возможное открытие завода Toyota в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Toyota - один из самых популярных брендов в нашей стране. Наши производители ведут переговоры, потому что бизнес с бизнесом должен вести переговоры. С государственными органами эти вопросы бизнес-корпорации, наверное, не будут обсуждать, потому что это чисто технические вопросы: сколько денег вкладывает, какая компетенция, насколько они готовы к рынку сбыта. Получится или нет, я не знаю. Но если Toyota откроется, это будет один из самых сильных успехов страны", - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

 
Ранее стало известно, что Toyota закрывает завод в России. Решение было принято из-за сложившейся геополитической ситуации.
 

Единая цифровая маркировка электронных сигарет вводится в странах ЕАЭС

04.10.2022, 16:14 14926
Единая цифровая маркировка электронных сигарет вводится в странах ЕАЭС
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о введении маркировки многоразовых электронных сигарет и аналогичных индивидуальных электронных испарительных устройств в странах Евразийского экономического союза по унифицированным правилам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно документу государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев. При этом запрет на ввод в оборот немаркированной продукции не может быть осуществлен ранее 1 октября 2022 года", - говорится в сообщении ЕЭК.

 
На товаре для потребителей должны быть указаны следующие сведения:
 
  1. Глобальный номер торговой единицы (GTIN).
  2. Индивидуальный серийный номер единицы товара (SN).
  3. Код единой ТН ВЭД ЕАЭС.
 
Наносить код на товары, ввозимые в рамках трансграничной торговли, импортер обязан до ввоза на территорию одного из государств - членов ЕАЭС либо на его территории в складских помещениях. Без маркировки товар не будет допущен к обороту.
 
Импортер также обязан предоставить сведения о полной уплате акциза по ввезенным товарам, если законодательством этого государства-члена не установлено иное.
 
Кроме того, в ЕЭК подчеркнули, что, поскольку электронные сигареты относятся к категории подакцизных товаров, на уровне национального законодательства может быть установлено дополнительное требование по нанесению на товары материального носителя, содержащего средства защиты от подделки.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют полностью запретить реализацию и курение вейпов.  
 

Правительство Казахстана предоставило KazakhExport госгарантию в объеме 210 млрд тенге

04.10.2022, 14:03 16791
Правительство Казахстана предоставило KazakhExport госгарантию в объеме 210 млрд тенге
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан принято решение о предоставлении АО "Экспортная страховая компания KazakhExport" государственной гарантии по поддержке экспорта на сумму 210 млрд тенге со сроком действия 10 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе компании, договор гарантии был заключен между Министерством финансов Республики Казахстан и АО "ЭСК KazakhExport" 29 сентября 2022 года.
 

Государственная гарантия Республики Казахстан по поддержке экспорта предоставляется обществу для увеличения страховой емкости с целью дальнейшего принятия дополнительных страховых обязательств", - отметили в KazakhExport.

 
Подчеркивается, что соблюдение уровня страхового портфеля в пределах имеющейся емкости сохранит высокую степень надежности общества и, соответственно, доверие к нему со стороны банков второго уровня, международных финансовых институтов и зарубежных экспортно-кредитных агентств.
 

Вследствие чего отечественные экспортеры несырьевых товаров и услуг смогут получать финансовую поддержку общества при реализации экспортной деятельности. В частности, привлекать долгосрочное финансирование международных финансовых институтов и крупных коммерческих банков под страховое покрытие общества, рассчитывать на торговое финансирование своих зарубежных контрагентов, снижать финансовые риски по своим экспортным контрактам и применять другие инструменты общества по поддержке экспорта", - добавили в пресс-службе.

 

 

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