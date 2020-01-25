Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Нацбанк сохранит режим свободно плавающего обменного курса. Об этом сегодня на расширенном заседании правительства под председательством главы государства сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил Досаев, в области валютной политики Нацбанк сохранит режим свободно плавающего обменного курса. В 2020 году Нацбанк на регулярной основе будет публиковать объемы выделенных трансфертов и проведенных конвертаций активов из Национального фонда на валютном рынке.

Также до конца I квартала текущего года будет завершена разработка проекта стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года. Нацбанк ставит задачу на 2020 год по снижению инфляции до уровня ближе к нижней границе целевого коридора 4-6%, пишет primeminister.kz

Вместе с тем в текущем году будет усилена работа по реализации программ "экономики простых вещей" и 7-20-25, инициированных Елбасы. Как отметил Досаев, Нацбанк, со своей стороны, продолжит предоставление поддержки в необходимом объеме.

Кроме того, для улучшения условий по привлечению инвестиционного капитала Нацбанк совместно с Агентством по финрегулированию активизирует работу по развитию рынка производных финансовых инструментов.

Важной задачей остается дальнейшее снижение размеров теневой экономики. Результаты последних лет показывают значительный рост безналичных платежей. Только в 2019 году объем безналичных платежей населения увеличился в более чем 2 раза. Ежедневно населением совершается свыше 4 млн безналичных транзакций на сумму 37 млрд тенге. Однако, соответствующего фискального эффекта для бюджета от такого роста пока не наблюдается.

Проводимая нами совместно с правительством и участниками рынка работа обеспечит переход на следующий и качественно новый этап развития рынка безналичных (розничных) платежей. Будут реализованы системные меры по модернизации действующей и формированию высокотехнологичной, общедоступной платежной инфраструктуры с учетом перспективных потребностей участников рынка", - сказал председатель Национального банка.

Говоря о результатах 2019 года, Досаев отметил, что на протяжении года курс нацвалюты находился в достаточно узком диапазоне шириной 4,5% в пределах 373-390 тенге за доллар США по сравнению с коридором в 21% в 2018 году. За 2019 год тенге укрепился на 0,4% до 382,6 тенге за доллар США на конец года, тогда как в 2018 году он ослаб на 15,6%.

За год депозиты в национальной валюте увеличились на 13,1%, в иностранной валюте снизились на 8,7%. Долларизация депозитов снизилась до 43,1% в декабре 2019 года по сравнению с 48,4% в декабре 2018 года.

Среди тенденций кредитования прошлого года отмечу опережающий рост портфеля долгосрочных кредитов на 6,5% или 718 млрд тенге. В целом, кредиты в экономике на конец 2019 года составили 13,9 трлн тенге, увеличившись за год на 5,9%. Продолжает повышаться их ценовая доступность - ставка по тенговым кредитам для бизнеса снизилась до 12% в среднем за 2019 год", - проинформировал Досаев.

При этом отмечено, что основной рост кредитного портфеля в прошлом году был связан с расширением потребительского кредитования, которое увеличилось на 26,9%. В связи с тем, что такой рост может привести к реализации системного риска, в 2019 году был принят комплекс мер регуляторного характера в отношении беззалоговых потребительских займов. Повышены требования к капиталу банков второго уровня, введены запреты на начисление штрафов и комиссий при просрочке по займу свыше 90 дней, запрет на предоставление займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума. Все эти меры позволят сделать развитие кредитного рынка более сбалансированным.

Как отметил председатель Нацбанка, по итогам 2019 года инфляция составила 5,4%, что соответствует целевому коридору 4-6%. Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, подорожавшие на 9,6% преимущественно за счет хлебобулочных изделий и круп на 16,1%, а также мяса и мясопродуктов на 13,2%. Рост цен на непродовольственные товары и на платные услуги был умеренным.

Базовая ставка, как основной инструмент денежно-кредитной политики, сохранялась преимущественно на уровне 9,25% с коридором +/- 1 п.п. на фоне сохранения влияния проинфляционных факторов, связанных с расширением потребительского и инвестиционного спроса.

Несмотря на нестабильность ситуации на внешних рынках и снижение среднегодовой цены на нефть с $71,7 за баррель в 2018 году до $64,2 за баррель в 2019 году, валовые международные резервы в прошлом году увеличились на 2,3% и составили $91 млрд, в том числе золотовалютные резервы - $29 млрд, активы Нацфонда - $61,9 млрд.

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