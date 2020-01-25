Как сообщил Досаев, в области валютной политики Нацбанк сохранит режим свободно плавающего обменного курса. В 2020 году Нацбанк на регулярной основе будет публиковать объемы выделенных трансфертов и проведенных конвертаций активов из Национального фонда на валютном рынке.
Также до конца I квартала текущего года будет завершена разработка проекта стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года. Нацбанк ставит задачу на 2020 год по снижению инфляции до уровня ближе к нижней границе целевого коридора 4-6%, пишет primeminister.kz.
Вместе с тем в текущем году будет усилена работа по реализации программ "экономики простых вещей" и 7-20-25, инициированных Елбасы. Как отметил Досаев, Нацбанк, со своей стороны, продолжит предоставление поддержки в необходимом объеме.
Кроме того, для улучшения условий по привлечению инвестиционного капитала Нацбанк совместно с Агентством по финрегулированию активизирует работу по развитию рынка производных финансовых инструментов.
Важной задачей остается дальнейшее снижение размеров теневой экономики. Результаты последних лет показывают значительный рост безналичных платежей. Только в 2019 году объем безналичных платежей населения увеличился в более чем 2 раза. Ежедневно населением совершается свыше 4 млн безналичных транзакций на сумму 37 млрд тенге. Однако, соответствующего фискального эффекта для бюджета от такого роста пока не наблюдается.
Проводимая нами совместно с правительством и участниками рынка работа обеспечит переход на следующий и качественно новый этап развития рынка безналичных (розничных) платежей. Будут реализованы системные меры по модернизации действующей и формированию высокотехнологичной, общедоступной платежной инфраструктуры с учетом перспективных потребностей участников рынка", - сказал председатель Национального банка.
Говоря о результатах 2019 года, Досаев отметил, что на протяжении года курс нацвалюты находился в достаточно узком диапазоне шириной 4,5% в пределах 373-390 тенге за доллар США по сравнению с коридором в 21% в 2018 году. За 2019 год тенге укрепился на 0,4% до 382,6 тенге за доллар США на конец года, тогда как в 2018 году он ослаб на 15,6%.
За год депозиты в национальной валюте увеличились на 13,1%, в иностранной валюте снизились на 8,7%. Долларизация депозитов снизилась до 43,1% в декабре 2019 года по сравнению с 48,4% в декабре 2018 года.
Среди тенденций кредитования прошлого года отмечу опережающий рост портфеля долгосрочных кредитов на 6,5% или 718 млрд тенге. В целом, кредиты в экономике на конец 2019 года составили 13,9 трлн тенге, увеличившись за год на 5,9%. Продолжает повышаться их ценовая доступность - ставка по тенговым кредитам для бизнеса снизилась до 12% в среднем за 2019 год", - проинформировал Досаев.
При этом отмечено, что основной рост кредитного портфеля в прошлом году был связан с расширением потребительского кредитования, которое увеличилось на 26,9%. В связи с тем, что такой рост может привести к реализации системного риска, в 2019 году был принят комплекс мер регуляторного характера в отношении беззалоговых потребительских займов. Повышены требования к капиталу банков второго уровня, введены запреты на начисление штрафов и комиссий при просрочке по займу свыше 90 дней, запрет на предоставление займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума. Все эти меры позволят сделать развитие кредитного рынка более сбалансированным.
Как отметил председатель Нацбанка, по итогам 2019 года инфляция составила 5,4%, что соответствует целевому коридору 4-6%. Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, подорожавшие на 9,6% преимущественно за счет хлебобулочных изделий и круп на 16,1%, а также мяса и мясопродуктов на 13,2%. Рост цен на непродовольственные товары и на платные услуги был умеренным.
Базовая ставка, как основной инструмент денежно-кредитной политики, сохранялась преимущественно на уровне 9,25% с коридором +/- 1 п.п. на фоне сохранения влияния проинфляционных факторов, связанных с расширением потребительского и инвестиционного спроса.
Несмотря на нестабильность ситуации на внешних рынках и снижение среднегодовой цены на нефть с $71,7 за баррель в 2018 году до $64,2 за баррель в 2019 году, валовые международные резервы в прошлом году увеличились на 2,3% и составили $91 млрд, в том числе золотовалютные резервы - $29 млрд, активы Нацфонда - $61,9 млрд.
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