Нерезиденты смогут получить ЭЦП в загранучрежденях Республики Казахстан

НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - В рамках пилотного проекта нерезиденты смогут получать электронные цифровые подписи через посольства и консульства Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проект будет работать в 11 дипломатических представительствах Республики Казахстан, расположенных в Вашингтоне, Сеуле, Бишкеке, Москве, Праге, Дубае, Нью-Йорке, Санкт-Петербурге, Франкфурт-на-Майне, Стамбуле и Пекине.
Основная цель проекта - обеспечить возможность участия потенциальных инвесторов в онлайн аукционах Казахстана.
Физические лица - нерезиденты - могут получить ЭЦП по принципу "одного окна". Для этого иностранному гражданину нужно иметь при себе паспорт, электронную копию паспорта (в формате pdf), электронную копию нотариально заверенного перевода ФИО на кириллицу, а при необходимости и на латиницу (в формате pdf) и USB-flash накопитель (для сохранения ЭЦП ключей)", - разъяснили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
Юридические лица - нерезиденты - могут получить ЭЦП также в загранучреждениях Республики Казахстан, предварительно зарегистрировавшись на сайте КГД МФ и получив БИН онлайн.
Услуга оказывается бесплатно в течение двух рабочих дней", - уточнили в ведомстве.
Пилотный проект реализован Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышлености РК совместно с Министерством иностранных дел РК и Министерством внутренних дел РК.