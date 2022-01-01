Нерезиденты смогут получить ЭЦП в загранучрежденях Республики Казахстан

МЕЛЬБУРН. 31 ДЕКАБРЯ - Цены на нефть снизились в пятницу, но должны были показать самый большой годовой прирост за 12 лет, чему способствовали восстановление мировой экономики после спада, связанного с пандемией COVID-19 и сдерживание производителей, даже несмотря на то, что инфекция достигла рекордного уровня во всем мире, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Reuters , цена на нефть марки Brent к концу года вырастет на 53%, в то время как цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) должна вырасти на 58%, что является самым высоким показателем с 2009 года, когда цены взлетели более чем на 70%.





Оба контракта достигли пика в октябре 2021 года: цена на нефть Brent составила 86,70 доллара за баррель, самый высокий показатель с 2018 года, а на нефть WTI - 85,41 доллара за баррель, что является самым высоким показателем с 2014 года. Ожидается, что в следующем году мировые цены на нефть продолжат расти, поскольку спрос на авиатопливо также продолжает расти.

У нас были Дельта и Омикрон, а также всевозможные локдауны и ограничения на поездки, но спрос на нефть оставался относительно устойчивым. Это можно объяснить эффектами стимулов, поддерживающих спрос, и ограничений на предложение", - отметил главный экономист австралийской брокерской фирмы CommSec Крейг Джеймс.

По информации источника, после роста в течение нескольких дней подряд цены на нефть в пятницу застопорились, поскольку количество случаев заболевания COVID-19 взлетело до новых пандемических максимумов по всему миру, от Австралии до США, вызванное Омикроном.

Американские эксперты в области здравоохранения предупредили американцев о необходимости подготовиться к серьезным сбоям в работе в ближайшие недели, поскольку уровень заражения, вероятно, ухудшится из-за увеличения числа поездок на каникулах, празднования Нового года и открытия школ после зимних каникул.

При цене на нефть около 80 долларов, ОПЕК +, вероятно, будут придерживаться своего плана по добавлению 400 тыс. баррелей в день поставок в феврале.

Я думаю, что мы увидим сильное давление на ОПЕК +, с целью убедиться, что на рынок поступает достаточно нефти", - сказал Джеймс.







