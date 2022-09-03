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Общий долг казахстанцев перед кредиторами составил почти 13 трлн тенге

02.09.2022, 17:30 11231
Общий долг казахстанцев перед кредиторами составил почти 13 трлн тенге
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Общий долг казахстанцев перед кредиторами составил почти 13 трлн тенге, сообщила исполнительный директор Первого кредитного бюро Асем Нургалиева на конференции для участников финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По состоянию на 1 июля пакет розничных кредитов составляет 12,9 трлн тенге. Это банковский и небанковский сектор", - цитирует informburo.kz Асем Нургалиеву. 

 
Она также сообщила, что 7,4 млн казахстанцев имеют кредиты. 
 
По ее словам, 254 тысячи заемщиков - индивидуальных предпринимателей также имеют кредиты, информирует kaztag.kz
 

Медианная задолженность физического лица составляет 126 тысяч тенге", - добавила исполнительный директор Первого кредитного бюро.

 

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В области естественных монополий требуются "реальные" реформы - Минэкономики РК

03.09.2022, 10:48 3086
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В области естественных монополий требуются "реальные" реформы, заявил министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Как отметил глава государства сегодня износ коммунальных сетей составил 60%, в том числе по электроэнергетике, водоснабжению, водоотведению. В связи с чем в области естественных монополий требуются "реальные" реформы", - проинформировал министр на заседании правительства. 

 
Предлагается совершенно новая концепция регулирования сферы естественных монополий - "Тариф в обмен на инвестиции". 
 
По его словам, в рамках данной реформы предлагается: 
 
- увеличение инвестиции в отрасль за счет собственников имущества; 
 
- увеличение уровня заработной платы работников в сфере естественных монополий и общественно-значимых рынков; 
 
- дальнейшее регулирование осуществлять путем стимулирования внедрения передовых инноваций в сферу естественных монополий и др. 
 
Также в целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет разработан проект нового Налогового кодекса, предусматривающий кардинальный пересмотр налогового администрирования, цифровизацию процедур исполнения налоговых обязательств. 
 
Кроме того, будет проведена работа по дифференциации налоговых ставок, снижению корпоративного подоходного налога при реинвестировании прибыли, упрощению специальных налоговых режимов, расширению применения розничного налога, введению "налога на роскошь". При этом, в настоящее время проводится работа по разработке Концепции налоговой политики до 2030 года. 
 

Подходы, заложенные в концепции, будут основой для нового Налогового кодекса. Новые задачи, поставленные президентом, будут логическим продолжением работы, связанной с дебюрократизацией бюджетного планирования и совершенствованием межбюджетных отношений. Поэтому разработка нового Бюджетного кодекса, который будет включать положения Концепции управления госфинансами и другие актуальные вопросы, даст новый импульс для обеспечения эффективной и бережливой бюджетной политики", - проинформировал Алибек Куантыров. 

 
Он отметил, что новый Бюджетный кодекс будет основан на действующей бюджетной системе и включать нововведения по следующим основным направлениям: 
 
- упрощение бюджетных процедур; 
 
- закрепление основополагающих норм о предельных параметрах бюджетной политики; 
 
- определение целевого назначения расходов, финансируемых за счет средств Нацфонда; 
 
- переход от управления бюджетными средствами к управлению результатами и др. 
 
Также предлагается интегрировать положения законопроекта по дебюрократизации бюджетного процесса в новый Бюджетный кодекс. 
 

В целях внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности проводится масштабная работа по пересмотру регуляторных актов, содержащих обязательные требования для бизнеса", - подчеркнул министр. 

 
На сегодня, госорганы из 29 сфер деятельности субъектов предпринимательства завершили анализ в 6 сферах. 
 
По итогам анализа в 6 сферах выявлено более 21 тысяч требований, из которых порядка 16,5 % не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики и будут отменены или пересмотрены. 
 

Работа по остальным отраслям продолжается в соответствии с планом-графиком и будет завершена до конца 2023 года. По повышению эффективности механизма ГЧП и обеспечению прозрачности заключения договоров, Министерством национальной экономики разработаны соответствующие поправки в закон о ГЧП", - заявил глава Минэкономики РК. 

 
По его словам, принятие поправок планируется в рамках проводимой законотворческой работы на текущий год. 
 
Также в рамках повышения эффективности управления в квазигосударственном секторе будут пересмотрены задачи, стратегия, портфель и структура владения "Самрук-Казына". 
 
Данная работа будет проведена с учетом разграничения квазигоссектора и распределения функций. 
 

Будет продолжена приватизация активов Фонда "Самрук-Казына", в том числе через механизм "Народного IPO". В рамках послания отмечено, что намеченные структурные экономические реформы требуют перезагрузки системы госуправления. В рамках новой административной реформы Министерством национальной экономики будет проведена работа по перераспределению полномочий между уровнями госуправления путем определения принципов и пределов децентрализации", - проинформировал министр. 

 
При этом, в обязательном порядке будет учтена готовность соответствующих центральных и местных госструктур, а также органов местного самоуправления к выполнению новых функций. 
 

Децентрализация системы госуправления позволит, в том числе сформировать компактный аппарат правительства путем усиления контролирующей и координирующей роли, а также повышения качества и оперативности подготовки решений правительства", - добавил Алибек Куантыров. 

 
Ранее сообщалось, что фонд "Самрук-Казына" будет трансформирован и частично приватизирован. 
 

Продукты сильнее всего подорожали в Мангистауской области

02.09.2022, 19:29 9756
Продукты сильнее всего подорожали в Мангистауской области
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Самая высокая годовая инфляция среди регионов в августе наблюдалась в Мангистауской области - 19,3% (выше на 3,2 процентного пункта республиканского уровня), самая низкая в Алматинской области - 13,6% (ниже республиканского показателя на 2,5 процентного пункта), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В структуре индекса потребительских цен больше всего продовольственные товары подорожали в Мангистауской области - на 25,8%, значение ниже республиканского уровня (20,8%) в Алматинской области - 18,4%, сообщает Бюро национальной статистики.
 
Непродовольственные товары стали дороже в годовом выражении в Нур-Султане - на 21,6%, менее дороже в Алматы - 12,5%. Среднее значение индекса непродтоваров по РК в августе было зафиксировано на уровне 15,5%. 
 
Стоимость платных услуг за год больше всего подорожала в области Улытау - на 15,8%, в Актюбинской области подорожание оказалось ниже республиканского уровня на 3,8 процентного пункта, составив 6,3%. 
 
По продовольственной корзине в сравнении с июлем в августе больше всего крупы подорожали в столице - 7,4%, масла и жиры в Алматы - на 3,5%, молочные продукты в Акмолинской области - 7,1%, фрукты и овощи подешевели во всех областях Казахстана.
 
По непродовольственным товарам одежда и обувь в августе (в сравнении с июлем) сильно подорожала в Акмолинской области - 4,5%, моющие и чистящие средства в Нур-Султане - 7,6%. По платным услугам наибольший рост цен наблюдается по аренде жилья в Алматы - на 26,6% и тарифам на электроэнергию в столице - на 16,3%.
 

Годовая инфляция в августе составила 16,1% - Бюро нацстатистики

01.09.2022, 18:27 23241
Годовая инфляция в августе составила 16,1% - Бюро нацстатистики
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Инфляция в августе 2022 года в годовом исчислении составила 16,1%, за август - 1,4%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на продовольственные товары в августе 2022 года по сравнению с августом прошлого года повысились на 20,8%, на непродовольственные товары выросли на 15,5%, платные услуги - на 10,1%", - сообщает Бюро национальной статистики.  

 
На продовольственном рынке значительное повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок - 92,8%, лук репчатый - 46,9%, муку - 41,4%. Снижение цен наблюдалось на свеклу на 12,4%, морковь - на 11,6%.
 
Прирост цен на непродовольственные товары в августе 2022 года (к августу 2021 года) составил 15,5%. 
 

Уровень цен на канцелярские товары вырос на 60,5%, ранец, рюкзак ученический - 44%, товары личного пользования - на 28,4%, моющие и чистящие средства - на 26,6%, бытовые приборы - на 24,2%, строительные материалы - на 20%, детскую обувь - 19,6%, мебель и предметы домашнего обихода - на 19,2%, посуду - на 16%, детскую одежду - 15%, автомобили - на 14,6%, текстильные изделия - на 11,3%, книги - 10,9%, фармацевтическую продукцию - на 10,7%" - сообщается на сайте бюро. 

 
Цены на платные услуги за год выросли на 10,1%. 
 

Уровень цен на организации комплексного отдыха вырос на 20,1%, услуги общественного питания - на 18,4%, санаториев - на 15,3%, здравоохранения - на 14,9%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 13,8%, гостиниц - на 6,9%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,7%", - говорится в отчете.

 
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию, вывоз мусора повысились по 3,7%, водоотведение - на 1,6%, а на центральное отопление снизились на 2,3%, горячую воду - на 0,9%.
 
Ознакомиться со всеми данными по инфляции можно на специально-разработанном интерактивном дэшборде
 

На разработанном нами дэшборде можно посмотреть группировку товаров, по скольким точкам мы ведем мониторинг, уровни инфляции по месяцам начиная с января 2018 года. Кроме того, можно отследить изменения по вкладу товаров и услуг в годовую инфляцию. Казахстанцы могут отследить показатель инфляции по своему региону, посмотреть прирост цен на топовые товары", - сообщил директор департамента статистики цен Куанышбек Жакыпбекулы.

 

КТЖ преобразуют в транзитно-логистическую корпорацию

01.09.2022, 18:04 23716
КТЖ преобразуют в транзитно-логистическую корпорацию
Фото: КТЖ
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Национальная компания "Казакстан темір жолы" будет преобразована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщается на сайте компании, преобразование нацелено на развитие транзитно-транспортного потенциала страны. 
 
Напомним, сегодня в своем послании народу Казахстана на совместном заседании палат парламента президент акцентировал внимание на необходимости укрепления транзитного потенциала страны.
 

С учетом текущей геополитической ситуации Казахстан становится важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой. Нам нужно в полной мере использовать открывающиеся возможности и стать транспортно-транзитным узлом действительно мирового значения", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 

Озвучена численность населения Казахстана с учетом переписи

01.09.2022, 13:52 27481
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Численность населения Казахстана с учетом переписи на 1 августа 2022 года составила 19 644 067 человек, сообщает Бюро национально статистики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно обработанным данным, в переписи 2021 года приняло участие 19 186 015 человек. Таким образом, население страны с прошлой переписи 2009 года выросло на 20%, или 3,2 млн человек. Этому способствовали естественный прирост населения, а также миграционный приток на территорию Казахстана.


statgov.kz
Согласно итогам переписи, доля горожан продолжила расти и увеличилась до 61,2%, рост по сравнению с данными предыдущей переписи составил 5%. Соответственно, наблюдается уменьшение доли сельского населения с 43,9% до 38,8%. Наибольшее число городских жителей проживают в Карагандинской области - 80% жителей, свыше 1 млн человек. Напротив, регионом, где проживает меньше всего горожан, стала Туркестанская область. Здесь всего 498 тысяч человек, или 24,3% жителей области проживают в городской местности.         
 

Урбанизация является общемировой тенденцией, которая связана с индустриализацией экономики и перетоком рабочей силы в более производительные сферы. Как правило, жители переезжают из сел в города для получения образования, работы по специальности и улучшения благосостояния. За межпереписной период наибольший рост городского населения отмечается в 6 регионах страны - Акмолинской, Актюбинской, ЗКО, ВКО, СКО, Кызылординской областях. А население столицы выросло в два раза", - говорит глава Бюро национальной статистики АСПиР РК Жандос Шаймарданов.

 
По итогам предыдущей переписи в столице проживало 619 тысяч человек, на момент переписи 2021 года численность населения главного города страны составила 1,23 млн человек.
 
Численность женщин в Казахстане, как и прежде, превалирует над численностью мужчин. По итогам переписи их оказалось на полмиллиона больше (на 536,3 тысячи человек). Если говорить в процентах, доля мужчин составила 48,6% (9 324 840 человек), женщин - 51,4% (9 861 175 человек). Таким образом, на 100 женщин в Казахстане приходится 99 мужчин.
 

В Казахстане повысят уровень МЗП

01.09.2022, 11:50 30661
В Казахстане повысят уровень МЗП
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение поднять уровень минимальной заработной платы до 70 тысяч тенге. Об этом он заявил, выступая на совместном заседании палат парламента с посланием народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер, сообщил глава государства.
 

Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан", - заявил он.


В Казахстане понизят пенсионный возраст для женщин до 61 года. 
 

Фонд "Самрук-Казына" будет трансформирован и частично приватизирован - Токаев

01.09.2022, 11:20 31571
Фонд "Самрук-Казына" будет трансформирован и частично приватизирован - Токаев
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Выступая с посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о трансформации и частичной приватизации фонда "Самрук-Казына", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент сообщил, что фонд «Самрук-Казына» будет трансформирован в инвестора, владеющего только мажоритарным пакетом, достаточным для контроля ключевых секторов экономики. 

Другие активы и акции фонда будут приватизированы, в том числе через механизм "народное IPO", - отметил глава государства на совместном заседании палат парламента.


По его словам, в качестве соинвестора «Самрук-Казына» будет участвовать только в критически значимых проектах, которые не могут быть реализованы частными инвесторами. Такие проекты будут определяться резидентом.

Также президент поручил правительству повысить инвестиционную привлекательность отраслей индустрии и недропользования. 

В прошлом году по моему поручению была оценена эффективность всей специальной экономической зоны. В результате мы выявили проблемные моменты, выработали новые подходы. Теперь для развития специальных экономических зон стоит перейти к совершенно другой политике", - подчеркнул он.


Глава государства также напомнил, что иностранные компании переехали в Казахстан, поэтому вопрос повышения инвестиционной привлекательности "становится актуальным".

В своем послании, глава государства также поднял вопрос нехватки кредитных ресурсов для отечественного бизнеса.

Так, по словам Токаева, недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 миллиардов долларов. 

При этом в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику. Нацбанк, Агентство по финрегулированию, правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора.С учетом сложнейшей специфики ситуации Нацбанку следует проявлять большую гибкость, я бы сказал, изобретательность. Положительные примеры за рубежом имеются, - заключил президент.



 

В Казахстане с начала уборочной кампании собрано пшеницы с 6,1 млн гектаров

01.09.2022, 11:18 29311
В Казахстане с начала уборочной кампании собрано пшеницы с 6,1 млн гектаров
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - С начала уборочной кампании казахстанские аграрии успели собрать зерновых и зернобобовых культур с площади в 6,1 млн гектаров - это больше 38% от плана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При средней урожайности 12,3 центнера/гектар намолочено 7,5 млн тонн зерна, что на 2,5 млн тонн больше прошлогодних показателей (в 2021 году на аналогичную дату было намолочено 5,1 млн тонн)", - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. 

 
Отмечается, что росту урожайности в этом году способствовали благоприятные погодные условия, а также своевременное проведение комплекса агротехнических мероприятий во время весенних полевых работ и обеспечение благоприятной фитосанитарной обстановки в период вегетации растений.
 
Сообщается, что с учетом внутреннего потребления прогнозируется получить достаточный объем зерна, для того чтобы обеспечить казахстанский рынок и отгрузить часть пшеницы на экспорт. 
 

Что касается финансирования, в 2022 году бюджетный кредит составил 140 млрд тенге, что выше уровня 2021 года в 2 раза, в рамках форвардного закупа зерна также увеличено финансирование до 100 млрд тенге, или в 2,5 раза больше, чем годом ранее", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Также подчеркивается, что в рамках реализации поручения главы государства был проработан механизм льготного кредитования сельхозтехники за счет средств АО "Жасыл даму". На льготный лизинг направлено порядка 40 млрд тенге. 
 
Для своевременного проведения уборочных работ СХТП выделено 423,5 тысячи тонн льготного дизтоплива. 
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане снимут ограничения на вывоз зерна и муки. 
 

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