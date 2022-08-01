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Ограничение на вывоз наличных долларов позволило снизить спекулятивный спрос – Пирматов

31.07.2022, 19:30 16796
Ограничение на вывоз наличных долларов позволило снизить спекулятивный спрос – Пирматов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ – Ограничительная мера на вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты позволила снизить давление спекулятивного спроса, рассказал председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ограничительная мера на вывоз иностранной валюты из Казахстана позволила снизить давление спекулятивного спроса на наличную иностранную валюту и нивелировать риски вывоза иностранной валюты из страны. Аналогичные меры были приняты соседними странами в регионе для обеспечения стабильного функционирования внутренней финансовой системы, сообщил Пирматов. 
 
Указом президента РК от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" введены ограничения на вывоз из территории РК наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США, рассчитанной по курсу НБРК на дату вывоза.
 
По словам председателя Нацбанка РК, указ не предусматривает каких-либо исключений (изъятий) в отношении отдельных категорий субъектов и лиц, выезжающих за пределы Республики Казахстан.
 
Кроме того, в Казахстане действует либеральный валютный режим, не предусматривающий каких-либо ограничений на осуществление резидентами предпринимательской деятельности с нерезидентами. 
 

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В Казахстане запретят продавать госактивы ниже балансовой стоимости

01.08.2022, 21:18 411
В Казахстане запретят продавать госактивы ниже балансовой стоимости
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Премьер-министр лихан Смаилов провел заседание государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, на котором рассмотрены предложения по пересмотру Комплексного плана приватизации до 2025 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день в план приватизации включена 721 организация, из которых 230 продано, а еще порядка 50 находятся на стадии ликвидации или реорганизации, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
При этом в настоящее время прорабатываются законодательные поправки по запрету продажи активов ниже балансовой стоимости, недопущению аффилированности покупателя и продавца, сохранению госконтроля за стратегически важными объектами. 
 
В этой связи на основании новых подходов проведена актуализация перечня приватизации. В Комплексный план предлагается включить новые организации, чья передача в конкурентную среду даст положительный экономический эффект. Часть компаний планируется вывести на рынок посредством IPO портфельных компаний фонда "Самрук-Казына". 
 
Премьер-министр в целом одобрил предлагаемые поправки в Комплексный план приватизации.
 

Байтерек запускает программу льготного лизинга сельхозтехники

01.08.2022, 16:47 3936
Байтерек запускает программу льготного лизинга сельхозтехники
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" запускает Программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе холдинга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для реализации Программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет выделено 40 млрд тенге, из них 30 млрд тенге АО "Фонд развития промышленности" привлечет из средств АО "Жасыл Даму" (оператор РОП) и 10 млрд тенге АО "КазАгроФинанс" из рынков капитала", - проинформировали в холдинге.

 
Сообщается, что прием заявок на участие в программе начнется с 5 августа текущего года во всех филиалах АО "КазАгроФинанс".
 
Рассмотрением заявок, а также предоставлением в лизинг сельскохозяйственной техники отечественного производства будет заниматься АО "КазАгроФинанс" на следующих условиях:
 
  • срок лизинга - до 10 лет;
  • ставка вознаграждения - 6 % годовых;
  • первоначальный взнос (аванс) по лизингу - 0 % от стоимости предмета лизинга;
  • льготный период по возврату основного долга - 1 год;
  • сумма финансирования - не более 205 000 000 (двести пяти миллионов) тенге и не более трех единиц сельскохозяйственной техники на одного лизингополучателя.
 
Также важным условием является то, что на одного лизингополучателя финансирование будет предоставляться не более одного раза в течение двухлетнего периода.
 
В Программе будет участвовать следующая самоходная сельскохозяйственная техника отечественного производства:
 
  • Тракторы марок LOVOL, DEUTZ FAHR, TURAN, КИРОВЕЦ, БЕЛАРУС, RSM, YTO, CLAAS XERION, DONG FENG, WUZHENG;
  • Зерноуборочные (рисоуборочные) комбайны марок ESSIL, VECTOR, ACROS, TORUM, CLAAS TRION, DEUTZ FAHR;
  • Силосоуборочные комбайны: Кормоуборочный высокопроизводительный комбайн (КВК), Кормоуборочный самоходный комбайн (КСК).
 
В перечень производителей сельскохозяйственной техники входят: АО "АгромашХолдинг KZ", ТОО "Костанайский тракторный завод", ТОО "Казахстанская Агро Инновационная Корпорация", ТОО "СемАЗ", ЧК Kazrost Engineering Ltd., ТОО "СТ ЭСЭМБЛИ", ТОО KazKioti, ТОО "Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан".
 

Финансирование в рамках Программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники будет носить револьверный характер, то есть платежи от погашения действующего лизинга будут вновь направляться для заключения новых договоров финансового лизинга. Сама Программа будет рассчитана на 20 лет", - отметили в пресс-службе.

 

В Казахстане в июле инфляция составила 15%

01.08.2022, 13:30 7011
В Казахстане в июле инфляция составила 15%
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане инфляция в июле 2022 года в годовом исчислении составила 15%, за месяц - 1,1%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на продовольственные товары в июле 2022 года по сравнению с июлем прошлого года повысились на 19,7%, на непродовольственные товары выросли на 14,2%, платные услуги - на 9,2%", - проинформировали в Бюро национальной статистики. 


stat.gov.kz
Сообщается, что на продовольственном рынке значительное повышение цен в годовом выражении отмечено на сахар-песок 87,3%, лук репчатый - 71,7%, муку - 36,6%. Снижение цен наблюдалось на морковь на 29,6%, свеклу - на 25,2%. 
 
По данным бюро, прирост цен на непродовольственные товары в июле 2022 года (к июлю 2021 года) составил 14,2%. Уровень цен на товары личного пользования вырос на 26,3%, моющие и чистящие средства - на 23,5%, бытовые приборы - на 22,6%, строительные материалы - на 20,5%, мебель и предметы домашнего обихода - на 19,1%, автомобили - на 15,2%, посуду - на 14,8%, текстильные изделия - на 11,5%, фармацевтическую продукцию - на 9,7%. 
 
Коме того, цены на платные услуги за год (июль 2022года к июлю 2021года) выросли на 9,2%. Уровень цен на организации комплексного отдыха вырос на 19,1%, услуги общественного питания - на 16,8%, здравоохранения - на 15%, санаториев - на 14,1%, услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 13%, гостиниц - на 5,9%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,5%. 
 
По словам директора департамента статистики цен Бюро Куанышбека Жакыпбекулы, в сфере жилищно-коммунальных услуг наблюдаются, как повышение тарифов, так и понижение. 
 

В июле по сравнению с июлем прошлого года тарифы на электроэнергию повысились на 2,4%, вывоз мусора, газ, транспортируемый по распределительным сетям – по 1,8%, а на центральное отопление - снизились на 2,3%, горячую воду - на 1,3%, водоотведение - на 0,5%" - сообщил Куанышбек Жакыпбекулы. 

 
Отмечается, что с января 2022 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 40,7%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 29,1%.
 

В Казахстане услуги детских центров развития подорожали на 6% за год

01.08.2022, 13:28 7521
В Казахстане услуги детских центров развития подорожали на 6% за год
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане по итогам июня 2022 года стоимость услуг детских центров развития выросла на 6,2% в годовой динамике, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным finprom.kz, в первом квартале текущего года услуги в области дошкольного воспитания и обучения в РК составили 150,7 млрд тенге, плюс 31,5% за год. В том числе услуги малых предприятий составили 140,3 млрд тенге, средних - 9,3 млрд тенге, крупных - 1,1 млрд тенге 
 

В разрезе форм собственности большая часть объёма оказанных услуг пришлась на государственные предприятия: 87,9 млрд тенге. На частные компании пришлось 62,4 млрд тенге, на иностранные - 382,6 млн тенге", - сообщили аналитики 


finprom.kz
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года объём услуг в секторе составлял 114,6 млрд тенге - на 8,5% больше, чем годом ранее. 
 
В региональном разрезе больше всего услуг оказали в Туркестанской области: 21,6 млрд тенге - сразу на 51,6% больше, чем годом ранее. 
 
В тройке лидеров также оказались Алматинская область (15 млрд тенге, плюс 41,6% за год) и Алматы (13,7 млрд тенге, плюс 37,2%). 
 
Меньше всего услуг ожидаемо было оказано в Северо-Казахстанской области: 3,6 млрд тенге, плюс 29,3% за год. 
 
Отмечается, что наибольший рост объёма услуг наблюдался в столице, наименьший - в Кызылординской области. 
 

Сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанкой области: плюс 20,8% за год. В тройку антилидеров также попали Атырауская (плюс 14,6%) и Кызылординская (плюс 14%) области", - проинформировали аналитики 

 
Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Павлодарской области: всего на 0,7%. Ещё в двух регионах - Алматы и Жамбылской области - цены остались на том же уровне, что и годом ранее.
 

Казахстанцам сделают перерасчет за отопление на 489 миллионов тенге

01.08.2022, 11:26 9366
Казахстанцам сделают перерасчет за отопление на 489 миллионов тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК и его территориальными подразделениями завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии по всему Казахстану, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По итогам перерасчетаьвозврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса в новом отопительном периоде (2022-2023 годов) либо за календарный год (до конца 2022 года), сообщает пресс-служба Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.
 

Субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией", - пояснили в ведомстве.

 
Таким образом, за прошедший отопительный период 2021-2022 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 489 950 250 тенге с учетом НДС:
 
- по Алматы - 40 935 520 тенге;
 
- по Нур-Султану - 1 755 990 тенге;
 
- по Шымкенту - 27 698 240 тенге;
 
- по Алматинской области - 9 284 560 тенге;
 
- по Акмолинской области - 20 338 930 тенге;
 
- по Атырауской области - 8 275 780 тенге;
 
- по Актюбинской области - 20 185 000 тенге;
 
- по Восточно-Казахстанской области - 186 251 070 тенге;
 
- по Жамбылской области - 16 585 480 тенге;
 
- по Западно-Казахстанской области - 786 580 тенге;
 
- по Карагандинской области - 81 306 480 тенге;
 
- по Костанайской области - 4 449 030 тенге;
 
- по Кызылординской области - 38 824 760 тенге;
 
- по Павлодарской области - 3 138 510 тенге;
 
- по Северо-Казахстанской области - 26 648 420 тенге;
 
- по Туркестанской области - 3 485 900 тенге.
 

При этом, для потребителей Мангистауской области перерасчета не будет, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией произведена в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха", - заключили в комитете.

 

В Нацбанке объяснили, почему тенге ослабевает по отношению к рублю

31.07.2022, 19:21 18511
НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ – О том, как формируется курс тенге по отношению к рублю и почему отечественная валюта ослабла, объяснил председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Обменный курс тенге по отношению к российскому рублю не формируется напрямую, а полностью зависит от того, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару США", - прокомментировал Пирматов в ответе на депутатский запрос.

 
Как отмечает председатель Нацбанка РК, рынок тенге/рубль недостаточно глубокий и ликвидный для самостоятельного формирования, что связано с торговым дисбалансом между Россией и Казахстаном, а также с тем, что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию в Российскую Федерацию за тенге. Этим обуславливается низкий спрос на тенге в РФ, в отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли. 
 

Следовательно, текущее ослабление тенге по отношению к рублю происходит исключительно из-за значительного укрепления курса рубля по отношению к доллару США на фоне введенных в РФ мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары, включая энергоресурсы, вкупе с существенным сокращением импорта", - добавил Пирматов.

 
Уточняется, что Национальный банк следует политике плавающего обменного курса, что исключает накапливание дисбалансов и одновременно позволяет сохранить золотовалютные резервы страны. Поэтому какие-либо манипуляции с курсом национальной валюты в целях воздействия на паритет с рублем или любой другой валютой исключены.
 

По вопросу скопившихся наличных российских рублей сообщаем, что Национальным банком совместно с Правительством для решения вопроса с накопленными рублями были внесены дополнения в действующий Указ по ограничению вывоза из страны инвалюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США, предполагающие возможность разового вывоза наличных рублей для банков второго уровня. Так, постановлением Правительства разрешен вывоз наличных российских рублей до 31 августа 2022 года в пределах накопленного объема в кассах по состоянию на 1 июля 2022 года", - сообщил Галымжан Пирматов.

 

Нацбанк не рассматривает введение ограничений на покупку и продажу рубля

31.07.2022, 18:54 19681
Нацбанк не рассматривает введение ограничений на покупку и продажу рубля
НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ – Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов заявил, что нет необходимости вводить ограничения на покупку и продажу рубля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Учитывая, что на сегодня существенного ухудшения платежного баланса не наблюдается, Национальный банк в рамках своего мандата обеспечивает стабильность финансовой системы страны и сохранность резервов. Следовательно, введение ограничения на покупку и продажу иностранной валюты обменными пунктами является нецелесообразным и не рассматривается", - ответил депутатам Пирматов. 

 
Депутаты в своем запросе председателю Нацбанка РК предложили ввести ограничения после роста курса рубля по отношению к тенге. Однако Пирматов не находит ограничения целесообразными, и более того, отмечает, что введение подобных мер серьезно вредит инвестиционному климату и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности страны.
 

Полагаем, что рынок Казахстана должен самостоятельно адаптироваться ввиду изменения условий и корректировать спрос, предложение и каналы поставки", - дополнил председатель Нацбанка РК.

 

Любые манипуляции в целях воздействия на курс пары рубль/тенге неприемлемы – Пирматов

31.07.2022, 18:24 19906
Любые манипуляции в целях воздействия на курс пары рубль/тенге неприемлемы – Пирматов
НУР-УСЛТАН. 31 ИЮЛЯ - Любые манипуляции в целях воздействия на курс пары рубль/тенге неприемлемы, считает председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Таргетирование нерыночного специального курса обмена тенге против рубля, при свободном формировании курса против остальных валют, будет создавать арбитражные возможности для безрисковой прибыли для участников рынка. Иными словами, участники рынка будут скупать относительно "дешевый" рубль в Казахстане против "дорогого" в остальных странах. В этом случае, спекулятивные атаки на курс национальной валюты повлекут истощение золотовалютных резервов Национального Банка и образуют дисбалансы в экономике. Следовательно, любые манипуляции в целях воздействия на курс пары рубль/тенге неприемлемы", - ответил председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов на запрос депутатов мажилиса. 

 
Он также отметил, что Национальный Банк остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса. Курсообразование будет формироваться в зависимости от сложившихся рыночных условий.
 

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