Ограничение на вывоз наличных долларов позволило снизить спекулятивный спрос – Пирматов

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НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ – Ограничительная мера на вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты позволила снизить давление спекулятивного спроса, рассказал председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ограничительная мера на вывоз иностранной валюты из Казахстана позволила снизить давление спекулятивного спроса на наличную иностранную валюту и нивелировать риски вывоза иностранной валюты из страны. Аналогичные меры были приняты соседними странами в регионе для обеспечения стабильного функционирования внутренней финансовой системы, сообщил Пирматов.

Указом президента РК от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" введены ограничения на вывоз из территории РК наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США, рассчитанной по курсу НБРК на дату вывоза.

По словам председателя Нацбанка РК, указ не предусматривает каких-либо исключений (изъятий) в отношении отдельных категорий субъектов и лиц, выезжающих за пределы Республики Казахстан.

Кроме того, в Казахстане действует либеральный валютный режим, не предусматривающий каких-либо ограничений на осуществление резидентами предпринимательской деятельности с нерезидентами.