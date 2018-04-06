Переговоры с ЕАБР по финансированию строительства газопровода "Сарыарка" находятся в активной фазе

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
6 апреля 2018
  • 22
  • :
  • 21
Новости регионов
20º Облачно
днем 29º    ночью 20º
17:00
.
Aнонс

Переговоры с ЕАБР по финансированию строительства газопровода "Сарыарка" находятся в активной фазе06.04.2018
  • Фото: ru.sputnik-news.ee
Экономика  15:37

Астана. 6 апреля. Kazakhstan Today - Переговоры с Евразийским банком развития по привлечению инвестиций в строительство газопровода "Сарыарка" находятся в активной фазе. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент агентства.

"По проекту "Сарыарка" мы не рассматриваем финансирование со стороны Всемирного банка и соответствующие переговоры никогда со Всемирным банком не вели. Задача перед нами стоит привлечь международное финансирование, то есть международные финансовые институты. Сегодня эта работа ведется совместно нашими холдингами "Байтерек" и "Самрук-Казына". Переговоры идут. На сегодняшний день в наиболее активной фазе переговоры с Евразийским банком развития", - рассказал Мирзагалиев.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что по маршруту газопровода голубым топливом будут обеспечиваться как крупные горда, так и пригородные поселки.

"На первом этапе маршрут предполагает прохождение по трем областям - Кызылординской, Карагандинской и Акмолинской, а также по городу Астане. Соответственно, по трассе прохождения газопровода населенные пункты будут газифицироваться", - отметил вице-министр.

По его словам, на втором этапе предполагается продление газопровода до Кокшетау и Петропавловска. "Соответственно, оставшаяся часть Акмолинской области и Северо-Казахстанская область также будут газифицированы", - заключил Мирзагалиев.
Просмотров: 3432
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
06.04.2018   17:52
Фото: bnews.kz
"Шеврон" может стать инвестором в строительство четвертого НПЗ в Казахстане
06.04.2018   17:48
Фото: agronews.ua
Россельхознадзор усилит контроль за ввозимой из Казахстана молочной продукцией
06.04.2018   17:05
Переговоры по Карачаганаку продлены на несколько месяцев
06.04.2018   15:56
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 319,66 тенге за доллар
06.04.2018   15:37
Фото: ru.sputnik-news.ee
Переговоры с ЕАБР по финансированию строительства газопровода "Сарыарка" находятся в активной фазе
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today