Переговоры с ЕАБР по финансированию строительства газопровода "Сарыарка" находятся в активной фазе

Астана. 6 апреля. Kazakhstan Today - Переговоры с Евразийским банком развития по привлечению инвестиций в строительство газопровода "Сарыарка" находятся в активной фазе. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент агентства.

"По проекту "Сарыарка" мы не рассматриваем финансирование со стороны Всемирного банка и соответствующие переговоры никогда со Всемирным банком не вели. Задача перед нами стоит привлечь международное финансирование, то есть международные финансовые институты. Сегодня эта работа ведется совместно нашими холдингами "Байтерек" и "Самрук-Казына". Переговоры идут. На сегодняшний день в наиболее активной фазе переговоры с Евразийским банком развития", - рассказал Мирзагалиев.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что по маршруту газопровода голубым топливом будут обеспечиваться как крупные горда, так и пригородные поселки.

"На первом этапе маршрут предполагает прохождение по трем областям - Кызылординской, Карагандинской и Акмолинской, а также по городу Астане. Соответственно, по трассе прохождения газопровода населенные пункты будут газифицироваться", - отметил вице-министр.

По его словам, на втором этапе предполагается продление газопровода до Кокшетау и Петропавловска. "Соответственно, оставшаяся часть Акмолинской области и Северо-Казахстанская область также будут газифицированы", - заключил Мирзагалиев.

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