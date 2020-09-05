Почти пять тысяч фермеров получили финподдержку на общую сумму 148 млрд тенге

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - За шесть месяцев текущего года почти пять тысяч фермеров получили финансовую поддержку на общую сумму 148 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации Ranking.kz , в условиях кризиса и пандемии коронавируса ВВП Казахстана в первом полугодии снизился на 1,8%. Наибольший спад наблюдается в сфере транспорта и складирования (-14,6%) и в оптовой и розничной торговле (-10,6%). При этом в отдельных отраслях экономики страны зафиксирован устойчивый рост. Позитивная динамика отмечена в сфере строительства (+11,2%), информации и связи (+9%), промышленности (+3,2%), госуправления (+2,6%), здравоохранения (+2,5%), а также сельского, лесного и рыбного хозяйства (+2,4%).

Для сохранения социально-экономической стабильности в стране реализуются масштабные антикризисные меры. Основной инструмент повышения деловой активности в стране - льготное кредитование, в том числе по программе "Экономика простых вещей".

Непосредственно программа "Экономика простых вещей" (ЭПВ) позволит в текущих условиях обеспечить внутренний спрос за счёт поддержки отечественных производителей. В целом объём финансирования по программе увеличился с 600 млрд тенге до 1 трлн тенге. Из них 200 млрд тенге направлено на переработку в АПК, 500 млрд тенге - на производство в АПК, 300 млрд тенге - на обрабатывающую промышленность и услуги. Операторами программы выступают банки второго уровня и АО "Аграрная кредитная корпорация".

Для эффективной реализации программы ЭПВ в текущем году была расширена товарная номенклатура, куда вошли продукты сферы АПК и пищевой промышленности. Также был увеличен срок кредитования - с 7 до 10 лет.

Заметим, в Казахстане наблюдается высокая потребность в кредитной поддержке субъектов АПК. По результатам конъюнктурных обследований Комитета по статистике МНЭ РК, основными факторами, ограничивающими деятельность опрошенных сельскохозяйственных формирований, являются недостаток денежных и оборотных средств, высокие процентные ставки по кредитам и т. д. Это связано с тем, что БВУ РК значительно сократили финансирование сельского хозяйства.

Если в 2016–2018 годах кредиты предприятиям сельского хозяйства не опускались ниже 600 млрд тенге, то к концу июня 2020 года портфель займов в секторе составил всего 275,3 млрд тенге. Основные причины сложившейся ситуации - жёсткие требования банков к залоговой базе заёмщиков, нехватка источников долгосрочного фондирования в тенге, требуемых для финансирования проектов с длительным сроком окупаемости, а также более высокие ставки вознаграждения по займам. Так, к примеру, в июле текущего года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным БВУ РК в сфере сельского хозяйства, достигала 13,1%, в то время как по программе "Экономика простых вещей" процентная ставка по кредитам с учётом субсидирования составляет всего 5%.

В целом реализация программы "Экономика простых вещей" позволит решить проблемы кредитования АПК. Как было отмечено ранее, операторами программы также являются БВУ РК. Для вовлечения банков второго уровня в финансирование сельского хозяйства по программе ЭПВ государство субсидирует процентную ставку по банковскому займу. Вознаграждение по кредиту составляет 15% годовых, а размер субсидирования - до 10% от номинальной ставки. В итоге конечная ставка вознаграждения для заёмщиков составит от 5%.

В целях мониторинга реализации программы ЭПВ и активного вовлечения бизнеса на базе НПП "Атамекен" действует Проектный офис по развитию отраслей "экономики простых вещей" с участием государственных органов, регионов и институтов развития. Основным направлением работы офиса является содействие реализации программы и создание благоприятных правовых, экономических и социальных условий. Офис сопровождает проекты от стадии разработки бизнес-плана до финансирования, ведёт мониторинг, выявляет причины, по которым банки отказывают в кредитовании, и предлагает новые механизмы по поддержке проектов.

Положительный эффект сыграло включение Аграрной кредитной корпорации в ЭПВ в качестве оператора по проектам в сегменте переработки в АПК. Институт давно является основным источником фондирования для предприятий сельского хозяйства. На 1 июля текущего года кредитный портфель АКК составил 488,1 млрд тенге - на 77,3% больше, чем общая сумма кредитов всего банковского сектора страны сельскому хозяйству (275,3 млрд тенге). За год ссудный портфель АКК увеличился на 23,5%.

Всего по программе ЭПВ АКК с начала её реализации в сентябре 2019 года до 27 августа текущего года были профинансированы 1,3 тыс. сельхозтоваропроизводителей (СХТП) на общую сумму 53 млрд тенге. Из них в 2020 году - 767 СХТП на сумму 30,1 млрд тенге. Это позволило создать 784 рабочих места в 2019 году и 940 - в 2020 году.

За счёт средств, выделенных по программе в 2020 году, были приобретены 21,2 тыс. голов КРС, 39,9 тыс. голов МРС, 18,6 тыс. голов лошадей, 100 свиней, 511 голов верблюдов, 4,2 тыс. птиц, 321 единица сельхозтехники, 143 единицы оборудования. Помимо этого, в апреле 2020 года по программе ЭПВ были дополнительно выделены средства для финансирования весенне-полевых работ. По состоянию на 29 августа 2020 года по ней профинансированы 341 СХТП на 14,8 млрд тенге.

В целом, несмотря на негативные последствия пандемии коронавируса, Аграрная кредитная корпорация ведёт бесперебойное финансирование сельскохозяйственной отрасли. Всего за шесть месяцев текущего года АКК было профинансировано 4913 фермеров на общую сумму 148,4 млрд тенге.

По данным корпорации, по программам "Кен дала" и "Экономика простых вещей" были профинансированы весенние полевые работы на сумму более 84 млрд тенге. Также АКК ведёт работу по поддержке социально уязвимых граждан на селе по программе "Іскер", по которой в 2020 году выданы займы на сумму более 5 млрд тенге.

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