Почти в два раза выросли поступления в бюджет от акцизов на алкогольную продукцию

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - По итогам 5 месяцев 2022 года поступления по акцизам на все виды спирта и виноматериала, алкогольной продукции, произведенные на территории Казахстана, составили 38,7 млрд тенге с приростом в 1,8 раза. В аналогичном периоде прошлого года поступило 21,9 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комитетом государственных доходов МФ РК на системной основе проводится работа по выявлению и пресечению нелегального оборота алкогольной продукции путем проведения налоговых проверок, совместных оперативных мероприятий с правоохранительными органами.

С начала года было изъято с оборота 829,2 тысячи литров нелегальной алкогольной продукции без разрешительных документов и с учетно-контрольными марками", - проинформировали в КГД.

Также на ежедневной основе осуществляется оперативный контроль акцизных постов, дистанционный контроль за производством и оборотом алкогольной продукции посредством контрольных приборов учета на линиях производства и выписанных электронных счетов-фактур.

С 1 апреля текущего года во избежание производства нелегального оборота в нерабочее (ночное) время установлены счетчики электроэнергии на линиях производства алкогольной продукции.

Наряду с этим рост акциза связан с увеличением объемов производства и импорта алкогольной продукции, а также повышением ставок акциза на пиво с 57 тенге до 79 тенге на 1 литр и на ненатуральные вина с 35 тенге до 2550 тенге/ литр 100% спирта.

С января текущего года законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" введено регулирование минимальных розничных цен на коньяк и бренди, которое составляет 2930 тенге на 1 литр, соответственно, уменьшилось производства "псевдоконьяка" и уплата акциза, как на крепкие ликероводочные изделия с 250 тенге до 2550 тенге/ литр 100% спирта", - добавили в пресс-службе ведомства.