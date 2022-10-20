Президент назвал острой проблемой нехватку пастбищ в Алматинской области

Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с общественностью Алматинской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял темы сельскохозяйственного и промышленного потенциала региона.

Еще одна острая проблема в регионе - дефицит пастбищ для выпаса населением скота. В этом году в области выявлено 300 тысячи гектаров неиспользованных земель, значительная часть которых - это пастбищные угодья. Хозяева этих участков добровольно вернули в собственность государства 100 тысяч гектаров земли, из которых 50 тысяч гектаров уже переданы населению", - сказал президент.

Он подчеркнул, что регион обладает большими возможностями для выращивания овощей и фруктов, однако этот потенциал полностью не используется.

Алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом. Регион наряду со своими яблоками славится и другими садовыми и плодовыми культурами. Если правильно развивать это направление, то область будет обеспечивать весь Казахстан и даже станет экспортером. Соседство с Алматы также является одним из благоприятных факторов. На сегодняшний день по моему поручению разрабатывается программа развития продовольственного пояса вокруг мегаполиса. Успешная реализация проекта будет способствовать динамичному развитию сельского хозяйства", - считает глава государства.

По словам Токаева, в регионе доля обрабатывающей промышленности одна из самых высоких в стране и составляет 90%. Область лидирует по производству продуктов питания, напитков, бумажных изделий, пластиковых труб и других товаров, используемых в производственно-хозяйственных целях.

Так, здесь базируются крупные предприятия: "ФудМастер", "Данон", "Адал", "Райымбек Агро", "Хамле", "Галанс Боттлерз", "Кока Кола", "Кнауф Гипс Капшагай".

Их продукция уже стала узнаваемым и востребованным казахстанским брендом. Производя более 70 видов стройматериалов, регион может стать основным поставщиком продукции стройиндустрии для всей страны", - рассказал президент.

На сегодняшний день, продолжил он, в области функционируют две индустриальные зоны и еще две зоны на стадии создания. Кроме того, для размещения перспективных проектов на территории города-спутника Gate City, возводимого между Алматы и Конаевым, будет открыта специальная экономическая зона. Глава государства поручил активизировать эту работу.

В своей речи президент также затронул вопрос перемещения зарубежных компаний из России в Казахстан. Их, по словам президента, более пятидесяти.

Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями", - поручил Токаев.

Областной центр, подчеркнул глава государства, должен стать контрмагнитом по отношению к Алматы.

Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами", - считает он.

В регионе работает ряд крупных предприятий-экспортеров, от которых поступают основные налоговые сборы.

Нужно помочь им в расширении производств через предоставление мер государственной поддержки. Министерствам национальной экономики и финансов представить предложения в месячный срок", - заключил президент.