С начала года общий объем транзитных грузов через Казахстан вырос на 4%

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МОСКВА. 19 МАЯ - Товарооборот Евразийского экономического союза и стран Шанхайской организации сотрудничества, не входящих в союз, в прошлом году увеличился на четверть по сравнению с 2019, допандемийным годом и достиг почти 200 млрд долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Направления для углубления сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) обсудили председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин 18 мая в штаб-квартире комиссии в Москве.

Мясникович предложил продолжить работу по объединению потенциалов двух объединений и в целях реализации меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и секретариатом ШОС, который был заключен в сентябре 2021 года, в скором времени согласовать план совместных мероприятий на 2022-2025 годы.

Проект документа уже подготовлен и направлен в адрес секретариата ШОС. Стороны выразили намерение подписать документ в сентябре текущего года на саммите ШОС, который пройдет в Самарканде в рамках председательства Узбекистана, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

ЕАЭС и ШОС способны сформировать каркас обновленной системы международных отношений", - сказал председатель коллегии.

В свою очередь Чжан Мин подчеркнул, что сегодня в мире происходят серьезные изменения, которые влияют на всех членов организаций.

Судя по всему, полностью меняется система межгосударственных взаимоотношений, которая сложилась по итогам Второй мировой войны. И мы готовы обсуждать, как мы вместе можем противостоять появляющимся вызовам, чтобы обеспечить долгосрочные интересы всех наших стран", - сказал генсек ШОС.

Чжан Мин сообщил, что лидеры стран ШОС отметили необходимость сопряжения китайской инициативы "Один пояс, один путь" и "Большого евразийского партнерства", опорой которого является Евразийский экономический союз.

Михаил Мясникович в свою очередь обратил внимание собеседника на большие возможности, которые открываются для бизнеса стран ШОС ввиду изменяющейся геополитической обстановки, включая санкционное давление на ряд государств - членов союза.

Предприятиям нужно ориентироваться на работу "вдолгую", чтобы оформить основу экономического сотрудничества в рамках Большого евразийского партнерства. Через систему таможенно-тарифного и технического регулирования, которые выведены в ЕАЭС на наднациональный уровень, мы могли бы создать благоприятные условия для их работы. Кроме того, есть хорошие перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, а также в логистике", - отметил Мясникович.

В рамках встречи стороны также уделили отдельное внимание взаимодействию в финансовой сфере, в частности по вопросам взаиморасчетов и ценообразования в национальных валютах.

Михаил Мясникович пригласил генерального секретаря ШОС принять участие в предстоящем Евразийском экономическом форуме в Бишкеке и мероприятиях комиссии в рамках юбилейного Петербургского международного экономического форума.