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С начала года общий объем транзитных грузов через Казахстан вырос на 4%

18.05.2022, 16:42 15531
С начала года общий объем транзитных грузов через Казахстан вырос на 4%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - За 4 месяца 2022 года общий объем транзитных грузов через Казахстан составил 7,6 млн тонн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4% (4 месяца 2021 года - 7,3 млн тонн), сообщает Союз транспортников Казахстана KazLogistics, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Объем транзитных перевозок железнодорожным транспортом составил 6,8 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом увеличился на 3% (4 месяца 2021 года - 6,5 млн тонн). 
 
Объем транзитных перевозок автотранспортом составил 0,84 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом увеличился на 20% (4 месяца 2021 года - 0,7 млн тонн). 
 
Контейнеропоток по направлению КНР - ЕС - КНР составил 207,4 тысячи ДФЭ, что меньше на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4 месяца 2021 года - 221 тысяча ДФЭ). Общий объем контейнерных перевозок составил 336 тысяч ДФЭ, уменьшившись на 0,4%.
 

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"Халык банк" начал прием заявок на льготное автокредитование

19.05.2022, 18:02 966

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - "Халык банк" подключился к участию в программе льготного автокредитования. Таким образом, на сегодня прием заявок от граждан принимают 3 казахстанских банка: "Евразийский банк", "Банк ЦентрКредит" и "Халык банк", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая.

Оператором программы определен Фонд развития промышленности, общая сумма финансирования - 100 млрд тенге из средств АО "Жасыл Даму", напомнили в пресс-службе МИИР РК.

Вчера, 18 мая 2022 года, в соответствии с распоряжением министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева Фонд развития промышленности ответил на вопросы граждан о необходимости страхования автомобилей, приобретаемых по программе льготного кредитования.

Программой предусмотрено ограничение для банков по соблюдению максимального размера годовой эффективной ставки на уровне не более 7,5% с учетом затрат потребителя по страхованию и оформлению автомобиля.

"К примеру, при стоимости автомобиля 10 млн тенге размер страхового тарифа не должен превышать 1,5% (150 тысяч тенге) от стоимости автомобиля. Дополнительно для снижения финансовой нагрузки на потребителя банкам-участникам направлено условие о страховании на ежегодной основе (а не единовременно на весь период кредитования)", - говорится в сообщении фонда.

Таким образом, владельцы новых автомобилей, приобретаемых по программе, смогут страховать ценное движимое имущество не единым авансовым платежом за весь срок кредитования, а по факту - за каждый год пользования льготным кредитом.

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Акмолинскую область в прошлом году посетили более 1 млн туристов

19.05.2022, 16:35 2721
Акмолинскую область в прошлом году посетили более 1 млн туристов
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 19 МАЯ - Акмолинскую область в прошлом году посетили свыше 1 млн туристов, передает KAZAKHSTAN TODAY.    

Текущий внутренний турпоток региона составил более 1 млн человек (в том числе количество остановившихся в местах размещения - 324,8 тысячи человек; отдыхавших в санаторно-курортных организациях - 27,2 тысячи человек; количество посетивших ГНПП "Бурабай" - 655,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Кокшетау" - 22,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Буйратау" - 2,0 тысячи человек)", - сообщила пресс-секретарь управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Камила Балгожа. 


По данным управления, культурно-исторический сегмент кластера представлен 900 памятниками. Кроме того, в области действуют 73 туристских маршрута. 

Несмотря на последствия пандемийного бума, 2021 год для Акмолинской области ознаменовался значительным ростом количественных и качественных показателей развития туристской отрасли региона", - отметили в ведомстве.


Подчеркивается, что общее количество мест размещения составляет 341 объект.

За 2021 год на 18% увеличилось количество койко-мест и составило 15,1 тысячи, это значит, что регион одномоментно может принять более 15,0 тысячи туристов", - проинформировали в ведомстве. 


Также сообщается, что объем оказанных услуг местами размещения вырос на 64 % по отношению к прошлому году и составил 10,5 млрд тенге.

Количество мест размещения в курортных зонах увеличилось по сравнению с прошлым годом на 11,5% и составило 213 единиц с количеством номеров 3770 единиц и объемом оказанных услуг на 9,1 млрд тенге", - подчеркнули в управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области.


Отмечается, что Щучинско-Боровская курортная зона - приоритетная территория для реализации туристского потенциала страны, которая включена в ТОП-10 карты туристификации Казахстана.

В 2022 году количество мест размещения в Щучинско-Боровской курортной зоне составляет 189 единиц с общей емкостью фонда 3233 номера с единовременной вместимостью 8584 койко-места", - добавили в управлении. 


Кроме того, в ведомстве сообщили, что имеющийся уже сейчас номерной фонд позволяет принять и обслужить в летний период около 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что количество внутренних туристов в Казахстане за 9 месяцев превысило допандемийный уровень.

В рамках реализации госпрограммы развития туристской отрасли РК в 2019 - 2021 годах на реализацию 80 проектов было выделено 126,1 млрд тенге государственных инвестиций, в том числе в 2021 году профинансировано 39 проектов на сумму 59,8 млрд тенге. Осуществлено строительство и реконструкция порядка 250 километров автодорог до туристических дестинаций, 88 километра ливневых канализаций, 115 километров водоснабжения, 96 километров линий электропередачи, 147 километров газоснабжения, 69 километров канализационных сетей и других проектов сопутствующей инфраструктуры", - уточнила Актоты Раиымкулова.


Также в Казахстане в рамках развития внутреннего туризма выполняются социально значимые рейсы в такие туристические дестинации, как Туркестан, Алаколь, Балхаш, Щучинско-Боровская курортная зона.  

Кроме того, в Казахстане популярные туристические маршруты будут охвачены метеорологическим мониторингом.

В пандемию резко возросло количество туристских фирм и отдельных активистов, стремящихся знакомить казахстанцев с красотами нашей страны. Развитие активного туризма в нашей стране повышает спрос на гидрометеорологическое обеспечение. Точность прогнозов и заблаговременность оповещения по осадкам и штормовым предупреждениям формирует доходы целых отраслей во внутреннем туризме", - сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

 

Новые оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане

19.05.2022, 15:47 3621
Новые оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Казахстане приказом министра энергетики Болата Акчулакова утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Предельные цены установлены на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, сообщается на сайте adilet.zan.kz.
 
В приложении 1 указаны предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке.



В приложении 2 указаны предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке.


 

Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

В РК овощи подорожали на 2% за месяц

19.05.2022, 13:30 6361
В РК овощи подорожали на 2% за месяц
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Республике Казахстан овощи подорожали на 2% за месяц и почти в полтора раза за год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По состоянию на 11 мая 2022 года цены на социально значимые продовольственные товары выросли за неделю на 0,2%, с начала месяца - на 0,4%, с начала года - на 15,3%, за год - на 20,3%. Непосредственно в сегменте овощей картофель за неделю подорожал на 1,4%, репчатый лук - на 1,9%, морковь - на 2%. С начала месяца картофель вырос в цене на 2,7%, морковь - на 3,2%, репчатый лук - на 5,6%. В апреле текущего года цены на свежие овощи увеличились на 1,7% за месяц и сразу на 46% за год", - сообщает energyprom.kz

 
По данным аналитиков, средняя цена килограмма картофеля в розничных точках продаж в апреле составляла 180 тенге , капусты - 277 тенге , лука - 137 тенге , свеклы - 283 тенге , моркови - 186 тенге , огурцов - 707 тенге , помидоров - 944 тенге . 


energyprom.kz

 

Всего за месяц лук подорожал на 16,2%, капуста - на 9,8%, свекла - на 9%, морковь - на 8,5%, картофель - на 5,9%. Помидоры и огурцы, напротив, подешевели - на 6,2 и 11,2% соответственно. Частично такие скачки цен объясняются появлением на рынке свежих овощей текущего сезона, это нормальное явление. Но вот годовое удорожание уже не объяснить сезонностью, и здесь пессимистичные показатели говорят сами за себя", - отметили они. 

 
Также сообщатся, что Казахстан увеличил экспорт овощей по некоторым позициям. Так, за январь-февраль текущего года экспорт перцев вырос сразу в 19,1 раза за год, до 380,5 тонны, огурцов - на 65,3%, до 412 тонн, репчатого лука - на 20,4%, до 10,8 тысячи тонн. 
 
В то же время сократился экспорт по таким позициям, как картофель (сразу в 73,9 раза, до 698,3 тонны), столовая морковь (в 38,6 раза, до 20,7 тонны), капуста (в 4,4 раза, до 399,6 тонны), помидоры (в 3,3 раза, до 1,2 тысячи тонн). 
 

В сегменте импорта овощей в РК отмечен значительный рост завоза перцев (в 8,7 раза, до 11,4 тысячи тонн), огурцов (в 2,6 раза, до 5,8 тысячи тонн), капусты (в 2,5 раза, до 32,4 тысячи тонн), помидоров (в 2,2 раза, до 15,9 тысячи тонн), баклажанов (в 1,7 раза, до 399,8 тонны) и чеснока (также в 1,7 раза, до 1 тысячи тонн)", - сообщили аналитики. 

 
Отмечается, что сократился импорт по таким категориям товаров, как репчатый лук, свекла, картофель, морковь и бахчевые культуры.
 

Импорт перевесил экспорт в таких категориях, как морковь (в 196,4 раза), капуста (в 81,2 раза), перцы (в 29,9 раза), огурцы (в 14 раз), помидоры (в 13,3 раза), картофель (в 3,9 раза). Среди основных видов овощей экспорт превысил импорт репчатого лука - в 97,8 раза", - проинформировали эксперты.

 
По данным аналитиков, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2021 году выросла на 1,5%, до 22,9 млн гектаров. 64,1% всей этой площади пришлось лишь на три региона: Костанайскую (5,2 млн гектаров), Акмолинскую (5,1 млн гектаров) и Северо-Казахстанскую (4,3 млн гектаров) области. 
 
Урожайность овощей открытого грунта увеличилась на 0,8%, до 268 центнеров с гектара, картофеля - на 0,3%, до 207,4 центнера с гектара. Отмечается, что урожайность по овощам растет из года в год. 
 

Тем временем сбор овощей открытого грунта увеличился на 3,9% за год, до 4,8 млн тонн. Сбор картофеля вырос на 0,6%, до 4 млн тонн. В то же время сбор свеклы, напротив, сократился на 28,8% за год, до 332,2 тысячи тонн (показатель подает с 2018 года)", - добавили эксперты.

 

Товарооборот между ЕАЭС и странами ШОС, не входящими в союз, вырос на четверть

19.05.2022, 13:17 5951
Товарооборот между ЕАЭС и странами ШОС, не входящими в союз, вырос на четверть
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 19 МАЯ - Товарооборот Евразийского экономического союза и стран Шанхайской организации сотрудничества, не входящих в союз, в прошлом году увеличился на четверть по сравнению с 2019, допандемийным годом и достиг почти 200 млрд долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Направления для углубления сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) обсудили председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин 18 мая в штаб-квартире комиссии в Москве.
 
Мясникович предложил продолжить работу по объединению потенциалов двух объединений и в целях реализации меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и секретариатом ШОС, который был заключен в сентябре 2021 года, в скором времени согласовать план совместных мероприятий на 2022-2025 годы. 
 
Проект документа уже подготовлен и направлен в адрес секретариата ШОС. Стороны выразили намерение подписать документ в сентябре текущего года на саммите ШОС, который пройдет в Самарканде в рамках председательства Узбекистана, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
 

ЕАЭС и ШОС способны сформировать каркас обновленной системы международных отношений", - сказал председатель коллегии.

 
В свою очередь Чжан Мин подчеркнул, что сегодня в мире происходят серьезные изменения, которые влияют на всех членов организаций.
 

Судя по всему, полностью меняется система межгосударственных взаимоотношений, которая сложилась по итогам Второй мировой войны. И мы готовы обсуждать, как мы вместе можем противостоять появляющимся вызовам, чтобы обеспечить долгосрочные интересы всех наших стран", - сказал генсек ШОС.

 
Чжан Мин сообщил, что лидеры стран ШОС отметили необходимость сопряжения китайской инициативы "Один пояс, один путь" и "Большого евразийского партнерства", опорой которого является Евразийский экономический союз.
 
Михаил Мясникович в свою очередь обратил внимание собеседника на большие возможности, которые открываются для бизнеса стран ШОС ввиду изменяющейся геополитической обстановки, включая санкционное давление на ряд государств - членов союза.
 

Предприятиям нужно ориентироваться на работу "вдолгую", чтобы оформить основу экономического сотрудничества в рамках Большого евразийского партнерства. Через систему таможенно-тарифного и технического регулирования, которые выведены в ЕАЭС на наднациональный уровень, мы могли бы создать благоприятные условия для их работы. Кроме того, есть хорошие перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, а также в логистике", - отметил Мясникович.

 
В рамках встречи стороны также уделили отдельное внимание взаимодействию в финансовой сфере, в частности по вопросам взаиморасчетов и ценообразования в национальных валютах.
 
Михаил Мясникович пригласил генерального секретаря ШОС принять участие в предстоящем Евразийском экономическом форуме в Бишкеке и мероприятиях комиссии в рамках юбилейного Петербургского международного экономического форума.
 

Минфин обещает вернуть в бюджет многомиллиардный ущерб от нарушений на таможне

19.05.2022, 12:28 7201
Минфин обещает вернуть в бюджет многомиллиардный ущерб от нарушений на таможне
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что Министерство финансов планирует полностью возместить ущерб в 165 миллиардов тенге в бюджет, который был выявлен в результате проверок таможенной деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сейчас динамика налогов с таможни хорошая, растет. В этом году Минфин приложит все усилия, чтобы возместить в бюджет ущерб в размере 165 млрд тенге. Наша задача на этот год - полностью восполнить по плану средства", - сообщил Ерулан Жамаубаев в кулуарах сената.

 
На вопрос о том, кто подозревается в нарушениях на таможне и причинении ущерба государству, министр ответил, что данный вопрос находится в компетенции правоохранительных органов.
 

При этом были зафиксированы факты неуплаты налогов или пошлин при ввозе товаров. Идет соответствующая работа в части возврата этих средств. Во многих случаях было организовано лжепредпринимательство, и эти фирмы закрылись. Сейчас ведется работа по их выявлению", - добавил Жамаубаев.


Напомним, 11 января президент поручил разобраться с "бардаком" на таможенной границе с Китаем.

Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", - заявил Токаев.    


Проверка таможенной деятельности выявила нарушения, ущерб от которых составил 165 млрд тенге.
 

Как опасные китайские игрушки попадают на рынок Казахстана, ответили в Минфине

19.05.2022, 11:43 7776
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос сенаторов о проведении радиационного контроля детских игрушек, ввозимых в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жамаубаев заверил, что все товары, включая игрушки, ввозимые в Казахстан, проверяются на таможне. 
 

Если радиационный фон товаров превышает установленные нормы, они еще раз проверяются. Если вновь они покажут высокую радиацию, то будут возвращены в Китай", - рассказал министр. 

 
При этом он отметил, что были случаи попадания опасных игрушек на внутренний рынок страны.
 

Если на рынке такие игрушки поступают, они являются контрабандными. У нас с пятью государствами ЕАЭС не ведется таможенный контроль", - отметил Жамаубаев.

 
За данный контроль, по словам спикера, отвечает Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК и Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
 

Еще на 350 тенге могут подорожать сигареты в Казахстане

19.05.2022, 11:21 8526
Еще на 350 тенге могут подорожать сигареты в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев сообщил, что цена на сигареты может вырасти в Казахстане еще на 300 - 350 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

До 2024 года планируем повышение ставок на товар, это 35 евро примерно, это около 16 тысяч тенге на тысячу штук… Получается, за пачку сигарет примерно 300 - 350 тенге", - рассказал Ерулан Жамаубаев журналистам после заседания сената.

 
Также он сообщил, что сейчас в правительстве обсуждается вопрос о повышении цен на напитки с содержанием сахара.
 

Важно держать баланс. С одной стороны - здоровье нации, с другой стороны - чтобы не пострадали предприятия. Потому что этим занимается МСБ, который будет платить налоги за счет акцизов, с другой стороны, это интересы бюджета. Будем балансировать", - пояснил глава Минфина. 


Напомним, согласно приказу Минфина минимальная розничная цена на сигареты с 1 июля 2022 года составит 570 тенге.
 

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