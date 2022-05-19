С начала года общий объем транзитных грузов через Казахстан вырос на 4%
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"Халык банк" начал прием заявок на льготное автокредитование
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - "Халык банк" подключился к участию в программе льготного автокредитования. Таким образом, на сегодня прием заявок от граждан принимают 3 казахстанских банка: "Евразийский банк", "Банк ЦентрКредит" и "Халык банк", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая.
Оператором программы определен Фонд развития промышленности, общая сумма финансирования - 100 млрд тенге из средств АО "Жасыл Даму", напомнили в пресс-службе МИИР РК.
Вчера, 18 мая 2022 года, в соответствии с распоряжением министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева Фонд развития промышленности ответил на вопросы граждан о необходимости страхования автомобилей, приобретаемых по программе льготного кредитования.
Программой предусмотрено ограничение для банков по соблюдению максимального размера годовой эффективной ставки на уровне не более 7,5% с учетом затрат потребителя по страхованию и оформлению автомобиля.
"К примеру, при стоимости автомобиля 10 млн тенге размер страхового тарифа не должен превышать 1,5% (150 тысяч тенге) от стоимости автомобиля. Дополнительно для снижения финансовой нагрузки на потребителя банкам-участникам направлено условие о страховании на ежегодной основе (а не единовременно на весь период кредитования)", - говорится в сообщении фонда.
Таким образом, владельцы новых автомобилей, приобретаемых по программе, смогут страховать ценное движимое имущество не единым авансовым платежом за весь срок кредитования, а по факту - за каждый год пользования льготным кредитом.
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Акмолинскую область в прошлом году посетили более 1 млн туристов
Текущий внутренний турпоток региона составил более 1 млн человек (в том числе количество остановившихся в местах размещения - 324,8 тысячи человек; отдыхавших в санаторно-курортных организациях - 27,2 тысячи человек; количество посетивших ГНПП "Бурабай" - 655,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Кокшетау" - 22,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Буйратау" - 2,0 тысячи человек)", - сообщила пресс-секретарь управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Камила Балгожа.
Несмотря на последствия пандемийного бума, 2021 год для Акмолинской области ознаменовался значительным ростом количественных и качественных показателей развития туристской отрасли региона", - отметили в ведомстве.
За 2021 год на 18% увеличилось количество койко-мест и составило 15,1 тысячи, это значит, что регион одномоментно может принять более 15,0 тысячи туристов", - проинформировали в ведомстве.
Количество мест размещения в курортных зонах увеличилось по сравнению с прошлым годом на 11,5% и составило 213 единиц с количеством номеров 3770 единиц и объемом оказанных услуг на 9,1 млрд тенге", - подчеркнули в управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области.
В 2022 году количество мест размещения в Щучинско-Боровской курортной зоне составляет 189 единиц с общей емкостью фонда 3233 номера с единовременной вместимостью 8584 койко-места", - добавили в управлении.
В рамках реализации госпрограммы развития туристской отрасли РК в 2019 - 2021 годах на реализацию 80 проектов было выделено 126,1 млрд тенге государственных инвестиций, в том числе в 2021 году профинансировано 39 проектов на сумму 59,8 млрд тенге. Осуществлено строительство и реконструкция порядка 250 километров автодорог до туристических дестинаций, 88 километра ливневых канализаций, 115 километров водоснабжения, 96 километров линий электропередачи, 147 километров газоснабжения, 69 километров канализационных сетей и других проектов сопутствующей инфраструктуры", - уточнила Актоты Раиымкулова.
В пандемию резко возросло количество туристских фирм и отдельных активистов, стремящихся знакомить казахстанцев с красотами нашей страны. Развитие активного туризма в нашей стране повышает спрос на гидрометеорологическое обеспечение. Точность прогнозов и заблаговременность оповещения по осадкам и штормовым предупреждениям формирует доходы целых отраслей во внутреннем туризме", - сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".
Новые оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане
В РК овощи подорожали на 2% за месяц
По состоянию на 11 мая 2022 года цены на социально значимые продовольственные товары выросли за неделю на 0,2%, с начала месяца - на 0,4%, с начала года - на 15,3%, за год - на 20,3%. Непосредственно в сегменте овощей картофель за неделю подорожал на 1,4%, репчатый лук - на 1,9%, морковь - на 2%. С начала месяца картофель вырос в цене на 2,7%, морковь - на 3,2%, репчатый лук - на 5,6%. В апреле текущего года цены на свежие овощи увеличились на 1,7% за месяц и сразу на 46% за год", - сообщает energyprom.kz.
Всего за месяц лук подорожал на 16,2%, капуста - на 9,8%, свекла - на 9%, морковь - на 8,5%, картофель - на 5,9%. Помидоры и огурцы, напротив, подешевели - на 6,2 и 11,2% соответственно. Частично такие скачки цен объясняются появлением на рынке свежих овощей текущего сезона, это нормальное явление. Но вот годовое удорожание уже не объяснить сезонностью, и здесь пессимистичные показатели говорят сами за себя", - отметили они.
В сегменте импорта овощей в РК отмечен значительный рост завоза перцев (в 8,7 раза, до 11,4 тысячи тонн), огурцов (в 2,6 раза, до 5,8 тысячи тонн), капусты (в 2,5 раза, до 32,4 тысячи тонн), помидоров (в 2,2 раза, до 15,9 тысячи тонн), баклажанов (в 1,7 раза, до 399,8 тонны) и чеснока (также в 1,7 раза, до 1 тысячи тонн)", - сообщили аналитики.
Импорт перевесил экспорт в таких категориях, как морковь (в 196,4 раза), капуста (в 81,2 раза), перцы (в 29,9 раза), огурцы (в 14 раз), помидоры (в 13,3 раза), картофель (в 3,9 раза). Среди основных видов овощей экспорт превысил импорт репчатого лука - в 97,8 раза", - проинформировали эксперты.
Тем временем сбор овощей открытого грунта увеличился на 3,9% за год, до 4,8 млн тонн. Сбор картофеля вырос на 0,6%, до 4 млн тонн. В то же время сбор свеклы, напротив, сократился на 28,8% за год, до 332,2 тысячи тонн (показатель подает с 2018 года)", - добавили эксперты.
Товарооборот между ЕАЭС и странами ШОС, не входящими в союз, вырос на четверть
ЕАЭС и ШОС способны сформировать каркас обновленной системы международных отношений", - сказал председатель коллегии.
Судя по всему, полностью меняется система межгосударственных взаимоотношений, которая сложилась по итогам Второй мировой войны. И мы готовы обсуждать, как мы вместе можем противостоять появляющимся вызовам, чтобы обеспечить долгосрочные интересы всех наших стран", - сказал генсек ШОС.
Предприятиям нужно ориентироваться на работу "вдолгую", чтобы оформить основу экономического сотрудничества в рамках Большого евразийского партнерства. Через систему таможенно-тарифного и технического регулирования, которые выведены в ЕАЭС на наднациональный уровень, мы могли бы создать благоприятные условия для их работы. Кроме того, есть хорошие перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, а также в логистике", - отметил Мясникович.
Минфин обещает вернуть в бюджет многомиллиардный ущерб от нарушений на таможне
Сейчас динамика налогов с таможни хорошая, растет. В этом году Минфин приложит все усилия, чтобы возместить в бюджет ущерб в размере 165 млрд тенге. Наша задача на этот год - полностью восполнить по плану средства", - сообщил Ерулан Жамаубаев в кулуарах сената.
При этом были зафиксированы факты неуплаты налогов или пошлин при ввозе товаров. Идет соответствующая работа в части возврата этих средств. Во многих случаях было организовано лжепредпринимательство, и эти фирмы закрылись. Сейчас ведется работа по их выявлению", - добавил Жамаубаев.
Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", - заявил Токаев.
Как опасные китайские игрушки попадают на рынок Казахстана, ответили в Минфине
Если радиационный фон товаров превышает установленные нормы, они еще раз проверяются. Если вновь они покажут высокую радиацию, то будут возвращены в Китай", - рассказал министр.
Если на рынке такие игрушки поступают, они являются контрабандными. У нас с пятью государствами ЕАЭС не ведется таможенный контроль", - отметил Жамаубаев.
Еще на 350 тенге могут подорожать сигареты в Казахстане
До 2024 года планируем повышение ставок на товар, это 35 евро примерно, это около 16 тысяч тенге на тысячу штук… Получается, за пачку сигарет примерно 300 - 350 тенге", - рассказал Ерулан Жамаубаев журналистам после заседания сената.
Важно держать баланс. С одной стороны - здоровье нации, с другой стороны - чтобы не пострадали предприятия. Потому что этим занимается МСБ, который будет платить налоги за счет акцизов, с другой стороны, это интересы бюджета. Будем балансировать", - пояснил глава Минфина.
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