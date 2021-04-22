Совет по улучшению инвестклимата рассмотрел вопросы реализации налоговой реформы в РК

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НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - В ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата иностранные представители положительно отметили предпринимаемые Казахстаном меры по проведению реформы налогового администрирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В первом квартале 2021 года наиболее динамично развивался реальный сектор экономики РК. Рост отмечен в обрабатывающей промышленности (+7,5%), строительстве (+13,1%) и сельском хозяйстве (+2,8%). Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 34%. Позитивная динамика наблюдается и в секторе услуг, включая торговлю и транспорт", - сказал в ходе встречи премьер-министр РК Аскар Мамин.

По его словам, в результате предпринимаемых правительством антикризисных мер в апрельском обзоре мировой экономики МВФ прогноз роста ВВП Казахстана в 2021 году улучшен с 3,0% до 3,2%.

Ведущие рейтинговые агентства Moody's, Fitch и Standard&Poor's также подтвердили допандемические рейтинги и дали положительные прогнозы развития казахстанской экономики в диапазоне 3,2-3,8%, отметили в пресс-службе правительства.

В результате реформы налоговая система станет более гибкой и будет способствовать повышению объемов привлечения внутренних и внешних инвестиций в экономику РК. Мы обеспечим эффективное выполнение рекомендаций по дальнейшему укреплению международной позиции Казахстана как надежного и предсказуемого государства с четкой и прозрачной налоговой системой", - резюмировал Мамин.

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