Создание общего рынка газа и промышленную кооперацию обсудили главы правительств стран ЕАЭС

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
ЧОЛПАН-АТА. 25 АВГУСТА - 25 августа премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В мероприятии также принимают участие главы правительств Армении - Никол Пашинян, Беларуси - Роман Головченко, Кыргызстана - Акылбек Жапаров, России - Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В узком составе участники заседания обсудили вопросы формирования общего рынка газа ЕАЭС, промышленной кооперации, регулирования алкогольного рынка и налогообложения при электронной торговле.
Кроме того, был рассмотрен проект соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании, перечень приоритетных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, а также меры по расширению использования национальных валют при взаимной торговле.
Также премьер-министр РК совместно с главами делегаций принял участие во встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.