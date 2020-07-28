Среднемесячная номинальная зарплата в Казахстане в июне составила 196 922 тенге

Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане по оценке в июне 2020 года составила 196 922 тенге, передает Kazakhstan Today.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в мае 2020 года составили 108 808 тенге (предварительные данные), что на 4,8% выше, чем в мае 2019 года, реальные денежные доходы за указанный период снизились на 1,8%, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Численность безработных, определяемая по методологии МОТ за I квартал 2020 года составила 442,4 тыс. человек.

Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец июня 2020 года составила 184,9 тыс. человек, или 2% к рабочей силе.

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