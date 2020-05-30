Срок представления ежегодных деклараций депутатов, судей и госслужащих истекает 1 июня - КГД

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК напомнил о сроках представления ежегодных деклараций депутатов, судей и государственных служащих, передает Kazakhstan Today.

Срок представления ежегодной декларации по индивидуальному подоходному налогу и имуществу (форма 230.00) за 2019 год истекает 1 июня 2020 года, поскольку 31 мая совпало с выходным днем, сообщили в пресс-службе КГД.

В ведомстве напомнили, что в электронном виде декларацию можно представить через web-приложение "Кабинет налогоплательщика" или через программное обеспечение "СОНО", которое можно скачать на сайте Комитета по ссылке http://kgd.gov.kz/ru/section/sono

Постановлением правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года №224 были перенесены сроки представления форм налоговой отчетности по обязательствам 2019 года с 31 марта 2020 года на 31 мая 2020 года. Такое решение принято в рамках введения дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемических мер. По всем возникающим вопросам можно обратиться в контакт-центр КГД МФ РК через единый номер 1414. Также можно проконсультироваться на телеграм канале https://t.me/KGDMFRK1414 и по номеру WhatsApp +7 776 136 41 32", - уточнили в пресс-службе.

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