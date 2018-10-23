Костанай. 23 октября. Kazakhstan Today - Урожай зерновых в Костанайской области составил 5,2 млн тонн, более 3 млн тонн зерна нового урожая перевезут по железной дороге, передает Kazakhstan Today.

"В целом по итогам 2018 года урожай (зерновых в Костанайской области) составил 5,2 млн тонн. Предварительно нам предстоит перевезти более 3 млн тонн, причем 2 миллиона в виде зерна и 1 миллион в виде продуктов перемола. Для обеспечения перевозки урожая 2018 года подвижным составом по Костанайскому отделению грузоперевозок (ГП) закольцовано 1500 крытых вагонов и до 3000 зерновозов", - сообщил директор Костанайского филиала АО "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Костанайское отделение ГП" Берик Кайдаров.

По его данным, до конца года по отделению ежемесячно будет перевезено железнодорожным транспортом более 400 тыс. тонн грузов (180 вагонов в сутки). Порядка 60% всех перевозок зерна осуществляется парком АО "Астык Транс", 20% - парком зерновозов других собственников РК и 20% - привлеченным парком вагонов.

Он отметил, что в регионе организован Штаб по вопросам обеспечения и координации действий по перевозке, отгрузке зерна и продуктов его переработки, поставки зерновозов на хлебоприемные предприятия. Подобные структуры действуют на крупных узловых станциях.

"Организация перевозок социально-значимых грузов по Костанайскому отделению ГП находится на особом контроле. Разработаны альтернативные пути погрузки зерновых культур в Афганистан, Иран, Ирак через международный пункт перехода Болашак транзитом через Туркменистан в направлении станций Имамназар, Акина, Серхетабад и Сарахс", - отметил Б. Кайдаров. Он сообщил, что этом году сокращен общий оборот вагонов, но при этом ухудшился оборот на подъездных путях со стороны грузоотправителей по грузовым операциями.

За 9 месяцев 2018 года были зафиксированы факты простоев по станциям Державинская, Фурмановский, Аманкарагай. В данных случаях причиной стало отсутствие груза или длительное оформление сопроводительных документов.

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