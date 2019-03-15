В ЕАЭС поддержат импортозамещающие кооперационные производства

Москва. 14 марта. Kazakhstan Today - Министры промышленности стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на встрече в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под председательством министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александра Субботина приняли решение поддержать импортозамещающие кооперационные производств, передает Kazakhstan Today.

Впервые инициативу о привлечении предприятий евразийской "пятерки" к российской программе импортозамещения озвучил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского совета 31 мая 2016 года. После этого был сформирован перечень технологических направлений, в которых есть потребность у российской стороны, и потенциальных исполнителей из государств Союза. Этот список регулярно обновляется.

Александр Субботин подчеркнул, что сейчас при реализации импортозамещающих кооперационных проектов в ЕАЭС нередко возникают сложности из-за отсутствия механизмов их поддержки, поэтому назрела необходимость принципиальных решений на уровне министров промышленности.

Он также добавил, что целесообразно создать общую карту индустриализации ЕАЭС, которая поможет сопрягать наиболее значимые и перспективные проекты стран Союза.

Участники встречи поддержали это предложение, в ближайшее время Комиссия займется его детальной проработкой.

Среди импортозамещающих кооперационных направлений, которые сегодня развиваются в ЕАЭС - производство оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, производство лифтового оборудования, энергетическое машиностроение, химическая промышленность и другие.

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