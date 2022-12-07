В Казахстане 253 объекта на сумму 141,7 млрд тенге переданы в конкурентную среду - Минфин

Мангистауская и Актюбинская области отстают от комплексного плана приватизации

Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев доложил в правительстве о ходе исполнения комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы.





Так, комплексный план включает 675 объектов госсобственности и квазигосударственного сектора, в том числе: 7 объектов республиканской собственности; 250 объектов коммунальной собственности; 262 объекта нацхолдингов и компаний; 156 объектов СПК.





На сегодняшний день из 675 объектов комплексного плана 253 объекта на сумму 141,7 млрд тенге переданы в конкурентную среду; 60 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию; 146 объектов - на торгах; 216 объектов находятся на предпродажной подготовке", - проинформировал глава Минфина.





По его словам, исполнение комплексного плана в части реализации, реорганизации и ликвидации составляет 46%. При этом выставляемость объектов комплексного плана составила 68%.





Председатель правления АО "ФНБ "Самрук Казына" Алмасадам Саткалиев сообщил, что на текущий момент фондом и его портфельными компаниями завершены мероприятия по 119 объектам, из которых: АО НК "КазМунайГаз" выведен на IPO (в периметре 96 компаний), 17 активов проданы. Среди них компании Лизинг групп, Tin one Mining, Электрод СК, KAZ Феррит, входившие в состав Самрук-Казына Инвест, и компании Kazakhstan Solar Silison, Astana Solar, 3 объекта ликвидированы и 2 объекта реорганизованы.





Хотелось бы отдельно остановиться на итогах проведенного IPO КазМунайГаза. Вчера были приняты итоговые решения совета директоров и правительства по отчуждению акций КМГ. Прием заявок осуществлялся с 9 ноября по 2 декабря. Приоритет отдавался удовлетворению заявок граждан Казахстана. Общее количество заявок, поступивших от наших граждан составило 128,7 тыс. Общая сумма составила 74,6 млрд тг", - проинформировал Саткалиев.





Фондом планируется вывести на IPO/SPO ряд следующих портфельных компаний в:





2023-2024 годах - Эйр Астана, КЕГОК, портфель зеленых активов Самрук-Энерго;





2024-2025 годах - КазахГаз;





2025 году - Казахстан темир жолы.





Помимо объектов, указанных в Комплексном плане приватизации, также осуществляется вывод нестратегических объектов, так называемых дивестиций.





Так, за 2021-2022 годы ликвидировано 11 активов. Среди них можно отметить активы группы компаний "Ромпетрол". Два объекта переданы в государственную собственность в соответствии с законодательством. Это казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности (КОРЭМ) и расчетно-финансовый центр поддержки возобновляемых источников энергии (РФЦ по ВИЭ). Два объекта проданы, 1 объект реорганизован.





В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что реализация комплексного плана сократит к 2025 году долю участия государства в экономике до 14%.





По каждому продаваемому объекту разработаны дорожные карты. Они размещены на веб-портале реестра государственного имущества", - сказал он.





Глава кабмина обратил внимание на обеспечение планомерного отчуждения активов в конкурентный рынок. Также следует больше уделять внимания качеству предпродажной подготовки реализуемых объектов.





Кроме того, для обеспечения полноценной реализации комплексного плана необходимо повысить прозрачность процесса приватизации.





По информации Смаилова, некоторые регионы идут с отставанием по исполнению плана. Это Мангистауская и Актюбинская области.





Государственным органам, акиматам регионов, организациям квазигосударственного сектора необходимо четко придерживаться исполнения плана. По итогам года будут даны соответствующие оценки вашей работы", - предупредил премьер.



