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В КГД прослеживают реализацию социально значимых продуктов и каменного угля

08.07.2022, 17:26 7871
В КГД прослеживают реализацию социально значимых продуктов и каменного угля
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В Комитет государственных доходов разработали памятку для участников пилотного проекта по прослеживаемости социально значимых продовольственных товаров и каменного угля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пилотный проект работает с 30 апреля 2022 года и запускался в целях обеспечения продовольственной безопасности, недопущения роста инфляции и необоснованного повышения цен на продукты питания, сообщает пресс-служба комитета. 
 
Проект действует на территории РК по 31 декабря 2022 года включительно. Прослеживание социально значимых продовольственных товаров и каменного угля осуществляется на основании информационной системы электронных счетов-фактур.
 
Пошаговая инструкция
 
Всем реализаторам социально значимых продовольственных товаров необходимо:
 
1. зарегистрироваться в информационной системе электронных счетов-фактур на портале esf.gov.kz;
 
2. выписывать электронные счета-фактуры в информационной системе электронных счетов-фактур на портале esf.gov.kz или в мобильном приложении ИС ЭСФ при реализации товаров (за исключением розничной реализации физическим лицам);
 
3. предоставлять чек контрольно-кассовой машины при осуществлении денежных расчетов, в том числе при розничной реализации физическим лицам.
 
Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" предусмотрена ответственность (статьи 280-1, 284 КоАП) за невыписку налогоплательщиком ЭСФ до 40 МРП(122 520 тенге), выписку ЭСФ с нарушением срока до 20 МРП(61 260 тенге) и невыдачу чека контрольно-кассовой машины до 30 МРП(91 890 тенге) для субъектов малого предпринимательства.
 

новости по теме

В России зафиксировали снижение цен на топливо и продукты

09.07.2022, 09:36 146
В России зафиксировали снижение цен на топливо и продукты
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 9 ИЮЛЯ - Федеральная служба государственной статистики России (Росстат) в июне текущего года зафиксировала дефляцию в 0,35%, впервые с 1991 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В июне 2022 года по сравнению с маем 2022 года индекс потребительских цен составил 99,65%", - сообщается в отчете Росстата

 
По сравнению с маем текущего года цены на продовольственные товары снизились на 1,1%, на непродовольственные - на 0,41%.
 
Снижение потребительских цен на 0,6% и более зафиксировано в 35 субъектах Российской Федерации.
 
Также в России уже четвертый месяц подряд дешевеет бензин. В июне его стоимость снизилась на 0,1 процента. 
 

Цены на газовое моторное топливо снизились на 4,4%, бензин автомобильный - на 0,1%. Цены на дизельное топливо практически не изменились", - говорится в отчете ведомства. 

 
Ранее топливо в России дорожало в рознице весь 2021 год, по его итогам цена бензина выросла на 8,84%, превысив темпы инфляции, сообщает РИА Новости. Цены на бензин в первые два месяца 2022 года еженедельно росли невысокими темпами, а в марте начали снижаться.
 

Курс доллара снизился на торгах

08.07.2022, 16:17 9321
Курс доллара снизился на торгах
АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15.30 средневзвешенный курс доллара снизился до 474,92 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По сравнению с четвергом тенге укрепился на 2,32 тенге и составил 474,92 тенге за $1.
Нацбанк РК
В обменных пунктах РК доллары покупают/продают по 473-478 тенге.
 

Цены на вторичное жилье в Казахстане за год выросли почти на 27%

08.07.2022, 15:38 10501
Цены на вторичное жилье в Казахстане за год выросли почти на 27%
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В Казахстане за год цены на квартиры вторичного рынка повысились на 26,8%, продажи нового жилья - на 19,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Нур-Султане - на 27,9%. На вторичном рынке жилья лидер роста цен Кызылорда (46,7%), на рынке аренды жилья - Алматы (48,3%)", - сообщает Бюро нацстатистики. 

 
По данным ведомства, арендная плата за благоустроенное жилье в июне этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 21%. 
 

За месяц цены на продажу нового жилья выросли на 1,1%, перепродажу квартир - на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,1%", - отметили в бюро. 

 

Смаилов призвал "АрселорМиттал Темиртау" принять меры по снижению аварий на производстве

08.07.2022, 13:30 11741
Фото: primeminister.kz
ТЕМИРТАУ. 8 ИЮЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил промышленные и социальные объекты города Темиртау и обсудил с руководством области и предприятий вопросы обеспечения промышленной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Смаилова, металлургическое производство является зоной высокого уровня опасности. При этом данная проблема на "АрселорМиттал Темиртау" стоит особенно остро, а реализуемые на предприятии меры по созданию безопасных условий труда пока не позволяют кардинально улучшить ситуацию.
 
Одной из основных причин возникновения негативных последствий является недостаточное выделение инвестиций на модернизацию технологических процессов, в том числе обновление морально и физически изношенного оборудования, считает глава правительства.
 

Мы не можем мириться с той ситуацией, когда ежегодно на производстве погибают 10-12 человек. Изношенность оборудования очень высокая, уровень инвестиций в модернизацию в 2-3 раза ниже по сравнению с другими предприятиями. Это необходимо исправлять. Надо поэтапно наращивать объемы инвестиций, и в первую очередь обеспечить безопасность ваших работников", - обратился Смаилов к руководству компании.

 
Он также акцентировал внимание на вопросах обеспечения экологической безопасности.
 

Экологические вопросы также остро стоят на повестке дня. Соответствующие задачи перед нами ставит глава государства. Поэтому мы должны над этим вопросом совместно работать", - отметил Смаилов.

 
Он призвал руководство предприятия выработать действенные меры по предотвращению несчастных случаев на производстве и соблюдению экологических обязательств.
 
Напомним, 10 июня в одном из цехов предприятия произошло обрушение кровли. Под завалами оказались 5 огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ". Четверо из них погибли, еще один работник находится в больнице в тяжелом состоянии. 
 
По факту трагедии заведено уголовное дело. 
 
В пресс-службе предприятия сообщили, что окажут всестороннюю финансовую помощь семьям погибших работников. 
 
Государственная комиссия, проводившая расследование трагедии на "АрселорМиттал Темиртау", определила 100-процентную виновность работодателя.
 

Налоговики дали разъяснения о мерах по прослеживаемости товаров

08.07.2022, 12:55 12611
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Пилотный проект по учету перемещения отдельных видов товаров нацелен на осуществление мониторинга импорта и экспорта товаров, в том числе товаров, в отношении которых определенными странами периодически вводятся ограничения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Учитывая наши тесные экономические отношения с Российской Федерацией, как с одним из основных наших партнеров, пилотный проект предполагает проведение мониторинга при перемещении товаров в Российскую Федерацию, а также в Республику Беларусь", - говорится в сообщении Комитета государственных доходов РК.

 
В целом, отмечают налоговики, концепция внедрения пилотных проектов заключается прежде всего в улучшении налогового администрирования и упрощении ведения бизнеса. 
 

К примеру, по итогам успешных пилотных проектов в налоговое законодательство внесены нормы по электронным счетам-фактурам, гражданскому контролю по исполнению налоговых обязательств, мобильному приложению для малого бизнеса и физических лиц, маркировке табачных изделий и др.", - рассказали в комитете.

 
Кроме того, в Казахстане действует механизм прослеживаемости товаров из перечня изъятий ВТО, в рамках которого предусмотрено заверение ЭСФ (электронного счета-фактуры) при экспорте товаров из перечня в страны ЕАЭС.
 
Данный механизм показал свою эффективность в ходе исполнения взятых Республикой Казахстан обязательств перед нашими партнерами по ЕАЭС, отметили в ведомстве.
 

В целом мониторинг перемещения товаров позволит нам обеспечить прослеживаемость товаров в рамках трансграничной торговли со странами ЕАЭС, в том числе по товарам, по которым действуют временные ограничения. К примеру, у нас действуют временные ограничения на вывоз нефтепродуктов, зерна, лома черных и цветных металлов и еще по некоторым товарным позициям. По другим товарам, в отношении которых не введены ограничения, осуществляется свободное перемещение, запрет на вывоз не рассматривается", - пояснили в КГД.

 
Отмечается, что другими странами ЕАЭС также вводятся ограничения на вывоз с их территории определенных товаров. Например, в Российской Федерации действует запрет на вывоз сахара, зерна и других товаров.
 
Все эти меры направлены на обеспечение экономической безопасности государств и принимаются странами ЕАЭС самостоятельно.
 
В ведомстве отметили, что в настоящее время по проекту пилота имеется ряд замечаний и предложений от представителей бизнеса, которые находятся на рассмотрении.
 
По итогам рассмотрения будет решаться вопрос целесообразности проведения пилотного проекта, также вопрос будет согласовываться со всеми заинтересованными государственными органами.
 

Что касается товарооборота с Российской Федерацией, необходимо отметить, что за январь-май не наблюдается значительных отклонений относительно аналогичного периода прошлого года. При этом наблюдается рост экспорта по отдельным товарным позициям, таким как природный уран, цельнокатаные колеса из стали и дизельное топливо, т.е. по товарам казахстанского производства, являющимся традиционными для экспорта, в том числе в Россию", - рассказали в пресс-службе. 

 
Таким образом, подытожили налоговики, несмотря на рост экспорта в Российскую Федерацию отдельных групп товаров, факты реэкспорта через Республику Казахстан товаров, по которым отдельными странами введены ограничения на экспорт в Российскую Федерацию, не наблюдаются.
 

Расходы казахстанцев выросли на 17% за год

08.07.2022, 10:25 14401
Расходы казахстанцев выросли на 17% за год
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В первом квартале текущего года расходы казахстанцев выросли сразу на 16,7% за год, до рекордных 219,7 тысячи тенге на душу населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным energyprom.kz, в аналогичном периоде прошлого года расходы населения составляли 188,2 тысячи тенге на душу населения, плюс 6,7% за год.
 
Отмечается, что в региональном разрезе наибольшие расходы наблюдались у жителей Алматы: 319,6 тысячи тенге на душу населения в квартал, сразу на 19,7% больше, чем годом ранее. На второй и третьей сорочках расположились Карагандинская область (275,3 тысячи тенге на душу населения, плюс 15% за год) и столица (266,2 тысячи тенге, плюс 14,9%).
 
Наименьшие показатели отмечаются в Шымкенте: всего 158,2 тысячи тенге, плюс 6,7% за год. Это сразу на 28% меньше, чем в среднем по стране.
 
Наибольший рост расходов отмечен в Северо-Казахстанской области - сразу плюс 30,1% за год, до 245,9 тыс. тенге.
 

91,9% всех затрат населения составили потребительские расходы: 201,8 тысячи тенге, на 16% больше, чем годом ранее. Из них расходы на продовольственные товары составили 109,9 тысячи тенге, на непродовольственные - 53,2 тысячи тенге, а на платные услуги - 38,8 тысячи тенге. Расходы на материальную помощь родственникам и алименты составили 4,1 тысячи тенге, на погашение долгов - 13,4 тысячи тенге, на налоги, платежи и другие выплаты - 437 тенге", - рассказали аналитики.

 

Заседание суда о приостановке решения о запрете работы КТК запланировано на 11 июля

08.07.2022, 09:04 15436
Заседание суда о приостановке решения о запрете работы КТК запланировано на 11 июля
Фото: ritmeurasia.org
МОСКВА. 8 ИЮЛЯ - Заседание суда по ходатайству Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) о приостановке решения об остановке работы компании запланировано на 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе КТК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Насколько нам известно, заседание Краснодарского краевого суда по ходатайству КТК о приостановлении исполнения постановления Приморского районного суда Новороссийска об административном приостановлении деятельности КТК состоится 11 июля 2022 года", - сообщили ТАСС в компании.

 
6 июля Приморский районный суд Новороссийска приостановил на 30 суток деятельность Каспийского трубопроводного консорциума из-за нарушений плана ликвидации аварийных разливов нефти. КТК подал в суд ходатайство о приостановке решения об остановке производства компании.
 
Немедленная остановка работы КТК может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, отмечали в компании.
 

Ограничения на вывоз пшеницы и муки вводятся в Казахстане

07.07.2022, 18:23 22666
Ограничения на вывоз пшеницы и муки вводятся в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - До 30 сентября текущего года вводятся квоты на вывоз с территории Республики Казахстан пшеницы и меслина, муки пшеничной и пшенично-ржаной, сообщили в Комитете государственных доходов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Квоты на вывоз в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза пшеницы и меслина установлены в размере 550 тысяч тонн, муки пшеничной и пшенично-ржаной в размере 370 тысяч тонн. 
 
Ограничения вводятся в силу с 8 июля до 30 сентября 2022 года.
 
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
 

Товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан", - подчеркнули в ведомстве.

 
Ранее сообщалось, что в Казахстане установили квоту на ввоз сахара и ограничения на вывоз семян подсолнечника.
 

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