В КГД прослеживают реализацию социально значимых продуктов и каменного угля

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В Комитет государственных доходов разработали памятку для участников пилотного проекта по прослеживаемости социально значимых продовольственных товаров и каменного угля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пилотный проект работает с 30 апреля 2022 года и запускался в целях обеспечения продовольственной безопасности, недопущения роста инфляции и необоснованного повышения цен на продукты питания, сообщает пресс-служба комитета.

Проект действует на территории РК по 31 декабря 2022 года включительно. Прослеживание социально значимых продовольственных товаров и каменного угля осуществляется на основании информационной системы электронных счетов-фактур.

Пошаговая инструкция

Всем реализаторам социально значимых продовольственных товаров необходимо:

1. зарегистрироваться в информационной системе электронных счетов-фактур на портале esf.gov.kz;

2. выписывать электронные счета-фактуры в информационной системе электронных счетов-фактур на портале esf.gov.kz или в мобильном приложении ИС ЭСФ при реализации товаров (за исключением розничной реализации физическим лицам);

3. предоставлять чек контрольно-кассовой машины при осуществлении денежных расчетов, в том числе при розничной реализации физическим лицам.

Кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" предусмотрена ответственность (статьи 280-1, 284 КоАП) за невыписку налогоплательщиком ЭСФ до 40 МРП(122 520 тенге), выписку ЭСФ с нарушением срока до 20 МРП(61 260 тенге) и невыдачу чека контрольно-кассовой машины до 30 МРП(91 890 тенге) для субъектов малого предпринимательства.