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В Костанае прошла традиционная сельхозярмарка20.10.2018
Экономика  19:32

Костанай. 20 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в Костанае прошла традиционная сельхозярмарка, передает корреспондент агентства.

Свою продукцию на ярмарке представили сельхозтоваропроизводители городов и районов области. Костанайцы смогли закупить продукцию по ценам на 10-20% ниже рыночных.

Ассортимент представленной продукции был очень широкий: рыба, мясо, птица, яйца, мед, молочные, кондитерские изделия, плодоовощная продукция и многое другое. Все это традиционно пользовалось большим спросом: у палаток с недорогой и качественной сельхозпродукцией выстраивались целые очереди.

Отметим, что эта сольхозярмарка не первая в текущем году в Костанае. Предыдущая состоялась 29 сентября, где сельхозтоваропроизводители также представили продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20%.

Местом проведения ярмарки в Костанае определены: Сити-Центр (район Главпочтамта), по улице генерала Арыстанбекова в границе улиц Воинов Интернационалистов - Чкалова, в районе КСК по улице Текстильщиков.
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