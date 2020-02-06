В РК ускорили выдачу свидетельства о допущении ТС к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане оптимизировали госуслугу по выдаче свидетельства о допущении транспортного средства к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями, передает Kazakhstan Today.

В рамках оптимизации государственных услуг в настоящее время доработана информационная система ГБД "Е-лицензирование" (ИС ГБД ЕЛ) в части подачи заявления и предоставления в электронном виде государственной услуги "Выдача свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями", - сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Для заблаговременного допущения автомобильного транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями в индивидуальном порядке его собственник / владелец либо их уполномоченный представитель направляет соответствующее заявление в электронной форме по средствам ИС ГБД ЕЛ в таможенный орган, уполномоченный на совершение таможенных операций, в регионе деятельности которого он зарегистрирован, либо постоянно проживает.

Согласно порядку оказания государственной услуги "Выдача свидетельства" таможенный орган, посредством ИС ГБД ЕЛ, производит регистрацию поступившего заявления либо отказывает в регистрации в возможно короткие сроки, но не позднее одного часа рабочего времени таможенного органа с момента поступления заявления.

"После регистрации заявления таможенный орган в течение одного часа формирует и отправляет лицу, направившему заявление, с использованием ИС ГБД ЕЛ, электронный документ, содержащий информацию о необходимости представления бланка Свидетельства, а также автомобильного транспортного средства для осмотра с указанием регистрационного номера заявления, места, даты и времени такого представления. По результатам осмотра автомобильного транспортного средства таможенный орган в возможно короткие сроки, но не позднее одного рабочего дня таможенного органа, следующего за днем регистрации заявления, принимает решение о возможности выдачи свидетельства, либо об отказе в его выдачи", - говорится в сообщении.

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